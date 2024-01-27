Захарян получил травму голеностопа в 1-м тайме матча «Сосьедад» – «Райо»

Арсен Захарян получил травму в матче «Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано».

20-летний российский хавбек на 29-й минуте покинул поле, вместо него вышел .

Захарян после одного из эпизодов опустился на газон и, держась за левый голеностоп, попросил замену. Арсен прихрамывал, уходя с поля.

Это был 24-й матч за « ». Футболист отдал 1 голевой пас и заработал 1 желтую карточку.

Подробная статистика выступлений Арсена доступна здесь.