Единая лига ВТБ. МБА – ЦСКА, УНИКС примет «Автодор»

Теги результаты ЦСКА УНИКС Автодор Енисей Единая лига ВТБ МБА Уралмаш Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся три матча.

В столичном дерби МБА примет ЦСКА, казанский УНИКС дома встретится с саратовским «Автодором».

«Енисей» в Красноярске сыграет с екатеринбургским «Уралмашем».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Енисей – Уралмаш
Дата проведения
27 января, 13.00, «Арена-Север»
Онлайн матча

МБА – ЦСКА
Дата проведения
27 января, 16.30, «Баскет Холл Москва»
Онлайн матча

УНИКС – Автодор
Дата проведения
27 января, 18.30, «Баскет-холл»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 21-3, УНИКС – 18-6, Зенит – 17-7, Локомотив-Кубань – 17-7, Парма – 14-10, Енисей – 13-10, Самара – 13-11, Уралмаш – 11-12, Руна – 10-14, Астана – 10-14, Автодор – 9-15, МБА – 8-16, Нижний Новгород – 6-18, Минск – 0-24.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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