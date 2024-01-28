Хави о работе в «Барселоне»: «Жестоко, неприятно, чувствуешь неуважение. Это ужасно подрывает психическое здоровье. Здесь не может быть своего Фергюсона»

Хави рассказал, насколько тяжело ему работать главным тренером «Барселоны».

«Ощущения от работы в «Барселоне» жестокие, неприятные, ты чувствуешь неуважение. Это ужасно подрывает психическое здоровье, душевное состояние – до такой степени, что ты говоришь, что продолжать смысла нет. И мои близкие об этом знают.

Это происходило со всеми тренерами в этом клубе. В «Барселоне» не может быть своего », – заявил Хави.

Хави объявил об уходе из «Барселоны» в конце сезона: «Ситуацию нужно менять»