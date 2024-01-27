Пловчиха-трансгендер Лиа Томас подала иск в CAS из-за запрета трансгендерам участвовать в женских соревнованиях

Теги плавание World Aquatics (FINA) сборная США жен CAS Лиа Томас Водные виды

Пловчиха-трансгендер Томас оспорила в суде запрет на участие в женских турнирах.

25 летняя американка Лиа Томас сменила пол на женский в 2020 году, после чего выиграла ряд соревнований в США среди женщин.

Летом 2022-го World Aquatics запретила спортсменам-трансгендерам, которые поменяли пол уже в зрелом возрасте, участвовать в женских соревнованиях. Для таких пловцов Федерация создала отдельную открытую категорию.

Томас подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Г-жа Томас признает, что честная конкуренция является законной спортивной целью и что некоторое регулирование участия трансгендерных женщин в плавании уместно.

Однако г-жа Томас утверждает, что оспариваемые положения недействительны и незаконны, поскольку они дискриминируют ее, противоречат Олимпийской хартии, Всемирной конституции по водным видам спорта и швейцарскому законодательству, включая Европейскую конвенцию о правах человека и Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации против женщин; и что такая дискриминация не может быть оправдана как необходимая, разумная или соразмерная для достижения законной спортивной цели», – говорится в сообщении CAS.

«Почему мы не мешаем трансспортсменам разрушать женский спорт?» В США экс-мужчина побеждает девушек в плавании – и они недовольны

Спорт отторгает трансгендеров? Женщины против соревнований с «мужчинами» и давят на федерации

Материалы по теме

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Совесть есть у таких людей?
Нужно равные с равные по полу соревноваться а не унижать женщин своим природным мужским геном
+14
-1
+13
Дискриминации против женщин? Лол, так его участие и есть дискриминация
+6
0
+6
Кстати, и люди-морковки с сегодняшней теннисной новости могли бы присоединиться к иску ✊
Не уверен насчёт перспектив дела, но хайпанули бы по полной 🥕😁
+3
0
+3
Нужно просто отменить деление на мужской и женский спорт. Делов-то
+5
-2
+3
Настоящий мужик - идет до конца!
+5
-2
+3
То есть, о правах женщин госпожа Томас думать не хочет. Естественно, ведь женщины - это привилегировааный класс, который угнетает несчастных трансгендеров, решившихся на переход в зрелом возрасте. Какие мерзкие эти женщины, раз хотят соревноваться среди равных!
+2
0
+2
Ответ Ебздрогыч
Настоящий мужик - идет до конца!
У него уже нет конца:))))
+2
0
+2
Купальник показывает, что не всё поменялось при смене пола - имхо.
0
0
0
Я офигеваю от подобной наглости. Глобалисты сильно исказили ценности западной цивилизации, потому и получаем подобные извращения.
0
0
0
Пошла нахрен, точнее пошел.
0
0
0
Обижают пацана гады:(
0
0
0
У него же дополнительный плавник. Нечестно.
0
0
0
А ведь когда начиналось все с того,что они хотели равные права.Вот к чему я итоге приводит либерализм
0
0
0
Ответ Howard Norfolk
Даже буду не удивлен, если ей разрешат соревноваться, скоро надо будет нормальность защищать.
ВВП уже это и делает
+7
-7
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий