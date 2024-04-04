НХЛ. «Вашингтон» примет «Питтсбург», «Миннесота» сыграет с «Колорадо», «Монреаль» против «Тампы»

«Вашингтон» дома сыграет с «Питтсбургом» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

«Каролина» встретится с «Бостоном», «Монреаль» примет «Тампу-Бэй», «Миннесота» сыграет с «Колорадо», «Нэшвилл» будет противостоять «Сент-Луису».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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