Док Риверс официально возглавил «Милуоки»

Теги Док Риверс Эдриан Гриффин Милуоки НБА Джон Хорст Баскетбол

Док Риверс в пятницу стал новым главным тренером «Милуоки».

Риверс – 18-й по счету главный тренер в истории «Бакс». В 2008 году он привел «Бостон» к чемпионству в НБА, в его послужном списке 24 сезона в качестве главного тренера команд лиги.

«Док – проверенный лидер, человек, который за свою заслуженную тренерскую карьеру в НБА показал выдающееся умение налаживать связи. Будучи тренером-чемпионом, он уважается по всей лиге как признанный новатор. Это подходящий тренер, чтобы возглавить нашу опытную и талантливую команду.

Я хочу поблагодарить владельцев нашего клуба за их непоколебимую приверженность победам. Рад приветствовать Дока в «Бакс», – считает генеральный менеджер клуба Джон Хорст.

Риверс сменил на посту Эдриана Гриффина, который был уволен после 43 матчей (30-13) дебютного для сезона в качестве главного тренера в НБА.

Почему «Олени» уволили тренера, с которым у них было 70% побед. А потом взяли Дока Риверса🤦

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6 комментариев
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Com’on guys, com’on bucks. You can do it. Let’s go.
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С детства за камонлетсгоевича!
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Верим в камоныча, не подведи)
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За что боролись, как говорится. До плей-оффа с огромной неустойкой, а там Док опять комментировать сиплым голосом, а Бакс у разбитого корыта...
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