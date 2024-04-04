Дядя Рубиалеса: «Луис помешан на деньгах, роскоши, сексе. Он патологический лжец, сексист, временами расист. Ему нужна психологическая помощь»
Дядя Луиса Рубиалеса назвал своего племянника патологическим лжецом.
Напомним, 20 марта в штаб-квартире Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) прошли обыски в связи с признаками коррупции и отмывания денег, обнаруженными в сделке c Саудовской Аравией о проведении в стране Суперкубка Испании. Изучаются различные контракты, подписанные в период с 2018-го по 2023-й, в том числе соглашение с Саудовской Аравией. Также обыски прошли более чем в 10 домах, в том числе в доме Рубиалеса в Гранаде, были задержаны 7 человек.
Вчера бывшего главу RFEF задержали в аэропорту Мадрида по возвращении из Доминиканы, где он находился более месяца по вопросам бизнеса – сообщалось, что Луис Рубиалес участвует в строительстве элитного жилья вместе с компанией, которая могла получить выгоду от реконструкции полей во время его президентства в RFEF. Рубиалеса отпустили после допроса.
Хуан Рубиалес, ранее занимавший пост главы администрации Луиса Рубиалеса, раскритиковал своего племянника.
«У него огромные амбиции. Это человек, снедаемый жаждой денег, роскоши. Он уволил меня, как во времена Франко, когда к министрам посылали водителей с записками об их увольнении. Он отправил мне письмо по электронной почте в 22:30.
Я предупреждал его, что есть вещи, которые мне не нравятся. Он сказал мне, что это очень тяжело – видеть, как миллионы проходят через твои руки, ау тебя ничего не задерживается.
Именно тогда я начал замечать в Рубиалесе качества, которых не видел раньше – он стал очень амбициозным человеком, помешанным на деньгах, роскоши, сексе... Наши пути начали расходиться, и он понял, что я не собираюсь быть его сообщником», – сказал Хуан Рубиалес.
Дядя экс-главы RFEF также высказался о вечеринке с участием нескольких молодых девушек, организованной Рубиалесом.
«Она была оплачена из средств Федерации. Я никогда не говорил, что они проститутки, но это были девушки 18-19 лет. Я сказал ему, что он теряет голову и что они годятся ему в дочери. Я решил, что это стыдно, и не выходил из своей комнаты всю ночь.
Он выбирает власть, чтобы получить деньги, секс... Я думаю, ему нужна психологическая помощь и, конечно, план социального перевоспитания. Он авторитарен, сексист и временами расист. Мой племянник – патологический лжец», – заявил Хуан Рубиалес.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
А на этом месте должен был быть я, наверняка думает уволенный за просто так дядя.
Когда не в шутку занемог))
Ps
Спортс, по каким причинам этот комментарий нарушает правила?
Мой дядя самых честных правил...