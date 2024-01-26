Лыжи. Кубок мира. Сван, Диггинс, Рибом, Карлссон, Сундлинг, Фендрих пробегут коньковый спринт

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27 января на этапе Кубка мира по лыжам в Гомсе пройдет коньковый спринт.

Кубок мира по лыжным гонкам-2023/24

6-й этап

Гомс, Швейцария

Женщины

Спринт, свободный стиль

Квалификация – 15:00 по московскому времени, финалы – после 17:30, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

2. Джесси Диггинс (США)

4. Лена Кентен (Франция)

6. Эмма Рибом (Швеция)

8. Фрида Карлссон (Швеция)

10. Надин Фендрих (Швейцария)

12. Виктория Карл (Германия)

14. Ясми Йоэнсуу (Финляндия)

16. Йонна Сундлинг (Швеция)

18. Линн Сван (Швеция)

19. Тириль Венг (Норвегия)

20. Майя Далквист (Швеция)

22. Йоханна Хагстрем (Швеция)

24. Катержина Янатова (Чехия)

25. Кертту Нисканен (Финляндия)

26. Матильде Мирвол (Норвегия)

28. Рози Бреннан (США)

34. Криста Пярмякоски (Финляндия)

Расписание трансляций шестого этапа Кубка мира по лыжам в Гомсе

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