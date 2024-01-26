Чемпионат Италии. «Кальяри» примет «Торино», «Аталанта» Миранчука, «Ювентус» и «Милан» проведут матчи завтра

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«Кальяри» примет «Торино» в стартовом матче 22-го тура Серии А.

В субботу «Аталанта» Алексея Миранчука примет «Удинезе», «Ювентус» – «Эмполи», «Милан» – «Болонью». 

В воскресенье «Лацио» будет противостоять «Наполи», «Интер» проведет гостевой матч с «Фиорентиной». 

Тур завершится в понедельник матчем «Салернитана» – «Рома». 

Чемпионат Италии

22-й тур

Кальяри – Торино
Дата проведения
26 января, 22.45, «Сарденья»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Аталанта – Удинезе
Дата проведения
27 января, 17.00, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ювентус – Эмполи
Дата проведения
27 января, 20.00, «Альянц Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Милан – Болонья
Дата проведения
27 января, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Дженоа – Лечче
Дата проведения
28 января, 14.30, «Луиджи Феррарис»
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Верона – Фрозиноне
Дата проведения
28 января, 17.00, «Марк Антонио Бентегоди»
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Монца – Сассуоло
Дата проведения
28 января, 17.00, «Stadio Comunale Brianteo»
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Лацио – Наполи
Дата проведения
28 января, 20.00, «Стадио Олимпико»
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Фиорентина – Интер
Дата проведения
28 января, 22.45, «Артемио Франки»
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Салернитана – Рома
Дата проведения
29 января, 22.45, «Ареки»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

2 комментария
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