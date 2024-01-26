Чемпионат Италии. «Кальяри» примет «Торино», «Аталанта» Миранчука, «Ювентус» и «Милан» проведут матчи завтра
«Кальяри» примет «Торино» в стартовом матче 22-го тура Серии А.
В субботу «Аталанта» Алексея Миранчука примет «Удинезе», «Ювентус» – «Эмполи», «Милан» – «Болонью».
В воскресенье «Лацио» будет противостоять «Наполи», «Интер» проведет гостевой матч с «Фиорентиной».
Тур завершится в понедельник матчем «Салернитана» – «Рома».
22-й тур
- Дата проведения
- 26 января, 22.45, «Сарденья»
- Дата проведения
- 27 января, 17.00, «Адзурри д′Италия»
- Дата проведения
- 27 января, 20.00, «Альянц Стэдиум»
- Дата проведения
- 27 января, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 28 января, 14.30, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 28 января, 17.00, «Марк Антонио Бентегоди»
- Дата проведения
- 28 января, 17.00, «Stadio Comunale Brianteo»
- Дата проведения
- 28 января, 20.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 28 января, 22.45, «Артемио Франки»
- Дата проведения
- 29 января, 22.45, «Ареки»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.