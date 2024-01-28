Хави о решении уйти в конце сезона: «Я поступаю правильно. Не хочу быть проблемой «Барсы», хочу быть решением. Теперь вы не будете меня так убивать»

Теги Барселона Хави Ла Лига Футбол

Хави объяснил решение уйти с поста тренера «Барсы» по окончании сезона.

«Думаю, я делаю то, что будет лучше для всех. Я думал о президенте, Деку, игроках... Они заслуживают изменения динамики, направления. Вот так.

Я не хочу быть проблемой для «Барсы», я хочу быть решением. И думаю, что смогу им быть до июня.

У меня есть вся энергия, и я думаю, что мы можем бороться за победу в Ла Лиге, несмотря на 10 очков отставания. Теперь вы не будете меня так убивать, зная, что я ухожу.

Я чувствую, что поступаю правильно. Это здравый смысл. Динамика сейчас очень негативная, и объяснения я найти не могу.

Клуб превыше всего. Я куле и люблю этот клуб, я так и сказал президенту», – сказал Хави.

Хави уйдет из «Барсы». Объявил сразу после 3:5 от «Вильярреала»

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Хави

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93 комментария
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Хейтеры могут радоваться, добились своего. Только в следующем сезоне ещё будем добрым словом вспоминать Хави.

Один плюс - отставка Лапорты кажется стала ближе
+21
-16
+5
Болелы других клубов страдавшие все детство от игры Хави издеваются над ним.

Но он в отличие от большинства имеет смелость признать вину и взять ответственность на себя.

Если обсуждать его решение, то я думаю это правильно. Команда перестала прогрессировать, наоборот деградировала сильно после прошлого сезона.
+17
-12
+5
Проблема Барсы это сама Барса... И всё это началось с Бартомеу! Не стоит обвинять во всём Хави, но сегодняшний уход Хави это символ современный Барсы...
+14
-9
+5
Ответ VuNePonimaete
Эх, Хави, твои выходы в Лигу Европы были шедевральными. Спасибо тебе за все. Легенда!
Тебе, как болельщику кабинета больше по-душе чемпионство прошлого сезона в примере, я думаю, вон как у вас всех подгорает 🤣
+7
-6
+1
Ответ Отец Абду
Проблема Барсы это сама Барса... И всё это началось с Бартомеу! Не стоит обвинять во всём Хави, но сегодняшний уход Хави это символ современный Барсы...
Честно говоря- это по мужски .
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+1
Ответ Donald Subanov
Болелы других клубов страдавшие все детство от игры Хави издеваются над ним. Но он в отличие от большинства имеет смелость признать вину и взять ответственность на себя. Если обсуждать его решение, то я думаю это правильно. Команда перестала прогрессировать, наоборот деградировала сильно после прошлого сезона.
Никто не страдал. Если в цирке смеются над клоунами, это не значит, что от них кто-то страдал)
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Ответ Рычаг Барсика
Рычаг, который раздавил Перес
рычажные мадридские уже здесь))))
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Ответ Rigan Lans
Та нет, просто интересно с какого туя человек за 100 км от меня интересуется чо мне не спится 😉
как ты определил расстояние??))))
)))
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Ответ Донован хозяин НБА
Хави поступил как трус, бросил команду, испугавшись критики и давления. В середине сезона ни один нормальный тренер не придет в команду, какой смысл в этом уходе?
Он уходит в конце сезона.
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Ответ Рычаг Барсика
Рычаг лопнул. Несите новый...
дата регистрации 28 декабря)))) все понятно))
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Ещё и зп простил за год контракта.
Мне стыдно за фанатов, это просто конченные бпл;_!;;;Ди, не будет мгновенных результатов, не может команда вернуться в элиту мгновенно без дорогих трансферов. Да и результаты то были два трофея в том году, ну в этом не случилось, ну что теперь. Барса не купила зубименди или киммиха, не закрыла важнейшую позицию в современном футболе как Хави и хотел, а при этом потеряли бусю Альбу и дембеля. Откуда требования возросли?
Реал в том году тоже не особо играл и выиграл только кубок Испании, но там и близко того давления не было, здесь просто постоянно нытье после каждого не выигрыша. Клоуны одним словом
+7
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+1
Ответ Donald Subanov
Болелы других клубов страдавшие все детство от игры Хави издеваются над ним. Но он в отличие от большинства имеет смелость признать вину и взять ответственность на себя. Если обсуждать его решение, то я думаю это правильно. Команда перестала прогрессировать, наоборот деградировала сильно после прошлого сезона.
в каком месте он имеет смелость?
Этот 🤡 лаял уже несколько месяцев на Мадрид, хотя его команда пропускала по 3-4 мяча уже практически ото всех соперников.
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Ответ kaka10
Ну так ушёл бы сейчас раз такой герой. Какой смысл выпендриваться уходом через 5 месяцев
Отводит напряжение от состава. А придёт новый тренер, новые требования, а лучше вряд ли будет. Давление на команду возможно даже усилится.
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Ответ Кирилл
Слушайте, ну ведь это факт что команда очень сильно деградировала в этом сезоне. В 14 матчах пропускают первыми, в 3 из которых пропускают на первой минуте - это марк мрачнейший. И в этом вина только Хави, потому что он никак не мог настроить команду выходить и с первой минуты грызть газон для победы.
Посмотри на все эти годы, 90% это индивидуальные ошибки конкретных игроков в простейших ситуациях. Что должен тренер сделать
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Ответ Евгений Орлов
Элементарно защитить титул? Ок
Не лететь 10 очков Мадриду,не пропускать по пятаку от Вильярреала,не пропускать каждый матч на первой минуте.Можно продолжать до бесконечности.Тут даже не про защиту титула речь идет или о достойной гонке за Реалом/Жироной,а уже о том,чтобы из четверки не вылететь,Атлетик не так далеко
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Ответ kaka10
Ну так ушёл бы сейчас раз такой герой. Какой смысл выпендриваться уходом через 5 месяцев
И кого привести на его место? Очередного временщика, Сетьена? Сейчас клуб его услышал и есть куча времени до конца сезона и для поиска и переговоров с потенциальными коучами
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Ответ Falco27
Хейтеры могут радоваться, добились своего. Только в следующем сезоне ещё будем добрым словом вспоминать Хави. Один плюс - отставка Лапорты кажется стала ближе
То есть тренера одной из главных команд мира выгнали «хейтеры»…

Серьезный подход к работе
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Ответ Falco27
Хейтеры могут радоваться, добились своего. Только в следующем сезоне ещё будем добрым словом вспоминать Хави. Один плюс - отставка Лапорты кажется стала ближе
Ага, опять хейтеры во всем виноваты, а не этот бездарь 🤣🤣
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Ответ Отец Абду
Проблема Барсы это сама Барса... И всё это началось с Бартомеу! Не стоит обвинять во всём Хави, но сегодняшний уход Хави это символ современный Барсы...
В менталитете проблемы. У команды какой-то психологический надлом. На фоне бодрого Гюндогана например, который только перешёл из праймового Сити это очень заметно
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Ответ Ru Gold
фуу ник))))
Вас опозорил Вини. Тут один из ваших асим бабаев мне доказывал, что каталонцы не убегают после пустых криков до матча. В итоге РЕАЛ вышел на поле и все сразу затихли. Будьте всегда тихонями,чтобы потом не оправдывать очередное поражение)
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Ответ Raul14
думаю к 30 Июня и самой барсы не будет, либо расформируют, либо отправят в сегунду) Должны же отвечать за то, что за эти 20 лет творили с ручными судьями Нэгрейры. Из спотифай камп ноу надо сделать большой цирковой зал, от этого будет больше пользы властям Каталонии))
реал судейский клаб, обязательно с нового сезона будут судить
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Не,не уйдет...он не Клопп.Тот мужик-сказал и ему веришь.Этот просто говорит то что хотят слышать.Думаю пару побед окрылят его снова..
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Ниче, продадут трех - четырех мегазвезд, у которых отступные по миллиарду, закроют за эти деньги все долги, купят людей попроще типа Феликса и Канселу, Миколенко на худой конец, пригласят Жозе - и все будет у Барсы тип топ
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Мне кажется слишком рано возглавил барсу.
Гениальный игрок не равно гениальный тренер.
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Уважение!
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Печаль, у бчк может появиться наконец тренер, лучше бы прораб работал дальше.
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Молодчик! Я его снова зауважал!
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Без шуток. Очень мужское решение. Хотя Хави и выжимал из состава Барселоны все.
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Ответ Ru Gold
тюрк поверь мне Барселона опять будет издеваться над судейским реалом.
Реал раздавил вашу селоню. Вальверде раздавил, сегодня Вильярреал. Пустышку все топчут
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Ответ Rigan Lans
По айпи вычислил 🤣
😁)) красавец
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