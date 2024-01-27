Ветлугин о ситуации с котом Твиксом: «Не стоило его в минус 30 выкидывать. Хорошо, что сейчас хотят что-то пересмотреть – в дальнейшем избежим таких случаев»

Фигурист Матвей Ветлугин высказался о ситуации с котом Твиксом.

11 января на остановке в Кирове проводница выбросила кота по имени Твикс на улицу, подумав, что он бездомный. Кот ехал в поезде с сопровождающим из Екатеринбурга в Ленинградскую область.

20 января волонтеры нашли кота без признаков жизни.

«Последовательность случайностей: и как-то выбрался он [кот] в тот момент, когда уснул хозяин, и проводница хозяина не нашла.

Думаю, что не стоило его в минус 30 выкидывать. Хорошо, что сейчас хотят что-то пересмотреть, тогда мы в дальнейшем избежим подобных случаев», – сказал Ветлугин.