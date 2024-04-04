«Локомотив» повел 2-0 в серии с «Трактором», выиграв 3:2 в овертайме во втором матче

«Локомотив» одержал вторую победу в серии против «Трактора».

Команда тренера выиграла со счетом 3:2 в овертайме во втором матче полуфинала Кубка Гагарина.

Победный гол на четвертой минуте овертайма забил нападающий .

« » повел 2-0 в серии. В первом матче команда победила со счетом 5:2.

Третья игра серии состоится 6 апреля на домашней площадке « ».