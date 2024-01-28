Хави о работе в «Барселоне»: «Жестоко, неприятно, чувствуешь неуважение. Это ужасно подрывает психическое здоровье. Здесь не может быть своего Фергюсона»
Хави рассказал, насколько тяжело ему работать главным тренером «Барселоны».
«Ощущения от работы в «Барселоне» жестокие, неприятные, ты чувствуешь неуважение. Это ужасно подрывает психическое здоровье, душевное состояние – до такой степени, что ты говоришь, что продолжать смысла нет. И мои близкие об этом знают.
Это происходило со всеми тренерами в этом клубе. В «Барселоне» не может быть своего Фергюсона», – заявил Хави.
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Моуринью такой же, кто только его не пинал.
А вот Гвардиолу и Клоппа все таки всегда поддерживали в английских клубах, прям дикого хейта никогда не было. У Пепа разве что сложный период в Баварии бывал, а так за него болельщики всегда горой, как и за Юргена
P.S. Как важна стрессоустойчивость пацаны, Лапорта должен будет указать в вакансии этот пункт на испанском хх
У Барсы состав из смеси детей и пенсионеров. Никто ничего с этой Барсой не сделает, пока команду не починят изнутри. А на это уйдут годы.
Очевидно, Барсу ждут тяжелые времена.
Хави респект, необоснованный хейт сломал даже такого великого человека.
Желаю вернуться и всем все доказать, уверен у Хави есть потенциал.
Обзывать другие команды, ныть по судьям, ныть по траве, ныть 24/7.
И сейчас, бедненький, психологическое давление у него.. у других тренеров нет, а него есть🤦🏼
Это насколько надо охренеть и быть сумасшедшим, чтоб в открытую в интервью называть имя клуба и говорить, что ему подсуживают, будучи участником самых громких судейских скандалов🤦🏼🤦🏼🤦🏼
Можно сказать что Бускетс и Дембеле подставили немного Хави, ведь он хотел, чтобы Серхио продлил контракт ещё на год хотя бы, а Дембеле был для него ключевым игроком в атаке. В итоге опорника нормального Лапорта так и не нашел. Зато планирует выкупать Фелиша из-за того, что агент Мендеш друг Лапорты. Боюсь представить какого тренера он сейчас найдет
А Хави выиграл с сбродом Примеру. У МЮ состав лучше чем у Барселоны и денег на него потрачено больше.
От Хави требуют трофеев, красивой игры без вложений и с средним составом. Ну что здорово.
То то в свое время в Англии Алекса не уничтожали за плохие сезоны, да да.
А в реальность оказывается, что даже легенда барсы в эти лживые лозунги никогда не верил))
Барсе пора признать что они попали в ситуацию а-ля Интер с Миланом в 10х и пока что они совсем не топ клуб, денег мягко говоря нет, тренерская чехарда, смена поколений пошла по одному месту, в такой ситуации адекватные требования на сезон это попадание в плей офф ЛЧ и топ 3-4 лалиги, а не борьба до победного в 4 турнирах как заявляет Лапорта, да и Хави до недавнего времени
Его что, хейтеры заставляли проигрывать каждый матч, принимая крайне глупые решения, типа как в игре против Мадрида с высокой линией обороны?
Хейтеры заставили купить ноунеймов аля Ромеу и сбитых летчиков и пенсионеров?