Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вернуло статус соответствия антидопинговому агентству КНДР.

В 2021 году северокорейская организация лишилась этого статуса по итогам аудита. Однако, как сообщает WADA, на 15 января 2024 года условия по восстановлению были успешно выполнены.

Также отмечается, что сейчас требованиям кодекса WADA не соответствуют три организации: Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), Олимпийский совет Азии и Международная федерация фитнеса и бодибилдинга.

Что за разборка между WADA и РУСАДА? Дело в наших законах и, конечно, деньгах

Олимпийский совет Азии не стал оспаривать лишение статуса соответствия WADA