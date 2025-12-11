Маркизио о «Ювентусе»: «Нельзя каждый год тратить столько денег, меняя кучу игроков. Дэвид гуляет по полю, многие не поняли, что значит носить эту футболку. Не стоило упускать Доннарумму, Фраттези»

Маркизио раскритиковал руководство «Ювентуса».

Бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио раскритиковал руководителей клуба за работу в последних сезонах.

О матче «Наполи» – «Ювентус» (2:1)

«Это был матч между «Наполи », который знает, чего хочет его тренер, и «Ювентусом », который испытывает трудности с начала года.

Я был удивлен, когда увидел Кабаля на фланге Копмейнерса против такого игрока, как Нерес , который играет один на один. Я бы включил в состав кого-нибудь, кто больше привык помогать партнерам».

О проблемах «Ювентуса»

«Строительство команды идет неправильно уже два-три года. Сколько раз в истории «Ювентус» увольнял тренера в первые несколько месяцев? И сколько раз менялось руководство через год?»

О трансферах Дэвида, Опенда и Жегровы

«На мой взгляд, нельзя каждый год тратить столько денег, меняя столько игроков. Нужно осознавать свой уровень и вносить небольшие изменения, а не перетасовывать все раз за разом. Проект нужно сделать более солидным, а этого не происходило уже несколько лет».

О проблемах с лидерскими качествами

«Нам нужно больше от каждого игрока. Мне кажется, в команде есть футболисты, которые не поняли, что значит носить футболку «Ювентуса». Дэвид прогуливается по полю. Слушайте, вы в сложной ситуации в «Ювентусе», нужен другой подход! Вот что видят болельщики – многие не выкладываются на полную».

О том, кого хотел бы видеть в «Юве»

«Назову одного – Доннарумму . Не стоило упускать его, как Фраттези – это итальянский вектор. А теперь, в раздевалке, кто говорит остальным, что такое «Ювентус»?»

О выборе в пользу Спаллетти вместо Манчини

«Я думаю, что нанять Спаллетти было правильным решением, учитывая его опыт и квалификацию. Думаю, он был единственным, кто был готов принять работу, сопряженную с таким количеством трудностей», – сказал Маркизио в интервью La Gazzetta dello Sport.