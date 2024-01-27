Вячеслав Фетисов: «На Кавказе надо развивать хоккей – игра сильных мужчин. Характер вырабатывается, понятно, что это будущие защитники»

Теги Вячеслав Фетисов КХЛ Хоккей

Вячеслав Фетисов заявил о необходимости развивать хоккей на Кавказе.

Во Владикавказе открылся ледовый комплекс «Тагбан». Комплекс состоит из двух катков – тренировочного и для профессионалов, трибун на 500 зрителей, смотровой площадки, залов для тренировок, тренерских и судейских помещений, комнат отдыха, пунктов питания, спортплощадок, а также хостела.

Вячеслав Фетисов посетил открытие комплекса.

«На Кавказе надо развивать хоккей, потому что это игра сильных мужчин.

Все, что необходимо – строить такие комплексы, которые будут воспитывать детей.

И характер вырабатывается, и понятно, что это будущие защитники», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

8 комментариев
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Скорее нападающие там очень хорошие должны получиться.
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Фетисовцы, вообщем.
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Ответ Фут.Боль
Скорее нападающие там очень хорошие должны получиться.
Нападающие, как правило, пятеро на одного
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а вратари где? в условном "мурманске"?
нужна новая программа поирегионам: с вас 300 нападающих, с вас 200 защитников, с вас 100 вратарей
и чтоб с отчётностью, по районам, по возрастам, % вовлечённых
каток, заполненный 15 вратарями... и прочие фотовидео материалы и презентации от губернаторов в поверпоинте с графиками
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Слава, как всегда, скажет что-нить, а вопросов поитогу больше чем ответов. кому надо? почему именно на Кавказе? а в Якутии не надо, например?
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По смыслу то он о чём? Я о фразе ...... "и понятно, что это будущие защитники», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.". Если о хоккее - то амплуа разные в команде. И продвигаются - лучшие. А если он ещё о другом - тогда зачем это на открытии ледового комплекса ???
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