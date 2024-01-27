«Реал» выиграл 5 матчей Ла Лиги подряд и опередил «Жирону». Поражений в чемпионате нет 15 игр – с сентября

«Реал» продлил победную серию в Ла Лиге до 5 матчей.

Команда Карло Анчелотти одолела « » (2:1) в 22-м туре чемпионата . Начиная с 17 декабря мадридцы также обыграли «Вильярреал» (4:1), «Алавес» (1:0), «Мальорку» (1:0) и «Альмерию» (3:2).

Серия без поражений в Ла Лиге насчитывает 15 матчей и началась в сентябре.

Благодаря этой победе «Мадрид» опередил «Жирону» по набранным очкам (54 против 52 после 21 игры у обеих команд) и идет первым на данную минуту. Завтра «Жирона» сыграет с «Сельтой» на выезде».

В следующем туре « » встретится с «Хетафе» – это произойдет 1 февраля.