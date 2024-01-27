НХЛ. «Филадельфия» встретится с «Бостоном», «Вашингтон» в гостях у «Далласа», «Оттава» против «Рейнджерс», «Питтсбург» – «Монреаль», «Тампа» – «Нью-Джерси»

«Вашингтон» в гостях сыграет против «Далласа».

« » встретится с « », « » в гостях у «Оттавы», « » примет «Монреаль», « » – «Нью-Джерси».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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