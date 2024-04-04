«Оренбург» примет «Динамо» в 1-м этапе полуфинала Пути регионов Кубка России, «Урал» сыграет с «Ростовом»

Стали известны пары первого этапа полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России.

На этой стадии турнира « » примет « », а « » сыграет дома с « ».

Матчи первого раунда 1/2 финала пройдут 16–18 апреля. Победители выйдут во второй этап полуфиналов.