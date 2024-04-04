Сборная России поднялась с 38-го на 35-е место в обновленном рейтинге ФИФА. Аргентина, Франция и Бельгия – в топ-3

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Сборная России поднялась на 3 позиции в рейтинге ФИФА.

Международная федерация футбола опубликовала обновленную версию рейтинга национальных сборных.

Российская команда, отстраненная от международных турниров, поднялась с 38-го на 35-е место.

Топ рейтинга ФИФА выглядит следующим образом:

1. Аргентина

2. Франция

3 (4). Бельгия

4 (3). Англия

5. Бразилия

6 (7). Португалия

7 (6). Нидерланды

8. Испания

9. Италия

10. Хорватия

11 (13). США

12 (14). Колумбия

13 (12). Марокко

14 (15). Мексика

15 (11). Уругвай

16. Германия

22 (24). Украина 

35 (38). Россия

96 (95). Беларусь

103 (100). Казахстан

Примечание: в скобках указана позиция сборной в предыдущей версии рейтинга, если в обновленном варианте она изменилась.

С полной версией рейтинга можно ознакомиться по ссылке.

14 комментариев
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Удивительно конечно, что сборная Сербии всего на две позиции выше, а Турция так вообще на 40!
+3
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+3
Мораль проста: в товарняках надо подбирать нормальных соперников и играть с ними на результат по нормальным правилам. А не терять очки на Кениях и Таджикистанах или спарринги с 10 заменами проводить (за которые очков не дают).

Актуальная схема рейтинга ФИФА позволяет набивать рейтинг и на товарняках, этим надо пользоваться в период зависона в отношениях с Европой, очки пригодятся, они не сгорают при проведении матчей.

Жаль, что игра с Парагваем сорвалась из-за внешних обстоятельств.
+5
-2
+3
Ответ goshforever
Мораль проста: в товарняках надо подбирать нормальных соперников и играть с ними на результат по нормальным правилам. А не терять очки на Кениях и Таджикистанах или спарринги с 10 заменами проводить (за которые очков не дают). Актуальная схема рейтинга ФИФА позволяет набивать рейтинг и на товарняках, этим надо пользоваться в период зависона в отношениях с Европой, очки пригодятся, они не сгорают при проведении матчей. Жаль, что игра с Парагваем сорвалась из-за внешних обстоятельств.
Зачем? Чтобы что? Этот рейтинг сейчас для нас ни на что не влияет. Так Карпин хочет развлекаться, ну пожалуйста
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+2
ура ?)
+3
-2
+1
Встаем с колен)
+2
-2
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ура 🙌 . молодцы
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Ответ Roaltar
Встаем с колен)
Смех смехом, но за последние 5 лет наши буратины ни разу не поднимались выше 32-33 места (последний раз подобное было в октябре 2022), так что это уже прогресс.
0
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Ответ goshforever
Мораль проста: в товарняках надо подбирать нормальных соперников и играть с ними на результат по нормальным правилам. А не терять очки на Кениях и Таджикистанах или спарринги с 10 заменами проводить (за которые очков не дают). Актуальная схема рейтинга ФИФА позволяет набивать рейтинг и на товарняках, этим надо пользоваться в период зависона в отношениях с Европой, очки пригодятся, они не сгорают при проведении матчей. Жаль, что игра с Парагваем сорвалась из-за внешних обстоятельств.
а нормальных доступных соперников по пальцам одной руки пересчитать можно
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Ответ cektor
ура ?)
От победы к победе !
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