Судья отменил пенальти в ворота «Вильярреала» на 92-й после ВАР, «Барса» пропустила дважды после этого. В 1-м тайме отменили два гола Морено

Судья передумал назначать пенальти в ворота «Вильярреала» в конце 2-го тайма.

На 90-й минуте хавбек «Барселоны» , пробив по воротам, попал в локоть полузащитнику . Главный арбитр сперва указал на точку, но затем отправился смотреть видеоповтор, после которого изменил решение на 92-й минуте.

Изображение: кадр из трансляции DAZN

После этого «блауграна» пропустила два мяча и проиграла со счетом 3:5.

Следует отметить, что по ходу первого тайма рефери дважды не засчитывал голы « ». забил на 5-й и 22-й минутах, но в обоих случаях фиксировался офсайд.