«Реал» выиграл 5 матчей Ла Лиги подряд и опередил «Жирону». Поражений в чемпионате нет 15 игр – с сентября
«Реал» продлил победную серию в Ла Лиге до 5 матчей.
Команда Карло Анчелотти одолела «Лас-Пальмас» (2:1) в 22-м туре чемпионата Испании. Начиная с 17 декабря мадридцы также обыграли «Вильярреал» (4:1), «Алавес» (1:0), «Мальорку» (1:0) и «Альмерию» (3:2).
Серия без поражений в Ла Лиге насчитывает 15 матчей и началась в сентябре.
Благодаря этой победе «Мадрид» опередил «Жирону» по набранным очкам (54 против 52 после 21 игры у обеих команд) и идет первым на данную минуту. Завтра «Жирона» сыграет с «Сельтой» на выезде».
В следующем туре «Реал» встретится с «Хетафе» – это произойдет 1 февраля.
С победой болельщиков величайшего клуба!👑
Ровно через 10 минут Хави с Лапортой постараются дёрнуть рычаг, чтобы прогреться хотя бы до -7...
Хави и Лапорта тоже все на судей пиняют
На солнце в зените,на плохой газон,меркурий и тд