НХЛ. «Филадельфия» встретится с «Бостоном», «Вашингтон» в гостях у «Далласа», «Оттава» против «Рейнджерс», «Питтсбург» – «Монреаль», «Тампа» – «Нью-Джерси»
«Вашингтон» в гостях сыграет против «Далласа».
«Филадельфия» встретится с «Бостоном», «Рейнджерс» в гостях у «Оттавы», «Питтсбург» примет «Монреаль», «Тампа» – «Нью-Джерси».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 27 января, 20.30, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 27 января, 22.00, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 28 января, 00.00, «SAP Center at San Jose»
- Дата проведения
- 28 января, 00.00, «Rogers Place»
- Дата проведения
- 28 января, 03.00, «PNC Arena»
- Дата проведения
- 28 января, 03.00, «Consol Energy Center»
- Дата проведения
- 28 января, 03.00, «Amalie Arena»
- Дата проведения
- 28 января, 03.00, «MTS Centre»
- Дата проведения
- 28 января, 03.00, «Canadian Tire Centre»
- Дата проведения
- 28 января, 04.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 28 января, 05.00, «Xcel Energy Center»
- Дата проведения
- 28 января, 06.00, «Rogers Arena»
- Дата проведения
- 28 января, 06.00, «Scotiabank Saddledome»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
ВСЕМ ХОККЕЯ И ДОБРА!!!
Айлендерс vs Даллас 3:2 (броски по воротам - 28 : 42 в пользу Далласа)
Айлендерс vs Вегас 2:3 (броски по воротам - 42:27 в пользу Айлендерс)
Монреаль vs Айлендерс 4:3 (броски по воротам 26:46 в пользу Айлендерс)
Команда при новом тренере стала больше бросать, и жесче играть в обороне.. Подводят вратари (по объективным причинам, Сорокин устал после большого количества игр, Варламов после травмы ещё не раскатался)
Если вратари начнут тащить, а Айлендерс продолжат играть в том же стиле - в тройке Метро будем по окончании сезона.