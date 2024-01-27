Ветлугин о ситуации с котом Твиксом: «Не стоило его в минус 30 выкидывать. Хорошо, что сейчас хотят что-то пересмотреть – в дальнейшем избежим таких случаев»
Фигурист Матвей Ветлугин высказался о ситуации с котом Твиксом.
11 января на остановке в Кирове проводница выбросила кота по имени Твикс на улицу, подумав, что он бездомный. Кот ехал в поезде с сопровождающим из Екатеринбурга в Ленинградскую область.
20 января волонтеры нашли кота без признаков жизни.
«Последовательность случайностей: и как-то выбрался он [кот] в тот момент, когда уснул хозяин, и проводница хозяина не нашла.
Думаю, что не стоило его в минус 30 выкидывать. Хорошо, что сейчас хотят что-то пересмотреть, тогда мы в дальнейшем избежим подобных случаев», – сказал Ветлугин.
Желаю всем этим защитникам проводницы оказаться на том же месте, чтоб их кот открыл переноску, дверь из купе и выбежал из вагона, тогда я на них посмотрю, если история повторится
А в случае с Твиксом виноваты все. И РЖД, у которых не разработан алгоритм действий в таких случаях, и хозяин, и проводница. Теперь РЖД, надеюсь, разработают правила действий в таких ситуациях.