«Позор! Позор!» Хави кричал в камеру после отмены пенальти в ворота «Вильярреала» на 92-й
Хави накричал в камеру после отмены пенальти в пользу «Барселоны».
На 90-й минуте матча Ла Лиги с «Вильярреалом» (3:5) хавбек «Барселоны» Илкай Гюндоган, пробив по воротам, попал в локоть полузащитнику Санти Комесанье. Главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро сперва указал на точку, но затем отправился смотреть видеоповтор, после которого изменил решение.
Эпизод произошел при счете 3:3, после этого «блауграна» пропустила два мяча.
Тренер «Барселоны» Хави был возмущен этим решением.
«Позор! Позор!» – прокричал Хави прямо в камеру.
Фото: скриншот трансляции
Хави после первого тайма: «У нас есть ещё один тайм».
Хави после 3 - гола Барсы: «Мы вернулись».
Хави после 5 - гола Вильярреала: «Главное не проиграли в сухую».
Хави после матча: «Позор... Все виноваты, кроме меня».
Барселона в 14 матчах сезона пропускает первой и пытается отыграться - когда такое было видано ?
И уж не судей или ВАР тут надо винить, а только себя как «тренера».