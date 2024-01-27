«Зенит» показал форму, посвященную годовщине снятия блокады Ленинграда: «Оливковый цвет символизирует победу, зеленый – жизнь»

«Зенит» представил форму, посвященную годовщине снятия блокады Ленинграда.

«27 января 2024 года Санкт-Петербург отмечает юбилей одной из важнейших дат в истории города – восьмидесятилетие со дня полного снятия блокады Ленинграда.

Символом торжества жизни над смертью стала оливково-зеленая лента, с 1943 года являвшаяся частью медали «За оборону Ленинграда» – главной награды героев, внесших свой вклад в освобождение города от блокады.

Именно Ленточка Ленинградской Победы вдохновила на создание уникального комплекта формы «Зенита», за основу которого взяты ее цвета: оливковый символизирует победу, зеленый – жизнь.

2024-й – юбилейный и для клуба: 27 августа сине-бело-голубые отметят 80 лет со дня завоевания Кубка СССР по футболу, ставшего первым трофеем в истории « ». Ленинградцы называли этот трофей Блокадным кубком.

Игровая форма выполнена без нанесения логотипов спонсоров – тем самым каждый из партнеров клуба отдает дань памяти защитникам Ленинграда, подчеркивая вневременную историческую важность события, которому она посвящена», – говорится в сообщении клуба.

Фото: телеграм-канал «Зенита»