Хави о решении уйти в конце сезона: «Я поступаю правильно. Не хочу быть проблемой «Барсы», хочу быть решением. Теперь вы не будете меня так убивать»
Хави объяснил решение уйти с поста тренера «Барсы» по окончании сезона.
«Думаю, я делаю то, что будет лучше для всех. Я думал о президенте, Деку, игроках... Они заслуживают изменения динамики, направления. Вот так.
Я не хочу быть проблемой для «Барсы», я хочу быть решением. И думаю, что смогу им быть до июня.
У меня есть вся энергия, и я думаю, что мы можем бороться за победу в Ла Лиге, несмотря на 10 очков отставания. Теперь вы не будете меня так убивать, зная, что я ухожу.
Я чувствую, что поступаю правильно. Это здравый смысл. Динамика сейчас очень негативная, и объяснения я найти не могу.
Клуб превыше всего. Я куле и люблю этот клуб, я так и сказал президенту», – сказал Хави.
Хави уйдет из «Барсы». Объявил сразу после 3:5 от «Вильярреала»
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Один плюс - отставка Лапорты кажется стала ближе
Но он в отличие от большинства имеет смелость признать вину и взять ответственность на себя.
Если обсуждать его решение, то я думаю это правильно. Команда перестала прогрессировать, наоборот деградировала сильно после прошлого сезона.
)))
Мне стыдно за фанатов, это просто конченные бпл;_!;;;Ди, не будет мгновенных результатов, не может команда вернуться в элиту мгновенно без дорогих трансферов. Да и результаты то были два трофея в том году, ну в этом не случилось, ну что теперь. Барса не купила зубименди или киммиха, не закрыла важнейшую позицию в современном футболе как Хави и хотел, а при этом потеряли бусю Альбу и дембеля. Откуда требования возросли?
Реал в том году тоже не особо играл и выиграл только кубок Испании, но там и близко того давления не было, здесь просто постоянно нытье после каждого не выигрыша. Клоуны одним словом
Этот 🤡 лаял уже несколько месяцев на Мадрид, хотя его команда пропускала по 3-4 мяча уже практически ото всех соперников.
Серьезный подход к работе
Гениальный игрок не равно гениальный тренер.