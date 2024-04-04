Тренер «Трактора» о Шалунове: «Пускай в Челябинске боится. Поведение никуда не годится. Игрок получил травму – ни звонка, ничего. Это его не красит»

Теги Локомотив Трактор Алексей Заварухин КХЛ Кубок Гагарина Максим Шалунов Зак Фукале Хоккей

Алексей Заварухин раскритиковал поведение Максима Шалунова.

«Трактор» проиграл «Локомотиву» (2:3 ОТ, 0-2) во втором матче серии полуфинала Кубка Гагарина.

Вторую игру серии пропустил вратарь «Трактора» Зак Фукале, который получил повреждение в первом матче после эпизода с участием нападающего «Локомотива» Максима Шалунова.

«По Заку... Много вопросов. Читаем, слышим, случайно, неслучайно.

Давайте разберем момент, поднимем этот вопрос. Случайно или неслучайно произошел этот эпизод, мы не будем спорить.

Надо смотреть глубже. Что сделал Шалунов дальше? Он считается вроде как воспитанником челябинского хоккея, но его поведение на площадке никуда не годится.

Да, поднял руки сначала, да, случайное касание, травмировал игрока. Дальше он видит, что у нас вратаря уносят под руки – даже не постучал по скамейке, по льду.

Он был на льду, он все это видел. Мы прекрасно это тоже видим. Игрок получает травму – ни звонка, ничего, ни каких-то там извинений.

Спасибо медицинскому персоналу «Локомотива» – все быстро, четко, посмотрели, какая у него травма.

Но само отношение – мы спортсмены, каждый занимается своим делом, у каждого может случиться травма. Это его не красит.

Пускай в Челябинске боится, наверное, что ли, не знаю. Это его не красит как профессионального спортсмена.

Мы все делаем одно дело, играем в хоккей, травмы бывают, согласен», – сказал главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин.

78 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вообще не красит тренеру сыпать угрозы игроку. Недостойно! Была лучшего мнения о Заварухине
+62
-6
+56
Поплыл что ли?
+39
-3
+36
был другого мнение об этом тренере ,совсем поплыл
+34
-3
+31
Ответ John-Vorchun
Комментарий скрыт
"Пускай в Челябинске боится" это комплимент? Или там лихие 90-е?
Не представляю, чтобы Никитин или Федоров такое на конференции произнесли.
+30
-3
+27
Ну тут достойный конкурент у Роман Борисыча появился, конечно :)
+18
-1
+17
Надо Локо наказывать за такие слова. Верим в Локо. Тренер сам проявил не уважение, угрозами.
+15
-1
+14
Ой посмотрите какой моральный камертон) этично или не этично поступил Шалунов не Заварухину судить. Почему Телегин не звонит Красковскому и что-то я не видел, чтобы Телегин перед Павлом извинялся. Следите за своим Робинсоном, который тот ещё "джентльмен". По поводу Фукале: эпизод неприятный, Заку здоровья. А то, что трактористы ноют по этому поводу, в принципе сами виноваты, что в ПО пошли без бэкапа, пусть привет своему менеджменту передаст и я не знаю, но пусть они там в Челябинске боятся, что-ли.
+9
0
+9
Быдло!
+9
0
+9
челябинским бичам со спорца такой тренер по душе😁😁😁
+9
-1
+8
Алексей Заварухин должен посмотреть на себя в зеркало для начала.
+7
0
+7
Ответ Дмитрий Пасечник
Поплыл что ли?
конечно
+9
-3
+6
Заварухин адекватный ли? Лига должна реагировать на такие заявления недальновидных физруков. По всем признакам, с юридической точки зрения, прозвучала прямая угроза здоровью Шалунова. Можно и дельце состряпать...
+6
0
+6
Заварухины умом не отличаются, конечно.
+7
-1
+6
Все Заварухин запаниковал. Уже игрокам угрожает. Бессилие Трактора. Жаль, что в этой медиавойне пресс-служба Локомотива прогрывает пока. Похоже на методы отжатия Буше Авангардом. Так же разгоняли
+5
0
+5
Ответ John-Vorchun
Комментарий скрыт
и что будет?)))
+5
0
+5
Сильно разочаровал ,прям очень. Считал его нормальным мужиком,а тут вот ......
+6
-1
+5
Ответ Sergey Smolensky
Дядя Лёша, у Локомотива есть много народу, которые готовы подраться и так же сбивать вратаря и провоцировать. Или ты думал, что это исключительно ваша фишка в этом плей-офф? А 1-м периоде когда в Исаева въехал Телегин - нормально было всё? з.ы Фукале классный кипер, жаль что травмировался.
паровозы сегодня, силовую борьбу проиграли. в челябе, их по бортам размажут, ещé более основательно.
+3
0
+3
ну оторвите ногу Шалунову в Челябинске и что? зуб за зуб? где хоккей то?
+3
0
+3
Ну, позвонить-то мог бы, чисто по-человечески.
+4
-1
+3
Сразу вспоминается как Гулявцев судье кричал:"Я тебе машину в Перми сожгу" )))))))
+3
0
+3
Ответ John-Vorchun
Комментарий скрыт
мне жаль тебя,и спорить не хочу ,здоровья поделаю вратарю вашему
+3
0
+3
Ответ гилберт
На месте Заварухина обратился бы к Никитину, давайте поступим по мужски, по справедливаости. Ваш игрок сломал лидера нашей команды, в воротах у нас теперь дублёр, и вы поставьте дублёра, это будет честно. Если для вас это слишком, тогда уберите Шалунова. Вы же хотите победить честно? Месседж на всю страну и проверка для Никитина. Если отказ, то играть беспрецедентно жёстко против Шалунова и Исаева.
смешно
+3
-1
+2
Дядя Лёша, у Локомотива есть много народу, которые готовы подраться и так же сбивать вратаря и провоцировать. Или ты думал, что это исключительно ваша фишка в этом плей-офф? А 1-м периоде когда в Исаева въехал Телегин - нормально было всё?
з.ы Фукале классный кипер, жаль что травмировался.
+3
-1
+2
Ответ Ветер
зачем вам шалунов? увидите шайбу рядом с исаевым, ныряйте рыбкой ему в ноги. правилами теперь такое не запрещается, а если случиться чего - говорите потом всем, что это не специально.
Так они так и делали в первой игре. Еще и клюшкой лупили, но за это уже штраф
+2
0
+2
Ответ Владимир
Болельщики Локомотива!!! Не берите Вы так всё близко к сердцу!!! Это просто эмоции и спортивная злость!!! Никто не любит проигрывать... А тут лишиться основного вратаря.... Я думаю Вы бы так же сейчас обвиняли всё и вся... Так бывает!! Нормально же сегодня в хоккей поиграли... Вроде бы не было провокаций от Трактора!!! Конечно ,осадок остался не приятный, что мы теперь без основного голкипера остались!! Жизнь продолжается... И серия ещё не закончилась!!!
Никитин до такого жлобства никогда не опускался, хотя ситуации тоже всякие бывали, так что не надо на эмоции валить. Это показатель культуры и только
+2
0
+2
Ответ Сергей Сурков
мне жаль тебя,и спорить не хочу ,здоровья поделаю вратарю вашему
А чего меня жалеть.даже.если Заварухин и смолчал бы,Шалунову все равно прилетит от болельщиков
+1
0
+1
Ответ Empress
"Пускай в Челябинске боится" это комплимент? Или там лихие 90-е? Не представляю, чтобы Никитин или Федоров такое на конференции произнесли.
С кем ты сравниваешь Никитина и Федорова. Ты бы еще попытался представить Билялетдинова или Быкова угрожающими игроку)))
+2
-1
+1
Алексей не нужно нагнетать вам как Главтренеру негатив между игроками вашей команды и игроками Локомотива и угрожать им ,а так же настраивать своих болельщиков в таком ракурсе - очень некрасиво ! Вы сами сказали, что в хоккее бывают травмы и в травме Фукале нет вины Шалунова , он не специально столкнулся с вратарём ,а ему деваться было по инерции движения не куда , всё случилось в долю секунды !
+2
-1
+1
Ответ Ветер
зачем вам шалунов? увидите шайбу рядом с исаевым, ныряйте рыбкой ему в ноги. правилами теперь такое не запрещается, а если случиться чего - говорите потом всем, что это не специально.
Да ну, был сегодня эпизод у Кравцова, когда он мог "поскользнуться" во вратаря.

Всё будет нормально и с Шалуновым, и с Исаевым.
0
0
0
Ответ Евгений Исаев
Заварухин адекватный ли? Лига должна реагировать на такие заявления недальновидных физруков. По всем признакам, с юридической точки зрения, прозвучала прямая угроза здоровью Шалунова. Можно и дельце состряпать...
Кричите громко "милиии-си-я!!!"
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий