НБА. «Голден Стэйт» встретится в гостях с «Хьюстоном», «Клипперс» примут «Денвер» и другие матчи

Теги результаты Атланта Даллас Денвер Голден Стэйт Хьюстон Клипперс Майами Нью-Йорк Филадельфия Сакраменто НБА Баскетбол

Сегодня в регулярном чемпионате НБА состоятся пять матчей.

«Голден Стэйт» попытается продлить победную серию в гостевой встрече с «Хьюстоном», «Клипперс» примут на своем паркете «Денвер».

НБА

Регулярный чемпионат

Нью-Йорк – Сакраменто
Дата проведения
5 апреля, 02.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча

Майами – Филадельфия
Дата проведения
5 апреля, 02.30, «FTX Arena»
Онлайн матча

Даллас – Атланта
Дата проведения
5 апреля, 02.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча

Хьюстон – Голден Стэйт
Дата проведения
5 апреля, 03.00, «Toyota Center»
Онлайн матча

Клипперс – Денвер
Дата проведения
5 апреля, 05.00, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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6 комментариев
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сегодня решится судьба последней путевки в плэйин на западе. верим в победу Дабс, остальная баскет-ветка в победу Рокетс. не буду делать прогнозы и кричать про гсв, самому Хьюстон нравится на этом отрезке. пусть победит сильнейший💪
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Час Х для Хьюстона.
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Ну что сегодня, как мне кажется кульминация скомканного сезона ГСВ, они дадут нам ответ на вопрос есть ли смысл им бороться дальше в играх на вылет, переподписывать Клэя, или же уходить в долгосрочную перестройку и менять тренера. А Карри с богом отпустить в контендер, потому что пару титулов ещё он точно заслуживает.
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Ответ totocash
сегодня решится судьба последней путевки в плэйин на западе. верим в победу Дабс, остальная баскет-ветка в победу Рокетс. не буду делать прогнозы и кричать про гсв, самому Хьюстон нравится на этом отрезке. пусть победит сильнейший💪
Даже если Хьюстон победит, они не смогут обойти ГСВ, хоть я их и ненавижу, но интриги нету в борьбе за последнюю путевку в плей-инн. Если бы Хьюстон победил бы Миннесоту, то шансы были бы, а так нет.
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Ответ MTZ_2022
Час Х для Хьюстона.
Именно, что для Хьюстона.
Для ГС поражение не будет критическим, у них все-равно будет на две победы больше.
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