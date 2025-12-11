Гаттузо про тренера «ГазМяса» из «Наша Russia»: «Это не мой стиль. Но внешне очень похоже»
Гаттузо признал сходство с тренером «ГазМяса» из «Наша Russia».
Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо признал сходство с персонажем российского актера Михаила Галустяна – тренером футбольного клуба «ГазМяс» из комедийного шоу «Наша Russia».
47-летнему итальянцу показали фрагмент, в котором тренер Евгений Михайлович Кишельский в раздевалке бьет руками и ногами своих игроков и оскорбляет их после очередного поражения.
«Это не мой стиль, друг (смеется). Но внешне очень похоже», – сказал чемпион мира и бывший футболист «Милана» в шоу «FONtour Европа».
Рассказываем историю «Газмяса»: Галустян играл подонка и считал сцены перебором, Гатальский работает менеджером, Абелардо пропал
Гаттузо устроил «Газмяс» в сборной Италии: «отвесил оплеух» Бастони и дал подзатыльник Распадори 😮🔥
Что делать с Хаби Алонсо?25714 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ютуб-канал Fonbet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости