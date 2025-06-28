Евро-2025 (U21). Финал. Англия против Германии
В Словакии пройдет решающий матч молодежного чемпионата Европы-2025.
В финале сойдутся сборные Англии и Германии.
Финал
Чемпионат Европы U-21. Финал
28 июня 19:00, Национальный стадион
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Игроков Германии U21 обвинили в краже 15 пивных кружек после полуфинала Евро-2025 – плачущая сотрудница стадиона вбежала в автобус команды и делала фото. В сборной опровергли подозрения
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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