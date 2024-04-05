Воронков забросил 18-ю шайбу в сезоне НХЛ. Он прервал безголевую серию из 12 матчей

Теги Айлендерс Коламбус НХЛ Дмитрий Воронков Хоккей

Дмитрий Воронков забросил 18-ю шайбу в сезоне НХЛ.

Форвард «Коламбуса» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (2:4). 

На счету 23-летнего россиянина стало 33 (18+15) очка в 70 играх в текущем сезоне. Он прервал безголевую серию из 12 матчей. 

Среди новичков лиги больше голов только у Коннора Бедарда («Чикаго», 21), Марко Росси («Миннесота», 20) и Тайсона Фоерстера («Филадельфия», 20). 

Сегодня Воронков (16:49, 1:25 – в большинстве, «минус 1») нанес 2 броска в створ и 1 мимо, применил 2 силовых приема и сделал 1 перехват. 

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
О возвращении домой и речи быть не должно.
+6
0
+6
Очень качественно силового форварда играет
+4
-1
+3
Игровое время прибавилось, партнёры поменялись. Не хотят в Коламбусе Диму отпускать.
0
0
0
Ответ Zenit1dimon
О возвращении домой и речи быть не должно.
Куда он уедет? У него действующий контракт да ещё и новичка! Никто его не отпустит.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий