Кучеров сделал 2 передачи в матче с «Нью-Джерси» и вернул лидерство в гонке бомбардиров. У него 85 очков в 49 играх
Никита Кучеров вернул лидерство в гонке бомбардиров НХЛ.
Форвард «Тампы» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси» (6:3).
В активе 30-летнего россиянина стало 85 (32+53) очков в 49 играх в текущем сезоне.
Он вернул лидерство в гонке бомбардиров, опередив Нэтана Маккиннона из «Колорадо» (84 очка в 49 играх, 31+53).
Сегодня Кучеров (21:59, 5:47 – в большинстве, «+3») нанес 5 бросков в створ и 1 мимо. Статистика потерь и перехватов – 1:1.
По голам обновит
1) Стэмкос - 1103 ( 536 + 567 ) - 1050 матчей.
2) Сан-Луи - 953 ( 365 + 588 ) - 972 матча.
3) Лекавалье - 874 ( 383 + 491 ) - 1037 матчей.
4) КУЧЕРОВ - 814 ( 308 + 506 ) - 693 матча.