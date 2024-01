Хави объявил об уходе из «Барсы» летом после 3:5 от «Вильярреала», Соболенко защитила титул на AO, Овечкин наконец-то забил, страдания жен футболистов в Саудовской Аравии и другие новости

1. Хави внезапно объявил об уходе из «Барселоны» в конце сезона. Тренер заявил, что ситуацию нужно менять, уверен, что поступает правильно, и надеется, что теперь его «будут меньше убивать».

Хави сообщил об уходе вскоре после поражения от «Вильярреала»: «Барса» отыгралась с 0:2, но проиграла 3:5. Судья отменил пенальти в ворота «Вильярреала» на 92-й после ВАР, каталонцы пропустили дважды после этого. Это вызвало гнев Хави, кричавшего «Позор!» в камеру. «Барселоне» забили 5 голов на ее поле в Ла Лиге впервые с 1963-го.

2. У «Реала» дела получше, чем у «Барсы»: «Мадрид» одержал волевую победу над «Лас-Пальмасом» (10-й камбэк в сезоне!) и опередил «Жирону». Правда, не обошлось без спорных моментов, вроде удара Родриго по затылку вратаря «Лас-Пальмаса» и контакт Себальоса с соперником в своей штрафной. Другие результаты дня в Ла Лиге – здесь.

3. Арина Соболенко обыграла Чжэн Циньвэнь в финале Australian Open и первой после Азаренко защитила титул на турнире. Белоруска выиграла второй «Большой шлем» в карьере.

4. НХЛ. Александр Овечкин забил 831-й гол в НХЛ и прервал серию из 8 игр без шайб, еще немного приблизившись к рекорду Гретцки. Но даже 2 очка капитана не помогли «Вашингтону» в матче с «Далласом» (4:5 ОТ). «Тампа» справилась с «Нью-Джерси» (6:3), Кучеров сделал 2 передачи и вернул лидерство в гонке бомбардиров. «Каролина» обыграла «Аризону» (3:1), Дмитрий Орлов забросил победную шайбу на 59:24. Все результаты дня – здесь.

5. НБА. «Бостон» дома уступил «Клипперс» и другие результаты.

6. «Бавария» сократила отставание от «Байера» в гонке лидеров Бундеслиги до 2 очков: мюнхенцы победили «Аугсбург», команда Алонсо не смогла обыграть «Боруссию Менхенгладбах». Но серия «Байера» без поражений все же продлилась.

7. «Спартак» обыграл московское «Динамо» (4:3 Б) в единственном матче дня в Фонбет Чемпионате КХЛ.

8. «Милан» упустил победу над «Болоньей», пропустив с пенальти на 92-й – 2:2. Жиру и Тео 11-метровые не реализовали. «Ювентус» сыграл вничью с «Эмполи», играя вдесятером с 18-й минуты – 1:1. Остальные результаты дня в Серии А – тут.

9. Док Риверс официально возглавил «Милуоки». Come on, let’s go!

10. Йоханнес Клэбо выиграл коньковый спринт на этапе Кубка мира по лыжам в Швейцарии. У женщин победила Линн Сван.

11. Как дела у российских футболистов в Европе? Алексей Миранчук забил «Удинезе», у хавбека «Аталанты» 3 гола и 5 ассистов в 18 матчах сезона. Александр Головин отдал голевой пас в матче с «Марселем», у полузащитника «Монако» 5 голов и 4 ассиста в сезоне Лиги 1. Арсен Захарян получил травму голеностопа в 1-м тайме матча «Сосьедад» – «Райо».

12. Пловчиха-трансгендер Лиа Томас подала иск в CAS из-за запрета трансгендерам участвовать в женских соревнованиях.

13. «Мэйдстон Юнайтед» из 6-го дивизиона Англии вышел в 1/8 финала Кубка страны. Это первый случай за 46 лет. Другие результаты Кубка Англии – здесь.

14. Экс-форварда «Далласа» Рибейро обвиняют в изнасиловании. Бывшему хоккеисту грозит до 50 лет тюрьмы.

15. WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству КНДР.

16. «Зенит» показал форму, посвященную годовщине снятия блокады Ленинграда: «Оливковый цвет символизирует победу, зеленый – жизнь». В ней петербуржцы обыграли «Урал» в товарищеском матче – 1:0.

17. Новости Кубка Африки. Нигерия обыграла Камерун в 1/8 финала, Ангола разгромила Намибию. Египетская футбольная ассоциация принесла в жертву корову, чтобы сборной сопутствовала удача, мясо раздали нуждающимся в Каире.

18. Единая лига ВТБ. ЦСКА разгромил МБА с разницей «+36», УНИКС обыграл «Автодор» и стал вторым по итогам первого этапа.

19. На жен футболистов в Саудовской Аравии кричат за оголенные плечи и ноги, не пускают в торговые центры и рестораны, шорты запрещены даже на пляже: «Мы платим высокую цену за деньги мужей».

Цитаты дня.

Шевченко против возвращения российских команд: «Не вижу ни одной причины. Хочу пригласить Чеферина и УЕФА на Украину, где ситуация лишь ухудшается»

Чеферин об игре России и Сербии: «В чем проблема, что молодые хотят играть в футбол? Людей не волнует то, на что указывают в Англии»

Хави о работе в «Барселоне»: «Жестоко, неприятно, чувствуешь неуважение. Это ужасно подрывает психическое здоровье. Здесь не может быть своего Фергюсона»

«На Кавказе надо развивать хоккей – это игра сильных мужчин. Характер вырабатывается, понятно, что это будущие защитники». Фетисов о ледовой арене во Владикавказе

Ветлугин о ситуации с котом Твиксом: «Не стоило его в минус 30 выкидывать. Хорошо, что сейчас хотят что-то пересмотреть – в дальнейшем избежим таких случаев»

Ольга Зайцева: «Лыжный и биатлонный спорт падают вниз без российских спортсменов. Там совершенно нет конкуренции, смотреть неинтересно»