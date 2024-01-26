Чемпионат Италии. «Кальяри» примет «Торино», «Аталанта» Миранчука, «Ювентус» и «Милан» проведут матчи завтра

«Кальяри» примет «Торино» в стартовом матче 22-го тура Серии А.

В субботу « » Алексея Миранчука примет « », « » – « », « » – «Болонью».

В воскресенье «Лацио» будет противостоять « », « » проведет гостевой матч с «Фиорентиной».

Тур завершится в понедельник матчем «Салернитана» – «Рома».

22-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А