Воронков забросил 18-ю шайбу в сезоне НХЛ. Он прервал безголевую серию из 12 матчей

Дмитрий Воронков забросил 18-ю шайбу в сезоне НХЛ.

Форвард « » отличился в матче регулярного чемпионата с « » (2:4).

На счету 23-летнего россиянина стало 33 (18+15) очка в 70 играх в текущем сезоне. Он прервал безголевую серию из 12 матчей.

Среди новичков лиги больше голов только у Коннора Бедарда («Чикаго», 21), Марко Росси («Миннесота», 20) и Тайсона Фоерстера («Филадельфия», 20).

Сегодня Воронков (16:49, 1:25 – в большинстве, «минус 1») нанес 2 броска в створ и 1 мимо, применил 2 силовых приема и сделал 1 перехват.