«Позор! Позор!» Хави кричал в камеру после отмены пенальти в ворота «Вильярреала» на 92-й

Теги Барселона Вильярреал Хави Ла Лига судьи Илкай Гюндоган Хосе Мунуэра Монтеро Санти Комесанья Футбол

Хави накричал в камеру после отмены пенальти в пользу «Барселоны».

На 90-й минуте матча Ла Лиги с «Вильярреалом» (3:5) хавбек «Барселоны» Илкай Гюндоган, пробив по воротам, попал в локоть полузащитнику Санти Комесанье. Главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро сперва указал на точку, но затем отправился смотреть видеоповтор, после которого изменил решение.

Эпизод произошел при счете 3:3, после этого «блауграна» пропустила два мяча.

 Тренер «Барселоны» Хави был возмущен этим решением.

«Позор! Позор!» – прокричал Хави прямо в камеру.

Фото: скриншот трансляции

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171 комментарий
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Позор - то, как твоя команда играет в обороне
+308
-8
+300
Какой же Хави самокритичный
+271
-9
+262
Когда-то, Дрогба тоже кричал "позор", но там Хави и усом не повёл.
+272
-15
+257
Ответ Stas Politik
Позор - то, как твоя команда играет в обороне
Даже в Сашу Грей столько не входило)
+110
-14
+96
Ответ Lev140588
Когда-то, Дрогба тоже кричал "позор", но там Хави и усом не повёл.
И там был позор, и тут - позор. Но есть нюанс.
+82
-11
+71
Спасибо Вильярреалу за прекрасное настроение на вечер. Видеть как у Хави рвётся одно место бесценно
+79
-8
+71
Хави до матча: «Мы обязательно выиграем этот матч».

Хави после первого тайма: «У нас есть ещё один тайм».

Хави после 3 - гола Барсы: «Мы вернулись».

Хави после 5 - гола Вильярреала: «Главное не проиграли в сухую».

Хави после матча: «Позор... Все виноваты, кроме меня».
+58
-10
+48
Ответ Lev140588
Когда-то, Дрогба тоже кричал "позор", но там Хави и усом не повёл.
Это факинг дисгрейс)
+35
0
+35
В 2009 в адрес одного норвежца чёта так Чави не кричал
+41
-7
+34
Крики "Позор" в камеру во время матча? Кажется я где-то такое видел.. Ах да, Хави тогда был на другой стороне и радовался "заслуженной" победе, но это, конечно, другое
+33
-4
+29
Ответ Егор Ковяров
Комментарий скрыт
Сегодня наш вечер, дружище)
+32
-5
+27
Позор - это игра «Барселоны» при Хави и его интервью и попытки оправдать очередной свой провал
+35
-8
+27
Представьте себе Анчелотти, делающего так. Представили?
+29
-3
+26
Ответ Кирилл Масленников
Представьте себе Анчелотти, делающего так. Представили?
Я могу представить только такую реакцию папы Карло:🤨
+22
-1
+21
Ответ Nike of FW
Комментарий скрыт
Не каждый день же Барселона по 5 пропускает, по 4 да, частенько, но не 5 же. Дайте нам повеселиться
+21
-1
+20
А ещё он кричал: "не дайте им забить шесть!!"
+23
-3
+20
Вот это одухотворенная физиономия - прям доказательство, что некоторая справедливость в мире еще есть.
+20
-1
+19
Фактин дисгрейс! Дидье Дрогба щас заикается от смеха)))
+19
-2
+17
Позор! Позор! Позор! Негрейра, за что мы тебе платим, кричал Хави
+19
-3
+16
Лицо спокойного человека, полного энергии.
+10
0
+10
Ответ Nike of FW
Комментарий скрыт
Ну тут я с тобой не спорю, мы ребята вежливые
+11
-1
+10
Нет, Хави, «позор» - это то , что ты не умеешь руководить командой и не умеешь настраивать ее на матчи.

Барселона в 14 матчах сезона пропускает первой и пытается отыграться - когда такое было видано ?
И уж не судей или ВАР тут надо винить, а только себя как «тренера».
+13
-4
+9
Согласен. Позор, что такой пенальти был изначально назначен.
+10
-1
+9
А после легендарного полуфинала Эвребе,говорил что судейство не комментирую
+8
0
+8
Ответ ImNotChrisPaul
В Стефани Кайлер (русская актриса) недавно шесть зашло
Значит, Барсе ещё есть куда стремиться!
+7
0
+7
Напомнил Дрогба. Вот только тогда Эвребе действительно тащил бчк на спине
+6
0
+6
Ответ Павел Церуш
Спасибо Вильярреалу за прекрасное настроение на вечер. Видеть как у Хави рвётся одно место бесценно
То что порвано давно,рваться не может!☝️
+7
-1
+6
надо срочно продлить контракт на 5 лет
+7
-1
+6
Это карма за Дрогбу), но здесь все было чисто
+8
-2
+6
в апл Барселона бы была в зоне вылета
+6
0
+6
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