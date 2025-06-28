«Мы едем в Россию». «Сьон» не откажется от матча с «Зенитом» из-за давления в Швейцарии

«Сьон» не откажется от матча с «Зенитом».

Ранее «Зенит» объявил , что 9 июля сыграет со швейцарским клубом на «Газпром Арене» в рамках летней Winline Суперсерии. За «Сьон» выступает российский полузащитник Антон Миранчук .

Позднее «Сьон» заявил , что перед согласием на товарищеский матч проконсультировался с ФИФА, УЕФА и Швейцарским футбольным союзом, получив от них одобрение. Однако затем в Швейцарском футбольном союзе сообщили , что не рекомендовали клубу приезжать на матч в Россию.

– Может ли клуб отказаться из-за давления?

– Нет, мы едем в Россию, – сказал президент «Сьона» Кристиан Константин.

Сообщалось, что швейцарский клуб получит 320 тысяч евро за матч с «Зенитом».

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