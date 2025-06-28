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Медведев о переносе столетия «Зенита»: «Вы что, двоечники по арифметике были? Когда человек рождается, сколько ему лет? Ноль! Потом начинается его первый год и так далее»

Александр Медведев объяснил перенос столетия «Зенита».

«Еще раз. Вы что, двоечники по арифметике были? Когда человек рождается, сколько ему лет? Ноль! Потом начинается его первый год и так далее.

Год рождения «Зенита» – май 1925 года. В этот год первого сезона быть не могло, потому что тогда не играли по системе «осень – весна».

Поэтому юбилейный сезон начинается в июле», – сказал председатель правления «Зенита» Медведев.

Напомним, что в прошлом сезоне «Зенит» стал вторым в Мир РПЛ и не вышел в Суперфинал Фонбет Кубка России.

Дюков о переносе 100-летия «Зенита»: «Логично, что они позиционируют следующий сезон как сотый – это математика. Мы подсчет не ведем»

Чистяков о «Зените»: «Для меня столетие было в этом году. Если считают, что нужно перенести – наверное, надо»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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