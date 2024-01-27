WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству КНДР

Теги допинг WADA антидопинговый комитет КНДР Олимпийский совет Азии Тяжелая атлетика

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вернуло статус соответствия антидопинговому агентству КНДР.

В 2021 году северокорейская организация лишилась этого статуса по итогам аудита. Однако, как сообщает WADA, на 15 января 2024 года условия по восстановлению были успешно выполнены.

Также отмечается, что сейчас требованиям кодекса WADA не соответствуют три организации: Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), Олимпийский совет Азии и Международная федерация фитнеса и бодибилдинга.

Что за разборка между WADA и РУСАДА? Дело в наших законах и, конечно, деньгах

Олимпийский совет Азии не стал оспаривать лишение статуса соответствия WADA

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10 комментариев
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Приятно знать, что в КНДР всё в порядке
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Рад, что испанцы по-прежнему заслуживают доверия. 5 лет скрывать результаты положительных проб - это не системная работа. Просто так вышло. Ошибка одного человека, бывает, но он уже уволен, так что все в порядке.
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Упс, почему тут политика не имеет значения. Двойные стандарты наверное
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Кинули косточку,это чтобы перетянуть КНДР на свою сторону перед приездом ВВП )))
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Это че, они теперь на игры дружбы не будут приезжать?!
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Ответ Сергей Маслов
Упс, почему тут политика не имеет значения. Двойные стандарты наверное
Ты за политику вообще не шаришь))
Это и есть политика - дали КНДР пряник - не более того.
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