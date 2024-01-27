«Реал» выиграл 5 матчей Ла Лиги подряд и опередил «Жирону». Поражений в чемпионате нет 15 игр – с сентября

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лас-Пальмас Футбол

«Реал» продлил победную серию в Ла Лиге до 5 матчей.

Команда Карло Анчелотти одолела «Лас-Пальмас» (2:1) в 22-м туре чемпионата Испании. Начиная с 17 декабря мадридцы также обыграли «Вильярреал» (4:1), «Алавес» (1:0), «Мальорку» (1:0) и «Альмерию» (3:2).

Серия без поражений в Ла Лиге насчитывает 15 матчей и началась в сентябре.

Благодаря этой победе «Мадрид» опередил «Жирону» по набранным очкам (54 против 52 после 21 игры у обеих команд) и идет первым на данную минуту. Завтра «Жирона» сыграет с «Сельтой» на выезде».

В следующем туре «Реал» встретится с «Хетафе» – это произойдет 1 февраля.

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58 комментариев
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«Реал» просто троллит болельщиков «Барселоны»: даёт ложную надежду, а потом камбэк и очередная победа!
С победой болельщиков величайшего клуба!👑
+82
-13
+69
Обычно в Испании не бывает минусовой температуры, но сегодня в Каталонии термометр показал -10🥶🥶🥶

Ровно через 10 минут Хави с Лапортой постараются дёрнуть рычаг, чтобы прогреться хотя бы до -7...
+56
-10
+46
У Риго полыхает) . Это радует конечно вдвойне
+40
-10
+30
Кроос потрясающий, прощу не заканчивай
+20
-2
+18
Ответ rigobersong
Комментарий удален пользователем
Верно, выиграл Реал, купила судеек Барселона, не перепутай
+18
-5
+13
Ответ JENNINGS
«Реал» просто троллит болельщиков «Барселоны»: даёт ложную надежду, а потом камбэк и очередная победа! С победой болельщиков величайшего клуба!👑
Всё, что им остаётся - это ныть про судейство. В прошлом сезоне, когда шли на первом месте, такого истерики от барсиков не было.
+13
-2
+11
Учитывая, что у Реала всегда в январе спад, то результаты просто топ. Жду осечки Жироны, сколько уже можно им так мощно выступать
+9
-1
+8
Чемпионский ход
+10
-2
+8
Ответ Эркинбек Апаканов
У Риго полыхает) . Это радует конечно вдвойне
Риго уже все команды подряд хейтит
+10
-3
+7
Получите и распишитесь....
+10
-3
+7
Необязательно постоянно тянуть до валидольных побед
+9
-2
+7
Винисиус под 7 номером забил в стиле CR7
+9
-3
+6
Ответ Melissa Parker
Риго уже все команды подряд хейтит
Не все. К Интеру он питает тёплые чувства
+6
0
+6
в таких матчах и выигрывается чемпионство)
+6
-2
+4
Ответ Эркинбек Апаканов
У Риго полыхает) . Это радует конечно вдвойне
Ходит слух,что он со своим бойфрендом расстался,все из-за этого!
+5
-1
+4
Ответ Пацанчик реальный
Ходит слух,что он со своим бойфрендом расстался,все из-за этого!
Так бойфренда забанили просто, поэтому и нервный, скучает по гуру
+3
0
+3
Ответ Homelender_666
Не все. К Интеру он питает тёплые чувства
видимо с момента туда перехода Роналду начал болеть) Наверное и за Аль Хиляль тоже болеет)))
+3
0
+3
Ответ Proper Chels
2 судейских победы подряд, теперь мы точно вернулись, судья с нами. Хаха Мадрид 💪🏼😏
Хет-трик Карима до сих пор снится в кошмарах? )))
+4
-1
+3
А чё 8 минут накинул судья? Барсаглорые поясните.
+4
-2
+2
Ответ Proper Chels
2 судейских победы подряд, теперь мы точно вернулись, судья с нами. Хаха Мадрид 💪🏼😏
https://www.youtube.com/watch?v=pRzS3tdZxQs
+2
0
+2
Ответ Homelender_666
Всё, что им остаётся - это ныть про судейство. В прошлом сезоне, когда шли на первом месте, такого истерики от барсиков не было.
Так ладно болельщики
Хави и Лапорта тоже все на судей пиняют
На солнце в зените,на плохой газон,меркурий и тд
+2
0
+2
Ответ VuNePonimaete
Учитывая, что у Реала всегда в январе спад, то результаты просто топ. Жду осечки Жироны, сколько уже можно им так мощно выступать
И в Феврале тоже. Напомню у Реала худший процент побед именно в Феврале последние 7 лет подряд.
+2
0
+2
Реал команда силы воли!!!
+2
0
+2
Ответ Dinamo Kiev 29 Champions 3 Eurocups
Обычно в Испании не бывает минусовой температуры, но сегодня в Каталонии термометр показал -10🥶🥶🥶 Ровно через 10 минут Хави с Лапортой постараются дёрнуть рычаг, чтобы прогреться хотя бы до -7...
Им нужно согреться, ждем их жаркие слезы
+5
-3
+2
Чемпионский график
+4
-2
+2
Ответ Гамаль Хайдаров
это чек Переса сегодняшнему судье?
В каком моменте ты хочешь сказать что судья ошибся?. Если ты говоришь что был фол со стороны Себальеса то сам экс судья, который часто критикует Реал сказал что фола не было...
+2
0
+2
Ответ Azam1707
Кроос потрясающий, прощу не заканчивай
Очень надеюсь, что ещё сезон побегает
+2
0
+2
Ответ JENNINGS
«Реал» просто троллит болельщиков «Барселоны»: даёт ложную надежду, а потом камбэк и очередная победа! С победой болельщиков величайшего клуба!👑
😠
+3
-1
+2
Ответ Homelender_666
В прошлом сезоне не было визгов о том, что Реал тащат судьи, потому что шли на первом месте. Сейчас команда проводит слабый сезон, поэтому начались разговоры по типу: "С таким судейством чемпионат не выиграть". Судейство как-то изменилось за год? Нет. В прошлом сезоне Реал не заслуживал титул, а в этом Барселона не выглядит чемпионской командой. На дистанции проблемы нужно искать в себе, а не судьях.
Ни Барселона ,ни Реал в этом году по игре не заслуживают чемпионства 🤷‍♂️
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Ответ Andry 72
Ни Барселона ,ни Реал в этом году по игре не заслуживают чемпионства 🤷‍♂️
Реал в порядке. Сейчас классический январский спад. Весной всё будет нормально. Жирона за отсутствие обороны точно не заслуживает титул, ей дико везёт.
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