Захарян получил травму голеностопа в 1-м тайме матча «Сосьедад» – «Райо»

Теги премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига Сборная России по футболу травмы Динамо Москва Райо Вальекано Браис Мендес Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян получил травму в матче «Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано».

20-летний российский хавбек на 29-й минуте покинул поле, вместо него вышел Браис Мендес.

Захарян после одного из эпизодов опустился на газон и, держась за левый голеностоп, попросил замену. Арсен прихрамывал, уходя с поля.

Это был 24-й матч Захаряна за «Сосьедад». Футболист отдал 1 голевой пас и заработал 1 желтую карточку.

Подробная статистика выступлений Арсена доступна здесь.

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30 комментариев
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Ответ 10ztv
хорошая замена Черышеву в ла лиге нашлась
Первая травма за 24 матча. Явно не график Черышева
+21
-1
+20
хорошая замена Черышеву в ла лиге нашлась
+28
-14
+14
Что-то пока Захарян хрусталит. Ведь это руководству Сосьедада может быстро надоесть...
+24
-12
+12
Ответ Balt
Что-то пока Захарян хрусталит. Ведь это руководству Сосьедада может быстро надоесть...
Он часть игр не из-за травм пропустил, а по болезни. От такого никто не может быть застрахован, поэтому вряд-ли руководство Сосьедада будет делать какие-то скорые выводы
+10
-1
+9
Никто в Сосьедаде и не заметит отсутствия Арсена, кроме местных воробьев
+24
-16
+8
Мда, и так толком не играл, теперь и подавно…
Здоровья, Арсен!
+13
-7
+6
Динамо конечно молодцы, что вовремя продали и деньги подняли, Захарян даже в РПЛ не выглядел как топарь, каким его подавали.
+16
-10
+6
Здоровья Арсену! От травм никто не застрахован...всего 20 лет, вся жизнь и карьера впереди, молодец что рискнул и вырвался из РПЛ в таком возрасте, не стал гнаться за жирными контрактами, как некоторые ...
+8
-4
+4
Не повезло, жаль.
+3
0
+3
Ответ Пинающий Достоинства
Пусть в зал идёт качаться …. Хрусталь РПЛьный, где пешком ходят в играх неделя через неделю
Тренерский штаб Сосьедада как-нибудь без наших советов разберётся, что и кому надо делать
+3
-1
+2
Здоровья Арсену
+2
-1
+1
Здоровья Арсену. Спорт никогда не бывает без травм, главное это то как спортсмен преодолевает эти непростые времена. И с каким желанием после проблем, продолжает свою спортивную карьеру.. Удачи!
+3
-2
+1
Захарян после одного из эпизодов опустился на газон и, держась за левый голеностоп, попросил замену. Арсен прихрамывал, уходя с поля.

============

Там угловой разыграли Райо, игрок их, не подал, а низом прострелить хотел, Захарян заблокировал прострел, попало точно в ногу с пары метров, вот и травма, Арсен сразу же захромал. Видимо, неудачно попал мяч в кость, очень жаль.
+2
-1
+1
Ну почему всегда так, нашему парню именно не везёт?! Тупо игрок соперника пнул мяч, попал ему в ногу с двух метров и травма.
Итак толком не много чего показывает Арсен, тут в старте выпустили и травма((
Очень жаль. Обидно.
+3
-2
+1
ну что? обратно в Спартак к спертяну?
+1
-1
0
Повторюсь может, лёд тронется?
Плохо когда по Испански не понимаешь, а информации толком нужной тоже не получаешь. Вопрос косался здоровья Арсена! Думаю сегодня не спроста так получилось! Я недавно обращался к Спортс но ответа ни какого-либо не было , вот ссылка :
https://m.sports.ru/football/1115785011-zaxaryan-o-sosedade-moya-profilnaya-pozicziya-v-czentre-polya-prixodil.html
0
0
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У Сахаряна то понос, то золотуха. Два слова - протеже шНобеля
+2
-2
0
Скорейшего выздоровления
0
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Ответ Донован хозяин НБА
Никто в Сосьедаде и не заметит отсутствия Арсена, кроме местных воробьев
И местных юзеров.
+4
-4
0
Хрусталь Сосьедада Захаряна
+1
-1
0
Ответ XavIniesta2008-2015
Он часть игр не из-за травм пропустил, а по болезни. От такого никто не может быть застрахован, поэтому вряд-ли руководство Сосьедада будет делать какие-то скорые выводы
Пусть в зал идёт качаться …. Хрусталь РПЛьный, где пешком ходят в играх неделя через неделю
+4
-4
0
Ответ Balt
Что-то пока Захарян хрусталит. Ведь это руководству Сосьедада может быстро надоесть...
Первая травма в клубе
+1
-1
0
После пешеходной РПЛ где нет толком борьбы, сразу начал ломаться в Испании. Немудрено.
Во Франции или в АПЛ уже вообще бы в лазарете только был
+2
-2
0
Ответ Balt
Что-то пока Захарян хрусталит. Ведь это руководству Сосьедада может быстро надоесть...
судя по количеству травм в Сосьедаде руководству клуба скорее надоест медштаб
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