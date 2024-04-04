«Локомотив» повел 2-0 в серии с «Трактором», выиграв 3:2 в овертайме во втором матче
«Локомотив» одержал вторую победу в серии против «Трактора».
Команда тренера Игоря Никитина выиграла со счетом 3:2 в овертайме во втором матче полуфинала Кубка Гагарина.
Победный гол на четвертой минуте овертайма забил нападающий Георгий Иванов.
«Локомотив» повел 2-0 в серии. В первом матче команда победила со счетом 5:2.
Третья игра серии состоится 6 апреля на домашней площадке «Трактора».
- Дата проведения
- 4 апреля, 19.30, «Арена-2000»
Побольше бы такого хоккея
Потеря Фукале пока выглядит фатальной для Челябинска.
Интрига, к сожалению, тает!
Гипотетически, через год, если формат плей-офф останется нынешним, все может поменяться с точностью до наоборот, когда в полуфиналах будут ЦСКА, СКА, "Локомотив" и, к примеру, "Ак Барс", который всех обыграет.
Если в третьей игре выйдет Фукале - результат непредсказуем.
А само утверждение что выиграли по игре, при этом доведя до овертайма и не имея явного преимущества за исключением второго периода, периодически явно проседая, оно звучит странновато.