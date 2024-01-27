Хави накричал в камеру после отмены пенальти в пользу «Барселоны».

На 90-й минуте матча с « » (3:5) хавбек «Барселоны» , пробив по воротам, попал в локоть полузащитнику . Главный арбитр сперва указал на точку, но затем отправился смотреть видеоповтор, после которого изменил решение.

Эпизод произошел при счете 3:3, после этого «блауграна» пропустила два мяча.

Тренер «Барселоны» Хави был возмущен этим решением.

«Позор! Позор!» – прокричал Хави прямо в камеру.

Фото: скриншот трансляции