НХЛ. «Вашингтон» примет «Питтсбург», «Миннесота» сыграет с «Колорадо», «Монреаль» против «Тампы»
«Вашингтон» дома сыграет с «Питтсбургом» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
«Каролина» встретится с «Бостоном», «Монреаль» примет «Тампу-Бэй», «Миннесота» сыграет с «Колорадо», «Нэшвилл» будет противостоять «Сент-Луису».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 5 апреля, 02.00, «Centre Bell»
- Дата проведения
- 5 апреля, 02.00, «PNC Arena»
- Дата проведения
- 5 апреля, 02.00, «Nationwide Arena»
- Дата проведения
- 5 апреля, 02.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 5 апреля, 02.00, «Canadian Tire Centre»
- Дата проведения
- 5 апреля, 03.00, «MTS Centre»
- Дата проведения
- 5 апреля, 03.00, «Bridgestone Arena»
- Дата проведения
- 5 апреля, 03.00, «Xcel Energy Center»
- Дата проведения
- 5 апреля, 05.30, «SAP Center at San Jose»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.