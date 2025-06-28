Тер Стеген сообщил «Монако», что хочет остаться в «Барсе». Каталонцы надеются, что вратарь примет одно из предложений и уйдет

Марк-Андре тер Стеген отказал «Монако».

По информации Marca, представители монегасков связались с вратарем «Барселоны», но он сообщил им о желании остаться в каталонском клубе.

В «блаугране» знают о намерениях игрока, но надеются, что он все же примет одно из предложений, которые поступят в ходе летнего трансферного окна. Это позволит клубу сильно разгрузить зарплатную ведомость.

Напомним, ранее сине-гранатовые за 25 миллионов евро выкупили вратаря Жоана Гарсию у «Эспаньола».

«Барса» надеется на уход тер Стегена, Фати, Кристенсена и еще четырех игроков для соблюдения правил Ла Лиги после покупок Гарсии и Уильямса. Марк-Андре не хочет уходить