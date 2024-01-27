Пловчиха-трансгендер Лиа Томас подала иск в CAS из-за запрета трансгендерам участвовать в женских соревнованиях

Пловчиха-трансгендер Томас оспорила в суде запрет на участие в женских турнирах.

25 летняя американка Лиа Томас сменила пол на женский в 2020 году, после чего выиграла ряд соревнований в США среди женщин.

Летом 2022-го World Aquatics запретила спортсменам-трансгендерам, которые поменяли пол уже в зрелом возрасте, участвовать в женских соревнованиях. Для таких пловцов Федерация создала отдельную открытую категорию.

Томас подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Г-жа Томас признает, что честная конкуренция является законной спортивной целью и что некоторое регулирование участия трансгендерных женщин в плавании уместно.

Однако г-жа Томас утверждает, что оспариваемые положения недействительны и незаконны, поскольку они дискриминируют ее, противоречат Олимпийской хартии, Всемирной конституции по водным видам спорта и швейцарскому законодательству, включая Европейскую конвенцию о правах человека и Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации против женщин; и что такая дискриминация не может быть оправдана как необходимая, разумная или соразмерная для достижения законной спортивной цели», – говорится в сообщении CAS.

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