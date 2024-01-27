Док Риверс официально возглавил «Милуоки»

Док Риверс в пятницу стал новым главным тренером «Милуоки».

Риверс – 18-й по счету главный тренер в истории «Бакс». В 2008 году он привел «Бостон» к чемпионству в , в его послужном списке 24 сезона в качестве главного тренера команд лиги.

«Док – проверенный лидер, человек, который за свою заслуженную тренерскую карьеру в НБА показал выдающееся умение налаживать связи. Будучи тренером-чемпионом, он уважается по всей лиге как признанный новатор. Это подходящий тренер, чтобы возглавить нашу опытную и талантливую команду.

Я хочу поблагодарить владельцев нашего клуба за их непоколебимую приверженность победам. Рад приветствовать в «Бакс», – считает генеральный менеджер клуба Джон Хорст.

Риверс сменил на посту Эдриана Гриффина, который был уволен после 43 матчей (30-13) дебютного для сезона в качестве главного тренера в НБА.

Почему «Олени» уволили тренера, с которым у них было 70% побед. А потом взяли Дока Риверса🤦