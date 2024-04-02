Фонбет Кубок России. Путь регионов. 1/4 финала. «СКА Хабаровск» сыграет с «Динамо», «Ростов» в гостях у «Химок»
«СКА Хабаровск» сыграет с «Динамо» в 1/4 финала Кубка России в Пути регионов.
Также сегодня «Химки» будут противостоять «Ростову».
В среду «Урал» сыграет с «Локомотивом», в четверг состоится матч «Ахмат» – «Оренбург».
Путь регионов
1/4 финала
Второй раунд
- Дата проведения
- 2 апреля, 17.30, «Stadion Kirovets Sankt-Peterburg»
- Дата проведения
- 2 апреля, 20.00, «Арена Химки»
- Дата проведения
- 3 апреля, 16.00, «Екатеринбург-Арена»
- Дата проведения
- 4 апреля, 19.30, «Ахмат-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.