Вячеслав Фетисов: «На Кавказе надо развивать хоккей – игра сильных мужчин. Характер вырабатывается, понятно, что это будущие защитники»

Вячеслав Фетисов заявил о необходимости развивать хоккей на Кавказе.

Во Владикавказе открылся ледовый комплекс «Тагбан». Комплекс состоит из двух катков – тренировочного и для профессионалов, трибун на 500 зрителей, смотровой площадки, залов для тренировок, тренерских и судейских помещений, комнат отдыха, пунктов питания, спортплощадок, а также хостела.

Вячеслав Фетисов посетил открытие комплекса.

«На Кавказе надо развивать хоккей, потому что это игра сильных мужчин.

Все, что необходимо – строить такие комплексы, которые будут воспитывать детей.

И характер вырабатывается, и понятно, что это будущие защитники», – сказал двукратный олимпийский чемпион .