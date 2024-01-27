Захарян получил травму голеностопа в 1-м тайме матча «Сосьедад» – «Райо»
Арсен Захарян получил травму в матче «Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано».
20-летний российский хавбек на 29-й минуте покинул поле, вместо него вышел Браис Мендес.
Захарян после одного из эпизодов опустился на газон и, держась за левый голеностоп, попросил замену. Арсен прихрамывал, уходя с поля.
Это был 24-й матч Захаряна за «Сосьедад». Футболист отдал 1 голевой пас и заработал 1 желтую карточку.
Подробная статистика выступлений Арсена доступна здесь.
Здоровья, Арсен!
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Там угловой разыграли Райо, игрок их, не подал, а низом прострелить хотел, Захарян заблокировал прострел, попало точно в ногу с пары метров, вот и травма, Арсен сразу же захромал. Видимо, неудачно попал мяч в кость, очень жаль.
Итак толком не много чего показывает Арсен, тут в старте выпустили и травма((
Очень жаль. Обидно.
Плохо когда по Испански не понимаешь, а информации толком нужной тоже не получаешь. Вопрос косался здоровья Арсена! Думаю сегодня не спроста так получилось! Я недавно обращался к Спортс но ответа ни какого-либо не было , вот ссылка :
https://m.sports.ru/football/1115785011-zaxaryan-o-sosedade-moya-profilnaya-pozicziya-v-czentre-polya-prixodil.html
Во Франции или в АПЛ уже вообще бы в лазарете только был