Гаттузо про тренера «ГазМяса» из «Наша Russia»: «Это не мой стиль. Но внешне очень похоже»

Гаттузо признал сходство с тренером «ГазМяса» из «Наша Russia».

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо признал сходство с персонажем российского актера Михаила Галустяна – тренером футбольного клуба «ГазМяс» из комедийного шоу «Наша Russia».

47-летнему итальянцу показали фрагмент, в котором тренер Евгений Михайлович Кишельский в раздевалке бьет руками и ногами своих игроков и оскорбляет их после очередного поражения.

«Это не мой стиль, друг (смеется). Но внешне очень похоже», – сказал чемпион мира и бывший футболист «Милана » в шоу «FONtour Европа».

