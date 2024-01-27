Единая лига ВТБ. МБА – ЦСКА, УНИКС примет «Автодор»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся три матча.
В столичном дерби МБА примет ЦСКА, казанский УНИКС дома встретится с саратовским «Автодором».
«Енисей» в Красноярске сыграет с екатеринбургским «Уралмашем».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 27 января, 13.00, «Арена-Север»
- Дата проведения
- 27 января, 16.30, «Баскет Холл Москва»
- Дата проведения
- 27 января, 18.30, «Баскет-холл»
Положение команд: ЦСКА – 21-3, УНИКС – 18-6, Зенит – 17-7, Локомотив-Кубань – 17-7, Парма – 14-10, Енисей – 13-10, Самара – 13-11, Уралмаш – 11-12, Руна – 10-14, Астана – 10-14, Автодор – 9-15, МБА – 8-16, Нижний Новгород – 6-18, Минск – 0-24.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.