НХЛ. «Филадельфия» встретится с «Бостоном», «Вашингтон» в гостях у «Далласа», «Оттава» против «Рейнджерс», «Питтсбург» – «Монреаль», «Тампа» – «Нью-Джерси»

Теги результаты матчей Нью-Джерси Питтсбург Рейнджерс Айлендерс Филадельфия Баффало Оттава Монреаль Торонто Бостон Тампа-Бэй Каролина Вашингтон Флорида Нэшвилл Детройт Коламбус Чикаго Ванкувер Миннесота Калгари Эдмонтон Анахайм Даллас Сан-Хосе Аризона НХЛ Вегас Виннипег Хоккей

«Вашингтон» в гостях сыграет против «Далласа».

«Филадельфия» встретится с «Бостоном», «Рейнджерс» в гостях у «Оттавы», «Питтсбург» примет «Монреаль», «Тампа» – «Нью-Джерси».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Филадельфия – Бостон
Дата проведения
27 января, 20.30, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Видео

 

Даллас – Вашингтон
Дата проведения
27 января, 22.00, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео

 

Сан-Хосе – Баффало
Дата проведения
28 января, 00.00, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео

 

Эдмонтон – Нэшвилл
Дата проведения
28 января, 00.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

 

Каролина – Аризона
Дата проведения
28 января, 03.00, «PNC Arena»
Онлайн матча Видео

 

Питтсбург – Монреаль
Дата проведения
28 января, 03.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Тампа-Бэй – Нью-Джерси
Дата проведения
28 января, 03.00, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео

 

Виннипег – Торонто
Дата проведения
28 января, 03.00, «MTS Centre»
Онлайн матча Видео

 

Оттава – Рейнджерс
Дата проведения
28 января, 03.00, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео

 

Детройт – Вегас
Дата проведения
28 января, 04.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Видео

 

Миннесота – Анахайм
Дата проведения
28 января, 05.00, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Ванкувер – Коламбус
Дата проведения
28 января, 06.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео

 

Калгари – Чикаго
Дата проведения
28 января, 06.00, «Scotiabank Saddledome»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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5 комментариев
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Вечером будет новость: Овечкин во 2-й раз в сезоне не забил в 8+ матчах подряд. У него 8 шайб в 43 играх
+1
-1
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БОЛЬШОЙ ИГРОВОЙ ДЕНЬ!
ВСЕМ ХОККЕЯ И ДОБРА!!!
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По схемам Святого Патрика Айлендерс сыграли три игры - две из них проиграли..

Айлендерс vs Даллас 3:2 (броски по воротам - 28 : 42 в пользу Далласа)

Айлендерс vs Вегас 2:3 (броски по воротам - 42:27 в пользу Айлендерс)

Монреаль vs Айлендерс 4:3 (броски по воротам 26:46 в пользу Айлендерс)

Команда при новом тренере стала больше бросать, и жесче играть в обороне.. Подводят вратари (по объективным причинам, Сорокин устал после большого количества игр, Варламов после травмы ещё не раскатался)

Если вратари начнут тащить, а Айлендерс продолжат играть в том же стиле - в тройке Метро будем по окончании сезона.
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