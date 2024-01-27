Единая лига ВТБ. МБА – ЦСКА, УНИКС примет «Автодор»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся три матча.

В столичном дерби МБА примет ЦСКА, казанский УНИКС дома встретится с саратовским « ».

«Енисей» в Красноярске сыграет с екатеринбургским « ».

лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 21-3, – 18-6, Зенит – 17-7, Локомотив-Кубань – 17-7, Парма – 14-10, Енисей – 13-10, Самара – 13-11, Уралмаш – 11-12, Руна – 10-14, Астана – 10-14, Автодор – 9-15, МБА – 8-16, Нижний Новгород – 6-18, Минск – 0-24.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.