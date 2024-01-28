Овечкин против «Далласа»: гол, передача, 4 броска, «минус 2» и 19 минут на льду. Капитан «Вашингтона» набрал 31 балл в 44 играх сезона НХЛ

Александр Овечкин набрал два очка в матче против «Далласа».

« » проиграл со счетом 4:5 в овертайме в игре регулярного чемпионата .

В ходе третьего периода «Кэпиталс» уступали, но за счет голов (831-й в лиге, до рекорда Гретцки – 63 шайбы) и Дилана Строума перевели игру в овертайм.

В этом матче российский нападающий отметился 2 (1+1) баллами за результативность при показателе полезности «минус 2».

Также Овечкин нанес четыре броска по воротам и провел на льду 19 минут и 32 секунды (3:07 – в большинстве).

Капитан «Вашингтона» набрал 31 (9+22) балл в 44 матчах чемпионата в этом сезоне.