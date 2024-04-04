«Оренбург» примет «Динамо» в 1-м этапе полуфинала Пути регионов Кубка России, «Урал» сыграет с «Ростовом»
Стали известны пары первого этапа полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России.
На этой стадии турнира «Оренбург» примет «Динамо», а «Урал» сыграет дома с «Ростовом».
Матчи первого раунда 1/2 финала пройдут 16–18 апреля. Победители выйдут во второй этап полуфиналов.
Так что в кубке он встретиться не с тем Оренбургом, который знает)
Кубок уникален, что у каждого клуба лишь 1 шанс
А то как понимать эти "матчи первого раунда 1/2 финала"?