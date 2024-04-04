«Оренбург» примет «Динамо» в 1-м этапе полуфинала Пути регионов Кубка России, «Урал» сыграет с «Ростовом»

Теги Ростов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Урал Оренбург Футбол

Стали известны пары первого этапа полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России.

На этой стадии турнира «Оренбург» примет «Динамо», а «Урал» сыграет дома с «Ростовом». 

Матчи первого раунда 1/2 финала пройдут 16–18 апреля. Победители выйдут во второй этап полуфиналов.

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32 комментария
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Ответ V_J_I_K
Я, конечно же, все понимаю - жеребьевка. Но все же, Урал две игры подряд дома, а Ростов - две игры подряд на выезде. Только мне это кажется неправильным?
Мне кажется весь формат неправильным, а точнее идиотским
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-3
+24
Хм-м... Интересно, как много информации у Лички об Оренбурге? Что за команда, где играют...
+15
-1
+14
Ответ V_J_I_K
Я, конечно же, все понимаю - жеребьевка. Но все же, Урал две игры подряд дома, а Ростов - две игры подряд на выезде. Только мне это кажется неправильным?
Динамо тоже две на выезде
+12
0
+12
Я, конечно же, все понимаю - жеребьевка. Но все же, Урал две игры подряд дома, а Ростов - две игры подряд на выезде. Только мне это кажется неправильным?
+12
-1
+11
Ответ besaxara
Хм-м... Интересно, как много информации у Лички об Оренбурге? Что за команда, где играют...
Ну, кстати, Оренбург в кубке играет весь путь совершенно резервным составом. Все латиносы и весь костяк, который был при Личке, в кубке не играют совсем, а играет молодежь и другие новички клуба, типа Гюрлюка, Михайлова, Куэро, Сидорова, Прохина и т.д, которые с Личкой не работали
Так что в кубке он встретиться не с тем Оренбургом, который знает)
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Ростов играет третью игру в гостях это как так то?
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+4
Ответ besaxara
Хм-м... Интересно, как много информации у Лички об Оренбурге? Что за команда, где играют...
Ждём Марцела, благодарны за прошлый сезон, и надеемся на то, что Оренбург навяжет борьбу (а после матча с Ахматом можно верить и во второй состав)
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+3
Ответ TheDustman
Чет не понял: в пути Регионов в полуфинале две игры будет- дома и на выезде? Или по результатам одной игры победитель двинется дальше? А то как понимать эти "матчи первого раунда 1/2 финала"?
В Пути Регионов все стадии из одного матча. Если в Пути РПЛ полуфинал это две игры двух команд друг с другом, то в Пути Регионов полуфинал состоит из двух этапов : на первом этапе Урал - Ростов и Оренбург с Динамо, на втором этапе победители этих пар дома примут Балтику и Спартак (состав пар будет определён ещё одной жеребьёвкой).
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Ответ Onyx Li
Ростов играет третью игру в гостях это как так то?
Почему "третью", а не "вторую’?
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Интересная жеребьевка. Личка против бывшей команды, противостояние Карпина и Гончаренко. Хотя по факту с новым регламентом, кубок стал турниром для команд РПЛ, но все равно посмотреть интересно и афиши шикарные
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Ответ BVB 09
Ростов с Уралом 8 матчей за 14 месяцев сыграют🤪🙈
Да лишь бы Гончаренко не молчал после матча😁
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Ответ V_J_I_K
Я, конечно же, все понимаю - жеребьевка. Но все же, Урал две игры подряд дома, а Ростов - две игры подряд на выезде. Только мне это кажется неправильным?
Откройте прошлогодний календарь «Краснодара»
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Ростов с Уралом 8 матчей за 14 месяцев сыграют🤪🙈
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Ответ Чебурашка от Гены
Ростов со Спартаком было бы здорово. Думаю, интересней, чем Динамо - Спартак. Игры всегда огонь.
Хотелось бы. "всего то" надо пройти Урал на выезде и нагреть шары при жеребьёвке, чтобы не Балтика досталась😁
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Да лишь бы Гончаренко не молчал после матча😁
Да пусть молчит, главное чтобы Ростов дальше прошёл)
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Ответ Хохломон
Да пусть молчит, главное чтобы Ростов дальше прошёл)
Не поспоришь.
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
В Пути Регионов все стадии из одного матча. Если в Пути РПЛ полуфинал это две игры двух команд друг с другом, то в Пути Регионов полуфинал состоит из двух этапов : на первом этапе Урал - Ростов и Оренбург с Динамо, на втором этапе победители этих пар дома примут Балтику и Спартак (состав пар будет определён ещё одной жеребьёвкой).
Ростов со Спартаком было бы здорово. Думаю, интересней, чем Динамо - Спартак. Игры всегда огонь.
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Ответ Filipp Gorski
Мне кажется весь формат неправильным, а точнее идиотским
С отсутствием ЕК хорошо. Чем больше матчей, тем лучше. Да и до финала дойдут сильнейшие, а не абы кто, по случайности.
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Ответ Filipp Gorski
Мне кажется весь формат неправильным, а точнее идиотским
Реально, бредом отдает))
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Ответ Ковид 07.10.52
Регламент известен заранее, каждый в праве выбирать свой путь.
Тогда получается, что Спартак решил стратегически проиграть Зениту и пробиваться в суперфинал через нижнюю сетку))
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Ответ Filipp Gorski
Мне кажется весь формат неправильным, а точнее идиотским
Самое идиотское еще впереди, когда Зенит или Цска (судя по первым матчам) вылетит на следующем этапе без второго шанса.
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Да уж, в апреле месяце календарь матчей больше напоминает хоккейный для команд оставшихся в Кубке.
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Я угадал. Только хозяев Урал - Ростов не попал.
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Ответ ПивоВАР
Тогда получается, что Спартак решил стратегически проиграть Зениту и пробиваться в суперфинал через нижнюю сетку))
Может и так, показали в первом тайме, как могут, а во втором дурака валяли, ну кто будет делать замену после выигрышного первого тайма.
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Ответ V_J_I_K
Я, конечно же, все понимаю - жеребьевка. Но все же, Урал две игры подряд дома, а Ростов - две игры подряд на выезде. Только мне это кажется неправильным?
В прошлом году Краснодар после вылета в Путь регионов вообще все игры играл на своем поле - кроме 1-ой с Ахматом.
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Вообще шансов вторых не должно быть
Кубок уникален, что у каждого клуба лишь 1 шанс
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Ответ TheDustman
Чет не понял: в пути Регионов в полуфинале две игры будет- дома и на выезде? Или по результатам одной игры победитель двинется дальше? А то как понимать эти "матчи первого раунда 1/2 финала"?
Один матч. Второй раунд когда к победителям присоединятся проигравшие пути Рпл.
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Афигеть, что у Ростова получилось: Воронеж - Екатеринбург - Ростов-на-Дону - Екатеринбург - Ростов-на-Дону.
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Чет не понял: в пути Регионов в полуфинале две игры будет- дома и на выезде? Или по результатам одной игры победитель двинется дальше?
А то как понимать эти "матчи первого раунда 1/2 финала"?
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