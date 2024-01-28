Кучеров сделал 2 передачи в матче с «Нью-Джерси» и вернул лидерство в гонке бомбардиров. У него 85 очков в 49 играх

Теги рейтинги Нью-Джерси Тампа-Бэй Колорадо НХЛ Никита Кучеров Нэтан Маккиннон Хоккей

Никита Кучеров вернул лидерство в гонке бомбардиров НХЛ.

Форвард «Тампы» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси» (6:3). 

В активе 30-летнего россиянина стало 85 (32+53) очков в 49 играх в текущем сезоне.

Он вернул лидерство в гонке бомбардиров, опередив Нэтана Маккиннона из «Колорадо» (84 очка в 49 играх, 31+53). 

Сегодня Кучеров (21:59, 5:47 – в большинстве, «+3») нанес 5 бросков в створ и 1 мимо. Статистика потерь и перехватов – 1:1. 

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4 комментария
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Идет по графику 140 (52+88) очков за сезон.
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Кучеров(814) вышел на 173-е место за всю историю!
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Способен обновить рекорд по результативным пасам.
По голам обновит
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Лучшие бомбардиры "Тампы-Бэй" ( вся история ) :
1) Стэмкос - 1103 ( 536 + 567 ) - 1050 матчей.
2) Сан-Луи - 953 ( 365 + 588 ) - 972 матча.
3) Лекавалье - 874 ( 383 + 491 ) - 1037 матчей.
4) КУЧЕРОВ - 814 ( 308 + 506 ) - 693 матча.
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