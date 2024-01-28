Кучеров сделал 2 передачи в матче с «Нью-Джерси» и вернул лидерство в гонке бомбардиров. У него 85 очков в 49 играх

Никита Кучеров вернул лидерство в гонке бомбардиров НХЛ.

Форвард « » дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата с « » (6:3).

В активе 30-летнего россиянина стало 85 (32+53) очков в 49 играх в текущем сезоне.

Он вернул лидерство в гонке бомбардиров, опередив из « » (84 очка в 49 играх, 31+53).

Сегодня Кучеров (21:59, 5:47 – в большинстве, «+3») нанес 5 бросков в створ и 1 мимо. Статистика потерь и перехватов – 1:1.