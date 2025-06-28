«Боруссия» продала Мукоко «Копенгагену» за 5 млн евро
Юссуфа Мукоко покинул «Боруссию».
«Копенгаген» объявил о трансфере 20-летнего нападающего дортмундского клуба. Стороны заключили контракт до 2030 года.
Сообщалось, что сумма сделки составит 5 миллионов евро.
Вторую часть сезона-2024/25 Юссуфа провел в «Ницце».
В составе основной команды «Боруссии» немец провел 99 матчей и забил 18 голов. Его статистику можно найти здесь.
Фото: www.fck.dk
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Копенгагена»
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