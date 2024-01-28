Овечкин против «Далласа»: гол, передача, 4 броска, «минус 2» и 19 минут на льду. Капитан «Вашингтона» набрал 31 балл в 44 играх сезона НХЛ

Теги Вашингтон Даллас Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин набрал два очка в матче против «Далласа».

«Вашингтон» проиграл со счетом 4:5 в овертайме в игре регулярного чемпионата НХЛ.

В ходе третьего периода «Кэпиталс» уступали, но за счет голов Александра Овечкина (831-й в лиге, до рекорда Гретцки – 63 шайбы) и Дилана Строума перевели игру в овертайм.

В этом матче российский нападающий отметился 2 (1+1) баллами за результативность при показателе полезности «минус 2».

Также Овечкин нанес четыре броска по воротам и провел на льду 19 минут и 32 секунды (3:07 – в большинстве).

Капитан «Вашингтона» набрал 31 (9+22) балл в 44 матчах чемпионата в этом сезоне.

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12 комментариев
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Лучший матч в сезоне пока что! Надеюсь теперь попрёт!!
Давай Саня!!!
+24
-5
+19
Есть ощущение, что всё же не сказал ещё последнего слова в НХЛ Санёк)
+18
-5
+13
Почему в ОТ не стал бросать по воротам, а отдал слепой пас в пустоту? В таком возрасте поздно уже на Кучерова переучиваться)))
+9
-2
+7
Ответ _ Топор
Рекорд по минусам точно обновит
Какой рекорд по минусам? Ты это о чём, лол? В сезоне 13/14 у него минус 35 было, а сейчас минус 17 пока(в 2 раза меньше).....
+5
-2
+3
дубль в следующей, надо наверстать, верю
+1
0
+1
Ответ _ Топор
Рекорд по минусам точно обновит
Это из разряда "лишь бы что-нибудь написать" и пофиг на факты и аргументы?
+1
0
+1
С такими паузами между шайбами, 15 шайб за сезон будет нормально, а 20 вообще супер результат. Если не будет всплеска, сложно будет рекорд побить
52 шайбы останется, если будет 20 в этом сезоне. 30+22 будет очень сложно сделать
+1
-1
0
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