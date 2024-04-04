Дядя Рубиалеса: «Луис помешан на деньгах, роскоши, сексе. Он патологический лжец, сексист, временами расист. Ему нужна психологическая помощь»

Теги Луис Рубиалес Ла Лига Сборная Испании по футболу светская хроника Федерация футбола Испании девушки и спорт деньги дискриминация Футбол

Дядя Луиса Рубиалеса назвал своего племянника патологическим лжецом.

Напомним, 20 марта в штаб-квартире Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) прошли обыски в связи с признаками коррупции и отмывания денег, обнаруженными в сделке c Саудовской Аравией о проведении в стране Суперкубка Испании. Изучаются различные контракты, подписанные в период с 2018-го по 2023-й, в том числе соглашение с Саудовской Аравией. Также обыски прошли более чем в 10 домах, в том числе в доме Рубиалеса в Гранаде, были задержаны 7 человек.

Вчера бывшего главу RFEF задержали в аэропорту Мадрида по возвращении из Доминиканы, где он находился более месяца по вопросам бизнеса – сообщалось, что Луис Рубиалес участвует в строительстве элитного жилья вместе с компанией, которая могла получить выгоду от реконструкции полей во время его президентства в RFEF. Рубиалеса отпустили после допроса. 

Хуан Рубиалес, ранее занимавший пост главы администрации Луиса Рубиалеса, раскритиковал своего племянника. 

«У него огромные амбиции. Это человек, снедаемый жаждой денег, роскоши. Он уволил меня, как во времена Франко, когда к министрам посылали водителей с записками об их увольнении. Он отправил мне письмо по электронной почте в 22:30.

Я предупреждал его, что есть вещи, которые мне не нравятся. Он сказал мне, что это очень тяжело – видеть, как миллионы проходят через твои руки, ау тебя ничего не задерживается.

Именно тогда я начал замечать в Рубиалесе качества, которых не видел раньше – он стал очень амбициозным человеком, помешанным на деньгах, роскоши, сексе... Наши пути начали расходиться, и он понял, что я не собираюсь быть его сообщником», – сказал Хуан Рубиалес.

Дядя экс-главы RFEF также высказался о вечеринке с участием нескольких молодых девушек, организованной Рубиалесом. 

«Она была оплачена из средств Федерации. Я никогда не говорил, что они проститутки, но это были девушки 18-19 лет. Я сказал ему, что он теряет голову и что они годятся ему в дочери. Я решил, что это стыдно, и не выходил из своей комнаты всю ночь.

Он выбирает власть, чтобы получить деньги, секс... Я думаю, ему нужна психологическая помощь и, конечно, план социального перевоспитания. Он авторитарен, сексист и временами расист. Мой племянник – патологический лжец», – заявил Хуан Рубиалес. 

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61 комментарий
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Хороший дядя.
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«Мой дядя самых честных правил…»(с)😁
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Ну спасибо, дядя.
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"Я решил,что это всё стыдно и не выходил из комнаты всю ночь...",как мило то
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"он стал очень амбициозным человеком, помешанным на деньгах, роскоши, сексе..."
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А на этом месте должен был быть я, наверняка думает уволенный за просто так дядя.
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Ответ selso99
Хороший дядя.
дядя Шрам.
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Френдли файр
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Испанский стыд во всей красе!
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Ответ S4astliff4ik77
Ну спасибо, дядя.
Обращайся
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Ответ ыеем
«Мой дядя самых честных правил…»(с)😁
Причём, "правил" - это глагол 😁
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Дядя нормально залетел в тему. С двух ног просто.
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Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог))
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Ждём пользователя с ником Дядя Рубиалеса
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Ну понятно, дядя обиделся что на вечернку с девушками 18-19 лет его не позвали)))
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Если у вас нету дяди, то вам не накинут срок)
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Ответ Alex.K71
Чё делается и дядя туда же! Я кстати тоже помешан на деньгах и сексе, особенно! Времена не простые сейчас))
Помаструбируй , друг.
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Ответ Fierce
Синдром Павлика Морозова
Почитай реальную историю Павлика Морозова(вместе с которым, кстати, убили его 9 летнего брата) и больше не пиши глупости на эту тему.
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Нафига родня такая, лучше буду сиротой. Очень уместно)
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Наверное дяде телок не перепадало
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есть негр в комнате - расист. нет негра - абсолютно нормальный человек.
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Вот и тяжёлая артиллерия подоспела.....Кажется Луису капут....
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Ответ денис сизов
"Я решил,что это всё стыдно и не выходил из комнаты всю ночь...",как мило то
«А чтобы мне было не так скучно стыдиться всю ночь, я одолжил у племяша одну из стыдных девиц. Ох, как стыдно-то!»🤓
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Ответ ыеем
«Мой дядя самых честных правил…»(с)😁
Не зря в детстве всем маленьким детям говорят:" не разговаривай с незнакомыми дяденьками, держись от них подальше", жаль Луиса, он думал, что этого дяденьку он знает, а вообще если нет реальной человеческой близости с родными дядями, то держите их как можно дальше, Шекспир "Гамлета" не от балды написал.
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Ответ madaev
Так еще и белый
Гетеросексуальный цисгендерный мужчина

Ps

Спортс, по каким причинам этот комментарий нарушает правила?
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с таким дядей врагов не надо
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Отказался делиться с дядей и вот результат.
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Как там у Пушкина?

Мой дядя самых честных правил...
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Не надо увольнять родственников!
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сразу видно не любимый племянник
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Всего один поцелуй, и ты уже весь в дерьме...
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