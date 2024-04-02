Фонбет Кубок России. Путь регионов. 1/4 финала. «СКА Хабаровск» сыграет с «Динамо», «Ростов» в гостях у «Химок»

Теги Локомотив Ростов Химки ФОНБЕТ Кубок России результаты Динамо Москва Ахмат Урал СКА Хабаровск Оренбург Футбол

«СКА Хабаровск» сыграет с «Динамо» в 1/4 финала Кубка России в Пути регионов.

Также сегодня «Химки» будут противостоять «Ростову». 

В среду «Урал» сыграет с «Локомотивом», в четверг состоится матч «Ахмат» – «Оренбург». 

Фонбет Кубок России

Путь регионов

1/4 финала

Второй раунд

СКА Хабаровск – Динамо
Дата проведения
2 апреля, 17.30, «Stadion Kirovets Sankt-Peterburg»
Онлайн матча

 

Химки – Ростов
Дата проведения
2 апреля, 20.00, «Арена Химки»
Онлайн матча

 

Урал – Локомотив
Дата проведения
3 апреля, 16.00, «Екатеринбург-Арена»
Онлайн матча

 

Ахмат – Оренбург
Дата проведения
4 апреля, 19.30, «Ахмат-Арена»
Онлайн матча

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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4 комментария
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Это, конечно, позор, что хабаровский клуб играет домашний матч в Петербурге 😎
+3
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+3
"Stadion Kirovets", это сильно.
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+1
Ответ CoMoBo3
Это, конечно, позор, что хабаровский клуб играет домашний матч в Петербурге 😎
да, можно было и поближе к Хабару найти что-нибудь
0
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Ответ CoMoBo3
Это, конечно, позор, что хабаровский клуб играет домашний матч в Петербурге 😎
Ну если у них поле, как огород, то кто в этом виноват? Тем более, что в Питере Динамо хуже, чем незваный гость :-) К тому же Казарцев на ВАР - это …. Спартак не даст соврать ……:-)))))
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