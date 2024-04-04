Сборная России поднялась с 38-го на 35-е место в обновленном рейтинге ФИФА. Аргентина, Франция и Бельгия – в топ-3
Сборная России поднялась на 3 позиции в рейтинге ФИФА.
Международная федерация футбола опубликовала обновленную версию рейтинга национальных сборных.
Российская команда, отстраненная от международных турниров, поднялась с 38-го на 35-е место.
Топ рейтинга ФИФА выглядит следующим образом:
1. Аргентина
2. Франция
3 (4). Бельгия
4 (3). Англия
5. Бразилия
6 (7). Португалия
7 (6). Нидерланды
8. Испания
9. Италия
10. Хорватия
11 (13). США
12 (14). Колумбия
13 (12). Марокко
14 (15). Мексика
15 (11). Уругвай
16. Германия
…
22 (24). Украина
…
35 (38). Россия
…
96 (95). Беларусь
…
103 (100). Казахстан
Примечание: в скобках указана позиция сборной в предыдущей версии рейтинга, если в обновленном варианте она изменилась.
С полной версией рейтинга можно ознакомиться по ссылке.
Актуальная схема рейтинга ФИФА позволяет набивать рейтинг и на товарняках, этим надо пользоваться в период зависона в отношениях с Европой, очки пригодятся, они не сгорают при проведении матчей.
Жаль, что игра с Парагваем сорвалась из-за внешних обстоятельств.