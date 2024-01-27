«Зенит» показал форму, посвященную годовщине снятия блокады Ленинграда: «Оливковый цвет символизирует победу, зеленый – жизнь»
«Зенит» представил форму, посвященную годовщине снятия блокады Ленинграда.
«27 января 2024 года Санкт-Петербург отмечает юбилей одной из важнейших дат в истории города – восьмидесятилетие со дня полного снятия блокады Ленинграда.
Символом торжества жизни над смертью стала оливково-зеленая лента, с 1943 года являвшаяся частью медали «За оборону Ленинграда» – главной награды героев, внесших свой вклад в освобождение города от блокады.
Именно Ленточка Ленинградской Победы вдохновила на создание уникального комплекта формы «Зенита», за основу которого взяты ее цвета: оливковый символизирует победу, зеленый – жизнь.
2024-й – юбилейный и для клуба: 27 августа сине-бело-голубые отметят 80 лет со дня завоевания Кубка СССР по футболу, ставшего первым трофеем в истории «Зенита». Ленинградцы называли этот трофей Блокадным кубком.
Игровая форма выполнена без нанесения логотипов спонсоров – тем самым каждый из партнеров клуба отдает дань памяти защитникам Ленинграда, подчеркивая вневременную историческую важность события, которому она посвящена», – говорится в сообщении клуба.
Фото: телеграм-канал «Зенита»
С Праздником Наш Любимый город❤️
P.S. Форма супер
А уроды всегда будут недовольны, на то они и уроды)
Это наша общая победа!
с головой все норм?
Жертва государственной пропаганды...