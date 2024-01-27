Ветлугин о ситуации с котом Твиксом: «Не стоило его в минус 30 выкидывать. Хорошо, что сейчас хотят что-то пересмотреть – в дальнейшем избежим таких случаев»

Теги сборная России мужское катание Матвей Ветлугин Фигурное катание

Фигурист Матвей Ветлугин высказался о ситуации с котом Твиксом.

11 января на остановке в Кирове проводница выбросила кота по имени Твикс на улицу, подумав, что он бездомный. Кот ехал в поезде с сопровождающим из Екатеринбурга в Ленинградскую область.

20 января волонтеры нашли кота без признаков жизни.

«Последовательность случайностей: и как-то выбрался он [кот] в тот момент, когда уснул хозяин, и проводница хозяина не нашла.

Думаю, что не стоило его в минус 30 выкидывать. Хорошо, что сейчас хотят что-то пересмотреть, тогда мы в дальнейшем избежим подобных случаев», – сказал Ветлугин.

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90 комментариев
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Кота очень жалко... Но у нас общественность и чиновники всех уровней так не возбуждаются, когда дело касается жестокого отношения к людям.
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Поражает как много людей у нас занимается виктимблеймингом. Мол хозяин дурак, сам виноват, не уследил, так ему и надо, и вообще все коты исключительно спокойные, нигде не бегают, если им что-то надо не открывают дверцы, ну прям сидят смирно всегда и все. И вообще, 37 часов хозяин кота должен был не спать.

Желаю всем этим защитникам проводницы оказаться на том же месте, чтоб их кот открыл переноску, дверь из купе и выбежал из вагона, тогда я на них посмотрю, если история повторится
+60
-28
+32
Ответ Ритт
Если всем так жалко котика, то лучшее, что можно сделать, это взять котика из приюта или хотя бы кормом приютам помочь. А этот хайп на бедном Твиксе уже надоел!!! Все прям такие жалостливые, только воздух сотрясают, а коснись дела, у всех равнодушие включается. А в случае с Твиксом виноваты все. И РЖД, у которых не разработан алгоритм действий в таких случаях, и хозяин, и проводница. Теперь РЖД, надеюсь, разработают правила действий в таких ситуациях.
А если взял котика с улицы, можно жалеть Твикса? Или ещё какие-то условия будут?
+35
-4
+31
Ответ unknownman
Комментарий скрыт
Есть начальник поезда, зачем самоуправством было заниматься? Неужели так часто в поезда попадают бесхозные коты? Я не видел ни одного. Подозреваю, что коты боятся поездов.
+21
-2
+19
Если всем так жалко котика, то лучшее, что можно сделать, это взять котика из приюта или хотя бы кормом приютам помочь. А этот хайп на бедном Твиксе уже надоел!!! Все прям такие жалостливые, только воздух сотрясают, а коснись дела, у всех равнодушие включается.
А в случае с Твиксом виноваты все. И РЖД, у которых не разработан алгоритм действий в таких случаях, и хозяин, и проводница. Теперь РЖД, надеюсь, разработают правила действий в таких ситуациях.
+44
-28
+16
Что за тупые вопросы от журналистов после выступления фигуриста.
+16
-2
+14
Ответ Olga.t
Кота очень жалко... Но у нас общественность и чиновники всех уровней так не возбуждаются, когда дело касается жестокого отношения к людям.
Возбуждаются они только на резонанс, на животных и людей без разницы, а без него на всех все равно.
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Ответ GibsonFlyingV
На нее вроде уголовку завели, что вообще дебилизм чистейшей воды
не дебилизм, а есть закон о жестоком обращении с животными. Никто не может убивать животных просто так и издеваться над ними.
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Бездомного кота тоже нельзя выкидывать на мороз😓 Нужно доехать до станции, где есть какое-то тёплое помещение, и высадить там. Проводница💩👎
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Хорошо, что сейчас хотят что-то пересмотреть" --- Не надо ничего пересматривать - соблюдать имеющиеся правила надо, а проводница их нарушила.
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Ответ unknownman
Комментарий скрыт
У нее 4 пассажира с животными в вагоне, что сложного опросить их? У нее есть руководитель - начальник поезда, который в теории хотя бы должен смотреть на шаг вперед. Почему он привлечен к решению не был?
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ТВИКС пассажир,стоимость билета 932 руб.Не имеет право выкидывать в 30 мороз. Бумеранг не стоит на месте.Бог дал ей задание, как она поступит,Господь ей судья.
+11
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Ответ Геннадий Тёкин
Интересно, хоть один из вас(так любящих животных), взял кошку бездомную домой???
я взял двух. еще около 10 лет назад. больше не могу - будет тяжко и мне и котам
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+7
Ответ Федя2024
Обыкновенные домашние кошки и обыкновенные домашние гуси в состоянии выдерживать температуры до - 93 С. Ниже чем моржи и белые медведи. Последние погибают уже при - 83, - 85 градусов Цельсия. Скорее всего причиной гибели кота было что-то другое.
это вам кошачий доктор менгеле поведал?
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+7
Ответ Ритт
Если всем так жалко котика, то лучшее, что можно сделать, это взять котика из приюта или хотя бы кормом приютам помочь. А этот хайп на бедном Твиксе уже надоел!!! Все прям такие жалостливые, только воздух сотрясают, а коснись дела, у всех равнодушие включается. А в случае с Твиксом виноваты все. И РЖД, у которых не разработан алгоритм действий в таких случаях, и хозяин, и проводница. Теперь РЖД, надеюсь, разработают правила действий в таких ситуациях.
разработают правила: выбрасывать котов тихо, желательно из туалета, на ходу и в лес
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Лучше бы с мигрантами так разбирались, чем с котом. P.S. Кота жалко.
+11
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+7
Ответ IrinaKin
не дебилизм, а есть закон о жестоком обращении с животными. Никто не может убивать животных просто так и издеваться над ними.
Хорошо бы еще закон, увеличивающий штраф для тех, кто не убирает на улице за своими животными и выгуливает из без поводка и намордника.
+9
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+6
Ответ kost68
я взял двух. еще около 10 лет назад. больше не могу - будет тяжко и мне и котам
А у нас все с улицы, правда забирали котятами.
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+6
Ответ Elvira r
У кота должен быть билет и проводница должна была знать кто хозяин и есть ли он вообще
Так кот и был с билетом. Почему проводница не сообразила открыть рабочий планшет и проверить кто из пассажиров с животным - загадка. То ли дура, то ли пьяная была, кто ж ее рзнает.
+7
-2
+5
Ответ Александр Шульгин
Журналисты после выступления фигуриста пусть про голод в Африке спросят что к стате более важно
не знаю, кота мне жальче, чем негров
+8
-3
+5
Как относимся к нашим братьям меньшим, так потом и к себе подобным, к сожалению.
+6
-1
+5
95% хайпующих зоозащитников пройдут мимо замерзающего животного зимой и голову не опустят, а придя домой скушают стейк из свежезарезаной свинки. Мир жесток, каждую минуту в мире происходят события важнее смерти кота, но так уж работает поезд хайпа одурманивающий толпу, ничего не поделаешь.
+17
-12
+5
Ответ Anita Levchenko
Бездомного кота тоже нельзя выкидывать на мороз😓 Нужно доехать до станции, где есть какое-то тёплое помещение, и высадить там. Проводница💩👎
вот он пример незамутненного инфантилизма) а что будет в этом теплом помещении потом по вашему? его оттуда все равно потом выпрут
+6
-2
+4
Ребят, а почему мнение именно Ветлугина по этому поводу важно? Я без наезда, просто интересно
+5
-1
+4
Ответ Ритт
Если всем так жалко котика, то лучшее, что можно сделать, это взять котика из приюта или хотя бы кормом приютам помочь. А этот хайп на бедном Твиксе уже надоел!!! Все прям такие жалостливые, только воздух сотрясают, а коснись дела, у всех равнодушие включается. А в случае с Твиксом виноваты все. И РЖД, у которых не разработан алгоритм действий в таких случаях, и хозяин, и проводница. Теперь РЖД, надеюсь, разработают правила действий в таких ситуациях.
Для того, чтобы быть человеком, не нужен никакой алгоритм. Человек не будет выкидывать бедное животное на 30-градусный мороз, это может сделать только конченый садист
+4
-1
+3
Ответ imaxim
Поражает как много людей у нас занимается виктимблеймингом. Мол хозяин дурак, сам виноват, не уследил, так ему и надо, и вообще все коты исключительно спокойные, нигде не бегают, если им что-то надо не открывают дверцы, ну прям сидят смирно всегда и все. И вообще, 37 часов хозяин кота должен был не спать. Желаю всем этим защитникам проводницы оказаться на том же месте, чтоб их кот открыл переноску, дверь из купе и выбежал из вагона, тогда я на них посмотрю, если история повторится
Хозяину нужно лучше следить за котом, тем более если его кот может сам //открывать двери купе//
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+3
Ответ Юркин Клоп
С таким хозяином этот кот был обречен, начиная от кормления сладким и проблем с кишечником. Заканчивая поручением перевезти животное своему отчиму с алкогольными проблемами, без нормальной переноски и адресного ошейника. Халатность по отношению к своему животному, авось, неуважение других людей. Как аллергик, я бы сам выкинул кота, гуляющего по вагону из поезда.
ты б как аллергик дома лучше сидел. а то мало ли)
+7
-4
+3
Журналисты после выступления фигуриста пусть про голод в Африке спросят что к стате более важно
+9
-6
+3
Ответ kost68
ты б как аллергик дома лучше сидел. а то мало ли)
То есть на людей и их права вам пофиг?
+3
-1
+2
Ответ Kex
Какие правила? Пускать всех животных в поезд? Или может она должна была ему новых хозяев найти? Вина только на хозяине что не досмотрел, однако из этого кота сделали культ У людей аллергия на котов может быть, и свободно гуляющий кот по поезду, это уже не по инструкции. Она не побежала сразу его выкидывать, пыталась найти хозяина, на этом её обязанности полностью закончились.
у людей может быть аллергия например на мой одеколон и что теперь? попробуете меня с поезда выкинуть? ну так я не кот можете и сами вылететь )
+4
-2
+2
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