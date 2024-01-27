Вячеслав Фетисов: «На Кавказе надо развивать хоккей – игра сильных мужчин. Характер вырабатывается, понятно, что это будущие защитники»
Вячеслав Фетисов заявил о необходимости развивать хоккей на Кавказе.
Во Владикавказе открылся ледовый комплекс «Тагбан». Комплекс состоит из двух катков – тренировочного и для профессионалов, трибун на 500 зрителей, смотровой площадки, залов для тренировок, тренерских и судейских помещений, комнат отдыха, пунктов питания, спортплощадок, а также хостела.
Вячеслав Фетисов посетил открытие комплекса.
«На Кавказе надо развивать хоккей, потому что это игра сильных мужчин.
Все, что необходимо – строить такие комплексы, которые будут воспитывать детей.
И характер вырабатывается, и понятно, что это будущие защитники», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
нужна новая программа поирегионам: с вас 300 нападающих, с вас 200 защитников, с вас 100 вратарей
и чтоб с отчётностью, по районам, по возрастам, % вовлечённых
каток, заполненный 15 вратарями... и прочие фотовидео материалы и презентации от губернаторов в поверпоинте с графиками