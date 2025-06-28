«Айнтрахт» настаивает на 100 млн евро за Экитике, «Ливерпуль» может попытаться подписать его после продажи Нуньеса. «Челси» и «МЮ» форвард тоже интересен
«Айнтрахт» не намерен продавать Юго Экитике дешевле 100 млн евро.
Об этом сообщил журналист Bild Кристиан Фальк.
«По Юго Экитике нет абсолютно новой информации. «Айнтрахт» продолжает настаивать на 100 миллионах евро, но сомнительно, что они их получат.
“Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» по-прежнему следят за ним. «Ливерпуль» может предпринять действия, когда продаст Дарвина Нуньеса.
«Юнайтед» пока единственный клуб, который общался с «Айнтрахтом» по поводу Экитике. На данный момент не было ни переговоров, ни даже предложения», – написал Фальк.
«МЮ» общается с Экитике и «Айнтрахтом». На форварда претендуют «Ливерпуль» и «Челси»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Caught Offside
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