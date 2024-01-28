Штрафные Леброна Джеймса принесли «Лейкерс» победу над «Уорриорз» во втором овертайме

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА Баскетбол - видео Стефен Карри Баскетбол

«Лейкерс» на выезде одолели «Голден Стэйт» – 145:144.

Разыгрывающий «Уорриорз» Стеф Карри при «-2» за 7,3 секунды до конца второй дополнительной 5-минутки получил мяч на дуге и открытым дальним броском вывел свою команду вперед – 144:143.

В ответном владении Леброн Джеймс пошел под кольцо, но на нем нарушил правила форвард Дрэймонд Грин. 4-кратный чемпион встал на линию и исполнил два точных штрафных броска. Спасительный 3-очковый Стефа Карри со своей половины не достиг цели.

«Лейкерс» (24-23) идут девятыми на Западе, «Уорриорз» (19-24) – 12-е.

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Спасибо деду за победу
+5
0
+5
А ещё побтл свой рекорд по подборам,сделал шикарный трипл и эоо в 39 лет,создаётся ощущение,что он может играть вечно)
+5
0
+5
Опыт не пропьёшь.
Дед в концовках очень опасен.
+4
0
+4
Молодец, что взял на себя. В концовке основного в аналогичных владениях он пару раз скинул в угол на треху Дэвису (что?), но к 2-ому ОТ допер, что комба не самая рабочая и засолил.
+1
0
+1
https://j.gifs.com/yN1wgr.gif
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий