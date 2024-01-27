Судья отменил пенальти в ворота «Вильярреала» на 92-й после ВАР, «Барса» пропустила дважды после этого. В 1-м тайме отменили два гола Морено
Судья передумал назначать пенальти в ворота «Вильярреала» в конце 2-го тайма.
На 90-й минуте хавбек «Барселоны» Илкай Гюндоган, пробив по воротам, попал в локоть полузащитнику Санти Комесанье. Главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро сперва указал на точку, но затем отправился смотреть видеоповтор, после которого изменил решение на 92-й минуте.
Изображение: кадр из трансляции DAZN
После этого «блауграна» пропустила два мяча и проиграла со счетом 3:5.
Следует отметить, что по ходу первого тайма рефери дважды не засчитывал голы «Вильярреала». Жерар Морено забил на 5-й и 22-й минутах, но в обоих случаях фиксировался офсайд.
Но то, как «желтая субмарина» отыграла в добавленное - заслуживает уважения.
4 от Реала
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Так вот здесь метр расстояния нет, защитник уворачивается, руки прижал, не машет ими и не пытается увеличить площадь. Как здесь можно пенальти дать?
Ты под грибами чтоли?