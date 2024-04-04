Дядя Рубиалеса: «Луис помешан на деньгах, роскоши, сексе. Он патологический лжец, сексист, временами расист. Ему нужна психологическая помощь»

Дядя Луиса Рубиалеса назвал своего племянника патологическим лжецом.

Напомним, 20 марта в штаб-квартире Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) прошли обыски в связи с признаками коррупции и отмывания денег, обнаруженными в сделке c Саудовской Аравией о проведении в стране Суперкубка Испании. Изучаются различные контракты, подписанные в период с 2018-го по 2023-й, в том числе соглашение с Саудовской Аравией. Также обыски прошли более чем в 10 домах, в том числе в доме Рубиалеса в Гранаде, были задержаны 7 человек.

Вчера бывшего главу RFEF задержали в аэропорту Мадрида по возвращении из Доминиканы, где он находился более месяца по вопросам бизнеса – сообщалось, что Луис Рубиалес участвует в строительстве элитного жилья вместе с компанией, которая могла получить выгоду от реконструкции полей во время его президентства в RFEF. Рубиалеса отпустили после допроса.

Хуан Рубиалес, ранее занимавший пост главы администрации , раскритиковал своего племянника.

«У него огромные амбиции. Это человек, снедаемый жаждой денег, роскоши. Он уволил меня, как во времена Франко, когда к министрам посылали водителей с записками об их увольнении. Он отправил мне письмо по электронной почте в 22:30.

Я предупреждал его, что есть вещи, которые мне не нравятся. Он сказал мне, что это очень тяжело – видеть, как миллионы проходят через твои руки, ау тебя ничего не задерживается.

Именно тогда я начал замечать в Рубиалесе качества, которых не видел раньше – он стал очень амбициозным человеком, помешанным на деньгах, роскоши, сексе... Наши пути начали расходиться, и он понял, что я не собираюсь быть его сообщником», – сказал Хуан Рубиалес.

Дядя экс-главы RFEF также высказался о вечеринке с участием нескольких молодых девушек, организованной Рубиалесом.

«Она была оплачена из средств . Я никогда не говорил, что они проститутки, но это были девушки 18-19 лет. Я сказал ему, что он теряет голову и что они годятся ему в дочери. Я решил, что это стыдно, и не выходил из своей комнаты всю ночь.

Он выбирает власть, чтобы получить деньги, секс... Я думаю, ему нужна психологическая помощь и, конечно, план социального перевоспитания. Он авторитарен, сексист и временами расист. Мой племянник – патологический лжец», – заявил Хуан Рубиалес.