Хави объяснил решение уйти с поста тренера «Барсы» по окончании сезона.

«Думаю, я делаю то, что будет лучше для всех. Я думал о президенте, Деку, игроках... Они заслуживают изменения динамики, направления. Вот так.

Я не хочу быть проблемой для «Барсы», я хочу быть решением. И думаю, что смогу им быть до июня.

У меня есть вся энергия, и я думаю, что мы можем бороться за победу в , несмотря на 10 очков отставания. Теперь вы не будете меня так убивать, зная, что я ухожу.

Я чувствую, что поступаю правильно. Это здравый смысл. Динамика сейчас очень негативная, и объяснения я найти не могу.

Клуб превыше всего. Я куле и люблю этот клуб, я так и сказал президенту», – сказал Хави.

Хави уйдет из «Барсы». Объявил сразу после 3:5 от «Вильярреала»