Соболенко выиграла второй «Большой шлем» в карьере

Теги Australian Open WTA Арина Соболенко Циньвэнь Чжэн Теннис

Арина Соболенко защитила титул на Australian Open. В финале она обыграла 21-летнюю Циньвэнь Чжэн – 6:3, 6:2.

Теперь баланс белоруски в финалах ТБШ стал 2:1. В прошлом году она обыграла Елену Рыбакину в Мельбурне и уступила Коко Гауфф на US Open.

25-летняя Соболенко выиграла 14-й титул на уровне WTA. Сезон она начала с разгрома от Рыбакиной в финале турнира в Брисбене.

По итогам турнира уроженка Минска останется второй ракеткой мира, а китаянка дебютирует в топ-10.

26 комментариев
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Выиграла турнир в стиле Серены Уильямс)))
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Молодец, конечно, но это просто пародия на теннис. Финал турнира БШ за час и 15 минут, уныльнейшее зрелище было. Равные призовые с мужиками за это днище))
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молодец, Арина. Задавила как всегда мощью и что удивительно психологией
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Как китаянка до финала дошла мне непонятно... Совсем слабо. Раньше такой финалистки бы никогда не случилось - у ВТА проблемы
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Ответ Николай Бойко
Поздравляю, Арина! Надеюсь, Даниил завтра повторит за тобой!
Андрей не повторит, он выбал. а вот Даниил возможно повторит
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Молодец Арина
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без шансов как говорится
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Ответ jam.football
Андрей не повторит, он выбал. а вот Даниил возможно повторит
Спасибо, отредактировал, вчера слегка перепил)
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Ответ Eugenie Nation
Ветераны вта-раздела помнят какие тут жаркие споры велись. Что ж они закончены,  беларуский женский теннис - сильнейший. Украинский и тем более российский глотают где-то под ногами пыль
посоветуйтесь с врачом
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Ответ Павел Яндубаев
Молодец, конечно, но это просто пародия на теннис. Финал турнира БШ за час и 15 минут, уныльнейшее зрелище было. Равные призовые с мужиками за это днище))
кому как, я больше люблю женский теннис смотреть. У мужиков тоже унылых розыгрышей полным полно, взять даже вчерашний матч Медведева. Просто длительность больше...
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С двумя титулами поменьше. С одним - однодневок многовато.
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Ну, с учетом уровня сегодняшнего женского тура Соболенко может и 10+ ТБШ выиграть...
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Странное ощущение после вчерашних матчей: выходной, откладываешь некоторые дела, ждёшь супер финал, борьбу, накал.... Сел смотреть, заварил чай, сделал покушать, и .... конец матча)
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молодец, Медведеву эстафету передай
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Интересно, она на награждении батьку поблагодарит?
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Решила подарить хоть какое то напряжение в концовке)
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Поздравления Арине! Но смотреть так себе такое)).
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Ну здесь вообще без шансов. Поздравляю
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Ни одного сета не отдала на турнире. Новый доминатор в женском туре!
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Китаянка совсем слабая, проблема Иги, что она слилась так рано
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Поздравляю, Арина! Надеюсь, Даниил завтра повторит за тобой!
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еще по рюмочки
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Это не женский теннис, тупо физика
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Да, впринципе ожидаемо, с соперницей по финалу ей повезло, но тем ни менее молодец🏆
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Молодец
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