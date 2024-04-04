НБА. «Голден Стэйт» встретится в гостях с «Хьюстоном», «Клипперс» примут «Денвер» и другие матчи
Сегодня в регулярном чемпионате НБА состоятся пять матчей.
«Голден Стэйт» попытается продлить победную серию в гостевой встрече с «Хьюстоном», «Клипперс» примут на своем паркете «Денвер».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 5 апреля, 02.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 5 апреля, 02.30, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 5 апреля, 02.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 5 апреля, 03.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 5 апреля, 05.00, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Для ГС поражение не будет критическим, у них все-равно будет на две победы больше.