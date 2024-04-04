Сборная России поднялась с 38-го на 35-е место в обновленном рейтинге ФИФА. Аргентина, Франция и Бельгия – в топ-3

Сборная России поднялась на 3 позиции в рейтинге ФИФА.

Международная федерация футбола опубликовала обновленную версию рейтинга национальных сборных.

Российская команда, отстраненная от международных турниров, поднялась с 38-го на 35-е место.

Топ рейтинга ФИФА выглядит следующим образом:

1. Аргентина

2. Франция

3 (4). Бельгия

4 (3). Англия

5. Бразилия

6 (7). Португалия

7 (6). Нидерланды

8. Испания

9. Италия

10. Хорватия

11 (13). США

12 (14). Колумбия

13 (12). Марокко

14 (15). Мексика

15 (11). Уругвай

16. Германия

…

22 (24). Украина

…

35 (38). Россия

…

96 (95). Беларусь

…

103 (100). Казахстан

Примечание: в скобках указана позиция сборной в предыдущей версии рейтинга, если в обновленном варианте она изменилась.

С полной версией рейтинга можно ознакомиться по ссылке.