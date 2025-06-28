«Боруссия» продала Мукоко «Копенгагену» за 5 млн евро

Юссуфа Мукоко покинул «Боруссию».

«Копенгаген » объявил о трансфере 20-летнего нападающего дортмундского клуба. Стороны заключили контракт до 2030 года.

Сообщалось , что сумма сделки составит 5 миллионов евро.

Вторую часть сезона-2024/25 Юссуфа провел в «Ницце».

В составе основной команды «Боруссии » немец провел 99 матчей и забил 18 голов. Его статистику можно найти здесь .

Фото: www.fck.dk