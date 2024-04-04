«Локомотив» повел 2-0 в серии с «Трактором», выиграв 3:2 в овертайме во втором матче

Теги Локомотив Трактор Игорь Никитин видео КХЛ Кубок Гагарина Георгий Иванов Хоккей

«Локомотив» одержал вторую победу в серии против «Трактора».

Команда тренера Игоря Никитина выиграла со счетом 3:2 в овертайме во втором матче полуфинала Кубка Гагарина.

Победный гол на четвертой минуте овертайма забил нападающий Георгий Иванов.

«Локомотив» повел 2-0 в серии. В первом матче команда победила со счетом 5:2.

Третья игра серии состоится 6 апреля на домашней площадке «Трактора».

Локомотив – Трактор 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)
Дата проведения
4 апреля, 19.30, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео
1:0 – 5 Каюмов (Березкин, Береглазов)
1:1 – 6 Кравцов (Дер-Аргучинцев)
2:1 – 33 Гернат (Березкин, Шалунов)
2:2 – 53 Карпухин (Жарков, Сошников)
3:2 – 63 Иванов (Елесин, Гернат)
41 комментарий
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Игра – огонь!
Побольше бы такого хоккея
+26
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+26
Более мастироватая команда победила. Все по игре.
+24
-5
+19
Трактор - всё. Такой Локомотив, да ещё без Фукале не обыграть. Ярославль давно заслужил трофей.
+19
-2
+17
Ярославцы, родные, тащите! Я из Москвы и всю жизнь болею за вас, в этом плей-офф ни одного вашего матча не пропустил! В этом сезоне надо брать Кубок, когда, если не сейчас?! Не ради славы, не ради денег, а ради тех ребят что были в самолете….
+13
-1
+12
был бы Фукале, то забил бы наверно в овертайме
+16
-5
+11
Только с арены, локо с победой! Матч огнище, очень классный хоккей!
+10
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+10
Ответ John-Vorchun
Жаль.конечно.что проиграли.ладно бы по игре.но защита на ровном месте себе шайбы привезла.К Мыльникову вопросов никаких.
Так и наши сами себе первую привезли, да и вторая не логична была.
+9
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Блин Трактор дошёл до полуфинала чтобы получить свип. Зато адепты Востока будут вопить какой сильный Восток. Вот смех будет если единственный представитель Запада обнулит весь Восток.
+14
-6
+8
Ответ Иван Карлышев
Судя по концу третьего периода и началу овертайма, скорее Локомотив всё. Да дура корявая залетела, но запас сил у Трактора как будто больше. Надо смотреть как дальше пойдёт
Жопой хоккей смотреть не надо. Фарт Трактора с нами остался, когда залетало почти всё с нашей дырявой обороной. А тут подправление клюшкой. Таких шайб полно сейчас забивают в лиге. Локомотив играет по счёту. Когда надо - добавляют,как было в прошлой игре, когда пропустили в начале,а потом пяток отгрузили Челябинску. Так что не надо ля-ля, тополя разводить. Ярославль по делу пока побеждает. И это они ещё матчей больше сыграли. Трактор ещё с нами в третьем периоде проседать начинал. Скоро соляра совсем закончиться должна.
+8
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+7
Ой-ой-ой, Локомотив. Ай-ай-ай-ай, ещё две победы давай! С победой, Ярославль, молодчики! Перемалывайте и дальше Трактор, фартожопость их закончилась в серии с нами. Тут оборона серьёзнее. Послезавтра не отдавать позиции.
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+6
С победой, Ярославль!
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Ответ Артём Гаврилович
Только с арены, локо с победой! Матч огнище, очень классный хоккей!
Завидую! На Арене огонь было.
+4
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+4
Видимо, всех своих реальных конкурентов "Локомотив" убрал с пути в двух предыдущих раундах. По состоянию на здесь и сейчас, думается, "Магнитка" вряд ли станет преградой ярославцам на пути к Кубку Гагарина.
Потеря Фукале пока выглядит фатальной для Челябинска.
+4
0
+4
Пол дела Локомотивом в полуфинале сделано для общей победы в серии !
+5
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Локомотив завязал Трактор как он умеет и почти довел дело до победы, но челябинцы показали характер, были настырны, сравняли счет в основное время, но в овертайме ярославцы были удачливее.
Интрига, к сожалению, тает!
+3
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+3
Валидольные концовка и овертайм, всех с победой!
+4
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+3
Локо молодчики, всех с победой. Ждем игры в Челябинске.
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С Локо нельзя играть в открытый хоккей,что показал первый матч.А вот так в тягомотину и другой коленкор!😎
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Ответ дендробиум
Блин Трактор дошёл до полуфинала чтобы получить свип. Зато адепты Востока будут вопить какой сильный Восток. Вот смех будет если единственный представитель Запада обнулит весь Восток.
Даже если "Локомотив" выиграет Кубок Гагарина, это никак не отменит того факта, что восточные команды в этом сезоне сильнее западных.
Гипотетически, через год, если формат плей-офф останется нынешним, все может поменяться с точностью до наоборот, когда в полуфиналах будут ЦСКА, СКА, "Локомотив" и, к примеру, "Ак Барс", который всех обыграет.
+2
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А победа на тоненького.
Если в третьей игре выйдет Фукале - результат непредсказуем.
+2
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+1
Жаль.конечно.что проиграли.ладно бы по игре.но защита на ровном месте себе шайбы привезла.К Мыльникову вопросов никаких.
+2
-1
+1
Такое впечатление, что защитник Трактора в свои забил.
+1
0
+1
Ответ Ренат Ильясов
Видимо, всех своих реальных конкурентов "Локомотив" убрал с пути в двух предыдущих раундах. По состоянию на здесь и сейчас, думается, "Магнитка" вряд ли станет преградой ярославцам на пути к Кубку Гагарина. Потеря Фукале пока выглядит фатальной для Челябинска.
С Авангардом сначала тоже так думали,потом в итоге еле отползли
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Ответ Ярославец75
Так и наши сами себе первую привезли, да и вторая не логична была.
Я за действиями игроков Локомотива не следил. Мне было любопытен настрой Трактора в отсутствии Фукале
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Ответ дендробиум
Блин Трактор дошёл до полуфинала чтобы получить свип. Зато адепты Востока будут вопить какой сильный Восток. Вот смех будет если единственный представитель Запада обнулит весь Восток.
Главное всех перцев западных выбили а теплушки вовсе не авторитет
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Ответ Volzhanin - 34
Жопой хоккей смотреть не надо. Фарт Трактора с нами остался, когда залетало почти всё с нашей дырявой обороной. А тут подправление клюшкой. Таких шайб полно сейчас забивают в лиге. Локомотив играет по счёту. Когда надо - добавляют,как было в прошлой игре, когда пропустили в начале,а потом пяток отгрузили Челябинску. Так что не надо ля-ля, тополя разводить. Ярославль по делу пока побеждает. И это они ещё матчей больше сыграли. Трактор ещё с нами в третьем периоде проседать начинал. Скоро соляра совсем закончиться должна.
Кстате, Локомотив напоминает ЦСКА Никитина. Так же играл по счёту, когда надо включал 5-ю скорость
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Ответ Volzhanin - 34
Жопой хоккей смотреть не надо. Фарт Трактора с нами остался, когда залетало почти всё с нашей дырявой обороной. А тут подправление клюшкой. Таких шайб полно сейчас забивают в лиге. Локомотив играет по счёту. Когда надо - добавляют,как было в прошлой игре, когда пропустили в начале,а потом пяток отгрузили Челябинску. Так что не надо ля-ля, тополя разводить. Ярославль по делу пока побеждает. И это они ещё матчей больше сыграли. Трактор ещё с нами в третьем периоде проседать начинал. Скоро соляра совсем закончиться должна.
Так вы похоже именно ей и смотрите) если по первому матчу вопросов не было, то этот матч абсолютно равный, залети подобный гол в другие ворота - фанатики другой команды писали бы подобное) я как адекватный болельщик например могу сказать что Салават был не хуже в серии, просто Трактору больше повезло. Это нормально в матчах равных команд. Так и тут при равных шансах у кого-то должно было залететь.

А само утверждение что выиграли по игре, при этом доведя до овертайма и не имея явного преимущества за исключением второго периода, периодически явно проседая, оно звучит странновато.
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Ответ Влад Егоров
С Авангардом сначала тоже так думали,потом в итоге еле отползли
В 6 из 7 матчей с Омском "Локомотив" был сильнее по игре. После двух с Челябинском - пока то же самое.
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Ответ Эд..19
Трактор - всё. Такой Локомотив, да ещё без Фукале не обыграть. Ярославль давно заслужил трофей.
Судя по концу третьего периода и началу овертайма, скорее Локомотив всё. Да дура корявая залетела, но запас сил у Трактора как будто больше. Надо смотреть как дальше пойдёт
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Ответ Sergey Nosov
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Тише, сейчас набегут)
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