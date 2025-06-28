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«Милан» не выкупил Феликса у «Челси» и Соттиля у «Фиорентины». Полузащитники покинули миланский клуб после аренды

«Милан» объявил об уходе Жоау Феликса и Риккардо Соттиля.

Итальянский клуб объявил об уходе из клуба Жоау Феликса и Риккардо Соттиля в связи с окончанием срока действия их арендных соглашений. Футболистов не стали выкупать.

Феликс перешел в «Милан» из «Челси» в феврале 2025 года. Он провел 21 матч во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей.

Соттиля арендовали у «Фиорентины». Он сыграл восемь матчей, не отметившись результативными действиями.

Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт «Милана» в X
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