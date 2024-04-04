НХЛ. «Вашингтон» примет «Питтсбург», «Миннесота» сыграет с «Колорадо», «Монреаль» против «Тампы»

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«Вашингтон» дома сыграет с «Питтсбургом» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

«Каролина» встретится с «Бостоном», «Монреаль» примет «Тампу-Бэй», «Миннесота» сыграет с «Колорадо», «Нэшвилл» будет противостоять «Сент-Луису».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Монреаль – Тампа-Бэй
Дата проведения
5 апреля, 02.00, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео

 

Каролина – Бостон
Дата проведения
5 апреля, 02.00, «PNC Arena»
Онлайн матча Видео

 

Коламбус – Айлендерс
Дата проведения
5 апреля, 02.00, «Nationwide Arena»
Онлайн матча Видео

 

Вашингтон – Питтсбург
Дата проведения
5 апреля, 02.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео

 

Оттава – Флорида
Дата проведения
5 апреля, 02.00, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео

 

Виннипег – Калгари
Дата проведения
5 апреля, 03.00, «MTS Centre»
Онлайн матча Видео

 

Нэшвилл – Сент-Луис
Дата проведения
5 апреля, 03.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео

 

Миннесота – Колорадо
Дата проведения
5 апреля, 03.00, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Сан-Хосе – Лос-Анджелес
Дата проведения
5 апреля, 05.30, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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17 комментариев
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А между прочем, Вашингтон- Питтсбург, главная афиша дня. Как и лет 5-10 назад)
+7
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+7
Ответ Rulya
А между прочем, Вашингтон- Питтсбург, главная афиша дня. Как и лет 5-10 назад)
Прочим
+3
0
+3
Если Вашингтона выиграет, то серьезно повысит шансы на плей-офф и как не Грейт Ови помочь это устроить?!)
+1
0
+1
Если Вашингтона выиграет, то серьезно повысит шансы на плей-офф и как не Грейт Ови помочь это устроить?!)
+1
0
+1
Сане надо срочно включаться, иначе ПО не будет , без него Вашингтон, это некая субстанция в проруби.
+1
0
+1
Может Ови забьет, пора вроде.
+2
-2
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0-0 от ⚓️
0
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Нэшвилл 🔥
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Очень люблю это время сезона, когда места за уйлд6кард еще не разыграны и может случится что угодно. По сути для претендующих команд ПО уже начался, и в этом плане Вашингтон - Питсбург сегодня - ценны как исцезающая дикая земляника. Жду голов, особенно от Ови, Малкина и Кросби и пусть победит сильнейший, а если по итогу обе залезут в ПО, то мой сезон болельщика удался!
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Удачи и победы Пингвины
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Удачи великому Сашику!
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Кэпс и Пицбург это ностальжи, Ови и Кросби забить. Столичным победы.
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Ответ Rulya
А между прочем, Вашингтон- Питтсбург, главная афиша дня. Как и лет 5-10 назад)
Останется только один) (с)
+1
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