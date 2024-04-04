Палмер забил в 4-м матче подряд – с пенальти «МЮ». У хавбека 14+8 в 26 матчах за «Челси» в АПЛ

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Коул Палмер Футбол

Коул Палмер забил пенальти в ворота «Манчестер Юнайтед».

«Челси» принимает «Манчестер Юнайтед» (2:2, перерыв) в матче 31-го тура АПЛ. 

На 4-й минуте игры счет открыл хавбек «синих» Конор Галлахер. 

На 19-й минуте первого тайма хавбек хозяев Коул Палмер с пенальти удвоил преимущество своей команды. 

Таким образом, на данный момент 21-летний игрок набрал 22 (14+8) баллов в 26 матчах за «Челси» в этом сезоне АПЛ

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Не удаётся радоваться за Палмера, любые 2:0 «Челси» легко способен превратить в 2:2.
+5
0
+5
Как же хорош Кайседо))
+3
-1
+2
Пальмовую ветвь ему
+2
0
+2
Ответ Артем Посохин
Пальмовую ветвь ему
Хахахахаха
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий