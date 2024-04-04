Тренер «Трактора» о Шалунове: «Пускай в Челябинске боится. Поведение никуда не годится. Игрок получил травму – ни звонка, ничего. Это его не красит»

Алексей Заварухин раскритиковал поведение Максима Шалунова.

«Трактор» проиграл « » (2:3 ОТ, 0-2) во втором матче серии полуфинала Кубка Гагарина.

Вторую игру серии пропустил вратарь «Трактора» , который получил повреждение в первом матче после эпизода с участием нападающего «Локомотива» .

«По Заку... Много вопросов. Читаем, слышим, случайно, неслучайно.

Давайте разберем момент, поднимем этот вопрос. Случайно или неслучайно произошел этот эпизод, мы не будем спорить.

Надо смотреть глубже. Что сделал Шалунов дальше? Он считается вроде как воспитанником челябинского хоккея, но его поведение на площадке никуда не годится.

Да, поднял руки сначала, да, случайное касание, травмировал игрока. Дальше он видит, что у нас вратаря уносят под руки – даже не постучал по скамейке, по льду.

Он был на льду, он все это видел. Мы прекрасно это тоже видим. Игрок получает травму – ни звонка, ничего, ни каких-то там извинений.

Спасибо медицинскому персоналу «Локомотива» – все быстро, четко, посмотрели, какая у него травма.

Но само отношение – мы спортсмены, каждый занимается своим делом, у каждого может случиться травма. Это его не красит.

Пускай в Челябинске боится, наверное, что ли, не знаю. Это его не красит как профессионального спортсмена.

Мы все делаем одно дело, играем в хоккей, травмы бывают, согласен», – сказал главный тренер « » .