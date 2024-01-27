Судья отменил пенальти в ворота «Вильярреала» на 92-й после ВАР, «Барса» пропустила дважды после этого. В 1-м тайме отменили два гола Морено

Теги Барселона Вильярреал Ла Лига судьи Илкай Гюндоган Хосе Мунуэра Монтеро Жерар Морено видеоповторы Санти Комесанья Футбол

Судья передумал назначать пенальти в ворота «Вильярреала» в конце 2-го тайма.

На 90-й минуте хавбек «Барселоны» Илкай Гюндоган, пробив по воротам, попал в локоть полузащитнику Санти Комесанье. Главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро сперва указал на точку, но затем отправился смотреть видеоповтор, после которого изменил решение на 92-й минуте.

Изображение: кадр из трансляции DAZN

После этого «блауграна» пропустила два мяча и проиграла со счетом 3:5.

Следует отметить, что по ходу первого тайма рефери дважды не засчитывал голы «Вильярреала». Жерар Морено забил на 5-й и 22-й минутах, но в обоих случаях фиксировался офсайд.

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134 комментария
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Господи, хоть бы Хави оставили, борются за 2 трофея, что им надо то еще?!
+98
-9
+89
Оборона Барселоны это что-то.
+65
-5
+60
По моему, правильно отменили пенальти: рука игрока Вильярреала была прижата и он никуда ее не мог деть.

Но то, как «желтая субмарина» отыграла в добавленное - заслуживает уважения.
+62
-6
+56
Ну еще бы ставили пеналь на игроке, который отворачивается от мяча с прижатой к телу рукой... Даже для Испании это слишком.
+34
0
+34
Ответ Человек1991
Комментарий скрыт
😂😂😂😂😂😂
+31
-4
+27
Новый уровень Барсы.. Теперь в неё вмещается пять..
+32
-8
+24
🤣🤣🤣🤣
4 от Реала
4 от Жироны
4 от Атлетика
5 от Вильярреала
+27
-7
+20
Ответ VuNePonimaete
Господи, хоть бы Хави оставили, борются за 2 трофея, что им надо то еще?!
хватит уже издеваться ((( нам и так плохо
+20
-3
+17
Барса - клоунада. Надо было додуматься такую клоунаду устроить.
+17
-3
+14
Ответ Shoxruh Abdunazarov
Комментарий скрыт
А может потому что в кое-то веки перестали платить Негрейре
+14
-3
+11
Правильное решение.
+11
-2
+9
Никаких вопросов к этому эпизоду. Правильно разобрался рэф
+7
0
+7
Не трогать Хави!!! Он должен доделать свое дело!!!
+7
0
+7
Для умных, в правилах сказано, что оценивать нужно как положение руки так и расстояние до касания, если тебе с полметра умышленно пнут в руку - это пенальти?
Так вот здесь метр расстояния нет, защитник уворачивается, руки прижал, не машет ими и не пытается увеличить площадь. Как здесь можно пенальти дать?
+6
0
+6
Ответ corazn blanco
Оборона Барселоны это что-то.
Да. Атака тоже дерьмовая без взаимопонимания и с откровенно жадными игроками.
+5
0
+5
Араухо - самый распиаренный холодильник в мире!Магуайр на его фоне - Беккенбауер!
+7
-2
+5
Араухо просто топ, бедняга никак не может забыть Вини;)
+6
-2
+4
Ответ Человек1991
Комментарий скрыт
Да, да, да. Перес опять купил.
+5
-1
+4
8 минут им накинули, чтобы не ныли и добили дырявую в обороне подлодку, но продырявили их😆
+7
-3
+4
реалушко купил опять вар?
+3
0
+3
Ответ Nike of FW
привет юрцу, точнее его верхней части. Ну да команда все ещё борется . Игра отвратитеная, но как есть....
"Привет юрцу, точнее его верхней части"

Ты под грибами чтоли?
+4
-1
+3
Спасибо вар, справедливое решение. Куда парню было руки девать, держал при себе их, никакого нарушения.
+4
-1
+3
Ответ Кирилл
По моему, правильно отменили пенальти: рука игрока Вильярреала была прижата и он никуда ее не мог деть. Но то, как «желтая субмарина» отыграла в добавленное - заслуживает уважения.
А что с ващей защитой то? Да и 4-гол вратарь спокойно мог взять а решил рукой в ногу игрока отбить, зачем?
+2
0
+2
объём вместительности Барселоны расширен до 5 голов, Хави становится легендой Реала
+7
-5
+2
Ну Лапорта же просил не закрывать глаза. А с открытыми глазами такой пенальти нельзя ставить.
+3
-1
+2
Ответ Jonny Cage
Где новость про позорно отмеченный гол Вильярреала??
Если б такой в ворота Реала отменили бы, админы через 0.00003 секунды выложили бы новость. Но это же Барселона
+4
-2
+2
Гюндоган присевшый после четвёртого гола :Господи куда я перешёл)
+4
-2
+2
А у Гави и за плечо назначили пенальти
+4
-2
+2
Предложение Баварии по Араухо еще в силе?
+4
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+2
Лол))
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+2
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