Соболенко выиграла второй «Большой шлем» в карьере

Арина Соболенко защитила титул на Australian Open. В финале она обыграла 21-летнюю Циньвэнь Чжэн – 6:3, 6:2.

Теперь баланс белоруски в финалах ТБШ стал 2:1. В прошлом году она обыграла Елену Рыбакину в Мельбурне и уступила Коко Гауфф на US Open.

25-летняя Соболенко выиграла 14-й титул на уровне WTA. Сезон она начала с разгрома от Рыбакиной в финале турнира в Брисбене.

По итогам турнира уроженка Минска останется второй ракеткой мира, а китаянка дебютирует в топ-10.