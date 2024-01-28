Хави о работе в «Барселоне»: «Жестоко, неприятно, чувствуешь неуважение. Это ужасно подрывает психическое здоровье. Здесь не может быть своего Фергюсона»

Теги Алекс Фергюсон Барселона Хави Ла Лига Футбол

Хави рассказал, насколько тяжело ему работать главным тренером «Барселоны».

«Ощущения от работы в «Барселоне» жестокие, неприятные, ты чувствуешь неуважение. Это ужасно подрывает психическое здоровье, душевное состояние – до такой степени, что ты говоришь, что продолжать смысла нет. И мои близкие об этом знают.

Это происходило со всеми тренерами в этом клубе. В «Барселоне» не может быть своего Фергюсона», – заявил Хави.

Хави объявил об уходе из «Барселоны» в конце сезона: «Ситуацию нужно менять»

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Хави

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94 комментария
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Ответ VuNePonimaete
Ого, неслабо он так по Барсе прошелся
Все по факту, абсолютно худшие фанаты у Барселоны, у людей просто отсутствует связь с реальностью. Требовать трофеев (которые хави брал) и супер игры с такой командой бред
+61
-6
+55
А вот теперь представьте, какие шары у Клоппа, Пепа, Карло, Моуринью и прочих, если они такое говно не два сезона слушают, а по полтора десятка лет. И ничего - работают дальше)
+40
-2
+38
Ого, неслабо он так по Барсе прошелся
+36
-6
+30
Ответ Garikus89
А вот теперь представьте, какие шары у Клоппа, Пепа, Карло, Моуринью и прочих, если они такое говно не два сезона слушают, а по полтора десятка лет. И ничего - работают дальше)
Особенно у Анчи. Его что с Милана в свое время ссаными тряпками гнали, забывая что он сделал для клуба, потом оба прихода в Реал его хейтили просто невообразимым образом свои же болельщики, но папа Карло стоял на своем и доказывал раз за разом.
Моуринью такой же, кто только его не пинал.
А вот Гвардиолу и Клоппа все таки всегда поддерживали в английских клубах, прям дикого хейта никогда не было. У Пепа разве что сложный период в Баварии бывал, а так за него болельщики всегда горой, как и за Юргена
+26
-1
+25
Ни разу не болельщик Барселоны, но может стоит повременить с такими заявлениями?
P.S. Как важна стрессоустойчивость пацаны, Лапорта должен будет указать в вакансии этот пункт на испанском хх
+19
-2
+17
Куман:"I know that feel bro"
+15
0
+15
Он же ещё вчера заявил, что в отличие от Клоппа он полон энергии 😀
+11
0
+11
Проблема в том, что многие фанаты и хейтеры Барсы думают, что сейчас какой-нибудь 2011 или 2015 год, и Барса обязана что-то там выиграть.

У Барсы состав из смеси детей и пенсионеров. Никто ничего с этой Барсой не сделает, пока команду не починят изнутри. А на это уйдут годы.

Очевидно, Барсу ждут тяжелые времена.
Хави респект, необоснованный хейт сломал даже такого великого человека.
Желаю вернуться и всем все доказать, уверен у Хави есть потенциал.
+13
-3
+10
За что тебя уважать? Двуличное существо, ужас просто. «Позор» он в камеру кричит, гадость. Дрогба вспомни, как ты победку праздновал. А тут мяч попал в прижатую руку с метра, пенальти ему дайте😄😄😄
Обзывать другие команды, ныть по судьям, ныть по траве, ныть 24/7.
И сейчас, бедненький, психологическое давление у него.. у других тренеров нет, а него есть🤦🏼

Это насколько надо охренеть и быть сумасшедшим, чтоб в открытую в интервью называть имя клуба и говорить, что ему подсуживают, будучи участником самых громких судейских скандалов🤦🏼🤦🏼🤦🏼
+21
-12
+9
Ответ Melissa Parker
У Клоппа условия были хуже в первые годы
Не правда, Ливерпуль не был в такой яме финансовой, так ещё и скандалы вокруг клуба постоянно, от Клоппа не требовали моментальных результатов. он первые 3 года работал нормально без каких либо ожиданий, и критики со всех сторон. Клоппа в Барселоне так же бы слили, дело не в тренере, клуб прогнил
+8
-1
+7
Ответ miguel_diaz
That feeling наверное
За английский 5, за знание мэмов 2
+7
0
+7
Ответ Кирилл
Никто из болельщиков Барселоны не требует "супер игры". Болельщики Барселоны хотят, чтобы команда играла хотя бы в какой-то стабильный футбол, а не пропускать на первой минуте или первыми. Болельщики хотят, чтобы Лева, который в этом сезоне является большой обузой, не выходил в старте - просто так что ли подписали специально для этого зимой Роке ?
Ну вот в следующем сезоне получите все что заслужили)
+10
-3
+7
Ответ Melissa Parker
У Клоппа условия были хуже в первые годы
Так Клопп и взял первый трофей в четвёртом сезоне. А Хави, кстати, в первом полноценном
+7
-2
+5
Ответ VuNePonimaete
Ого, неслабо он так по Барсе прошелся
Так правду говорит. Болельщики Барсы токсичны, а руководство часто странное
+9
-4
+5
Не против ухода Хави, но всë же он прав. На команду жестко давят и требуют постоянных побед, даже при всех трудностях и сложностях.
Можно сказать что Бускетс и Дембеле подставили немного Хави, ведь он хотел, чтобы Серхио продлил контракт ещё на год хотя бы, а Дембеле был для него ключевым игроком в атаке. В итоге опорника нормального Лапорта так и не нашел. Зато планирует выкупать Фелиша из-за того, что агент Мендеш друг Лапорты. Боюсь представить какого тренера он сейчас найдет
+4
0
+4
Жаль Хави. Правда в том что с этим составом, такой таксичностью вокруг и внутри клуба, не факт что Гвардиола справился бы лучше, он без Родри и КДБ в апл трудности испытывает, а в Барселоне вообще нет опорника, лучший атакующий игрок 16 летний пацан, в защите такие же неопытные 17 летние пацаны, просто жесть условия. Вы все кто критиковали Хави, в следующем сезоне будет его добрым словом вспоминать
+11
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+4
Ответ Игорь Новиков
Ну да, в Англии же пресса не критикует, добрая, да? (Нет).
Не смешно. Тен Хагу за КЛ и 3 место половина журналистов АПЛ берут по самые яйца. А если бы тен Хаг выиграл АПЛ хоть с самой отвратительной игрой в истории футбола, то был возведен в ранг святых и мог потом и лет 5 нихрена не выигрывать его бы все равно хвалили.
А Хави выиграл с сбродом Примеру. У МЮ состав лучше чем у Барселоны и денег на него потрачено больше.
От Хави требуют трофеев, красивой игры без вложений и с средним составом. Ну что здорово.
+4
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+3
Хави выбрал язык фактов. Помню муравей брал каждый год ла лигу с отрывом в 15-20 очков, кубок Испании, но его просто уничтожали за то, что вылетал в полуфинале лч)) Как это так не посмел брать треблы как по заказу. Вальверде тогда за время в барсе наверно постарел внешне лет на 20.
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+3
Ой, пресса покритиковала, да как она смеет?
То то в свое время в Англии Алекса не уничтожали за плохие сезоны, да да.
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А помните, как этот лицемерный клуб культивировал лживые лозунги аля "мы семья".
А в реальность оказывается, что даже легенда барсы в эти лживые лозунги никогда не верил))
+7
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Ответ Garikus89
А вот теперь представьте, какие шары у Клоппа, Пепа, Карло, Моуринью и прочих, если они такое говно не два сезона слушают, а по полтора десятка лет. И ничего - работают дальше)
И отдельно бы хотелось вспомнить слова Чапи в адрес Моура, когда филин сказал, что ему бы не хотелось остаться в памяти людей тем, кто спорит с судьями. В итоге физрук уже на 3-й год тренерской карьеры стал главным нытиком в футболе 🤣🤣
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+2
Ответ Link 5?5?
Все по факту, абсолютно худшие фанаты у Барселоны, у людей просто отсутствует связь с реальностью. Требовать трофеев (которые хави брал) и супер игры с такой командой бред
Просто фанаты барсы настоящие сектанты и ладно бы фанаты, главное что руководство походу такое же.
Барсе пора признать что они попали в ситуацию а-ля Интер с Миланом в 10х и пока что они совсем не топ клуб, денег мягко говоря нет, тренерская чехарда, смена поколений пошла по одному месту, в такой ситуации адекватные требования на сезон это попадание в плей офф ЛЧ и топ 3-4 лалиги, а не борьба до победного в 4 турнирах как заявляет Лапорта, да и Хави до недавнего времени
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Хави ментально слабый человек судя по всему , и его истерики и срывы косвенно это подтверждают , не его это занятие - работать главным тренером в топ клубе.
+3
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Все винят Хави ,а я скажу одно Лапорта тот ещё жук.
+2
0
+2
Ответ Proper Chels
Проблема в том, что многие фанаты и хейтеры Барсы думают, что сейчас какой-нибудь 2011 или 2015 год, и Барса обязана что-то там выиграть. У Барсы состав из смеси детей и пенсионеров. Никто ничего с этой Барсой не сделает, пока команду не починят изнутри. А на это уйдут годы. Очевидно, Барсу ждут тяжелые времена. Хави респект, необоснованный хейт сломал даже такого великого человека. Желаю вернуться и всем все доказать, уверен у Хави есть потенциал.
Что значит "сломал" Чапи?
Его что, хейтеры заставляли проигрывать каждый матч, принимая крайне глупые решения, типа как в игре против Мадрида с высокой линией обороны?
Хейтеры заставили купить ноунеймов аля Ромеу и сбитых летчиков и пенсионеров?
+3
-1
+2
Да, 100% прав, это было и с Энрике и с Вальверде и с сетьеном, да это не великие тренеры, но отношение фанатов было идентичным, просто посмотрите на их фото до того как стали тренерами барсы и после
+2
0
+2
Вообще-то такие слова при условии что он ещё остаётся до конца сезона просто жесть!
+5
-3
+2
200% инфа Перес купил Чапи чтобы он ушёл.
+13
-11
+2
Ответ Link 5?5?
Все по факту, абсолютно худшие фанаты у Барселоны, у людей просто отсутствует связь с реальностью. Требовать трофеев (которые хави брал) и супер игры с такой командой бред
+.
+2
0
+2
Хави не волшебник, чтобы из день дерьма сделать конфету, если в том сезоне опыт Альбы, Буси и свежесть игроков позволила выдать аномальный сезон, то в этом вся радость проявилась. Нужен тренер топовый, с разными решениями проблем. Футбол меняется, может и Барсе пора меняться. Ей уже нечем удивлять в футбольном плане.
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