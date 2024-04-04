Палмер забил в 4-м матче подряд – с пенальти «МЮ». У хавбека 14+8 в 26 матчах за «Челси» в АПЛ
Коул Палмер забил пенальти в ворота «Манчестер Юнайтед».
«Челси» принимает «Манчестер Юнайтед» (2:2, перерыв) в матче 31-го тура АПЛ.
На 4-й минуте игры счет открыл хавбек «синих» Конор Галлахер.
На 19-й минуте первого тайма хавбек хозяев Коул Палмер с пенальти удвоил преимущество своей команды.
Таким образом, на данный момент 21-летний игрок набрал 22 (14+8) баллов в 26 матчах за «Челси» в этом сезоне АПЛ.