«Зенит» показал форму, посвященную годовщине снятия блокады Ленинграда: «Оливковый цвет символизирует победу, зеленый – жизнь»

Теги Зенит премьер-лига Россия игровая форма история стиль Футбол

«Зенит» представил форму, посвященную годовщине снятия блокады Ленинграда.

«27 января 2024 года Санкт-Петербург отмечает юбилей одной из важнейших дат в истории города – восьмидесятилетие со дня полного снятия блокады Ленинграда.

Символом торжества жизни над смертью стала оливково-зеленая лента, с 1943 года являвшаяся частью медали «За оборону Ленинграда» – главной награды героев, внесших свой вклад в освобождение города от блокады.

Именно Ленточка Ленинградской Победы вдохновила на создание уникального комплекта формы «Зенита», за основу которого взяты ее цвета: оливковый символизирует победу, зеленый – жизнь.

2024-й – юбилейный и для клуба: 27 августа сине-бело-голубые отметят 80 лет со дня завоевания Кубка СССР по футболу, ставшего первым трофеем в истории «Зенита». Ленинградцы называли этот трофей Блокадным кубком.

Игровая форма выполнена без нанесения логотипов спонсоров – тем самым каждый из партнеров клуба отдает дань памяти защитникам Ленинграда, подчеркивая вневременную историческую важность события, которому она посвящена», – говорится в сообщении клуба. 

Фото: телеграм-канал «Зенита» 

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48 комментариев
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С Великим праздником Великий город.
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Великий день!!!
С Праздником Наш Любимый город❤️
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Необычные цвета. Мне нравится.
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Ответ Сергей Маслов
Комментарий скрыт
Попробуй зубы почистить
+24
-6
+18
Ответ Сергей Маслов
Комментарий скрыт
Команда из Санкт-Петербурга делает форму в дань памяти тем событиям. Более того, "Зенит" был одним из символов неуступчивости города, чем доказал, выиграв Кубок СССР в 1944 году. Значит, нельзя этого делать?
+20
-3
+17
С праздником, петербуржцы и ленинградцы! Не забудьте позвонить родным, которых это коснулось напрямую

P.S. Форма супер
+12
-3
+9
Необычно, без лого отлично смотрится, ещё бы изредка играли бы в ней в оф матчах, а так это только для продаж, ход пиарщиков.
+7
-1
+6
Не обращайте внимания. Форма отличная. История наиважнейшая
А уроды всегда будут недовольны, на то они и уроды)
+11
-5
+6
На фото точно игроки зенита? Какие-то злые не латинские лица.
+7
-1
+6
Ответ Kit244098
Комментарий скрыт
Тебя точно мать родила, а не животное?
+12
-6
+6
Ответ Катя_СПб
С Великим праздником Великий город.
Спасибо, Катя. И тебя с праздником.
+11
-6
+5
Ответ Зелёный гопник
Что за имбицилы минусуют ?! Это наша общая победа!
Наверное те, кто не считает эту дату праздником
+3
0
+3
Ответ Катя_СПб
С Великим праздником Великий город.
Что за имбицилы минусуют ?!
Это наша общая победа!
+12
-9
+3
С Великой датой !
+3
-1
+2
Очень правильный поступок.
+3
-1
+2
Ответ Василий Чацкий
Разогнись уже, поклонник, а то спина будет болеть от поклонов 😁
Лечи насморк
+3
-1
+2
Ответ Kit244098
Комментарий скрыт
ты бы хоть тут со своими комментариями не лез
+2
-1
+1
Низкий поклон городу от поклонника Спартака!
+4
-3
+1
Ответ Михон Мясной
Сам-то помнишь своё прошлое? Или оперативной памяти только на две даты хватило 1941-1945?
похоже, это у тебя выборочная память :)
+1
0
+1
Ответ Kit244098
Комментарий скрыт
А пафос то где?
+1
-1
0
Ответ Рокко Сиффредди
На фото точно игроки зенита? Какие-то злые не латинские лица.
походу последние не латиносы, вот и напряжены, а бразилы бы запели "самба!!! ту-туту-туту-ту" ))
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Ответ ЗЕНИТ65
Тебя точно мать родила, а не животное?
Не точно.
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Ответ Kit244098
Комментарий скрыт
Как вас корёжит-то
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Ответ MAXIMum1
От куда же вы такие берётесь? Кто вас таких воспитал. Страшно за страну.
Хуже чем сейчас для страны уже не будет, не бойся
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Ответ Михон Мясной
Я посмотрю, как ты 30 октября тут напишешь что-то скорбное, в честь Дня политических репрессий. То, что проходит втихомолку и не освещается в Госдуме, по ТВ на каждом канале и вообще, из всех утюгов. Жертва государственной пропаганды...
то есть, из-за того что, были политические репрессии, не надо праздновать освобождение Ленинграда?
с головой все норм?
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Ответ v1llyDEE
похоже, это у тебя выборочная память :)
Я посмотрю, как ты 30 октября тут напишешь что-то скорбное, в честь Дня политических репрессий. То, что проходит втихомолку и не освещается в Госдуме, по ТВ на каждом канале и вообще, из всех утюгов.
Жертва государственной пропаганды...
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Ответ v1llyDEE
минусуют те, кто не чтят и не помнят свое прошлое. не уважают его. неблагодарные люди, в общем.
Сам-то помнишь своё прошлое? Или оперативной памяти только на две даты хватило 1941-1945?
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Мы все понимаем, что это на самом деле это цвета болота
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К чему эти пляски на костях блокадников? Или кроме как пропиариться на поступках других людей ничего в голову не пришло? Помочь тем, кто остался жив из блокадников, не?
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Очень необычная цветовая гамма, смотрится весьма-весьма.
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