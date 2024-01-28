Штрафные Леброна Джеймса принесли «Лейкерс» победу над «Уорриорз» во втором овертайме

«Лейкерс» на выезде одолели «Голден Стэйт» – 145:144.

Разыгрывающий «Уорриорз» Стеф Карри при «-2» за 7,3 секунды до конца второй дополнительной 5-минутки получил мяч на дуге и открытым дальним броском вывел свою команду вперед – 144:143.

В ответном владении пошел под кольцо, но на нем нарушил правила форвард Дрэймонд Грин. 4-кратный чемпион встал на линию и исполнил два точных штрафных броска. Спасительный 3-очковый со своей половины не достиг цели.

« » (24-23) идут девятыми на Западе, «Уорриорз» (19-24) – 12-е.