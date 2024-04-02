Фонбет Кубок России. Путь регионов. 1/4 финала. «СКА Хабаровск» сыграет с «Динамо», «Ростов» в гостях у «Химок»

«СКА Хабаровск» сыграет с «Динамо» в 1/4 финала Кубка России в Пути регионов.

Также сегодня « » будут противостоять « ».

В среду « » сыграет с « », в четверг состоится матч «Ахмат» – «Оренбург».

Путь регионов

1/4 финала

Второй раунд

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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