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«Мы едем в Россию». «Сьон» не откажется от матча с «Зенитом» из-за давления в Швейцарии

«Сьон» не откажется от матча с «Зенитом».

Ранее «Зенит» объявил, что 9 июля сыграет со швейцарским клубом на «Газпром Арене» в рамках летней Winline Суперсерии. За «Сьон» выступает российский полузащитник Антон Миранчук.

Позднее «Сьон» заявил, что перед согласием на товарищеский матч проконсультировался с ФИФА, УЕФА и Швейцарским футбольным союзом, получив от них одобрение. Однако затем в Швейцарском футбольном союзе сообщили, что не рекомендовали клубу приезжать на матч в Россию.

– Может ли клуб отказаться из-за давления?

– Нет, мы едем в Россию, – сказал президент «Сьона» Кристиан Константин.

Сообщалось, что швейцарский клуб получит 320 тысяч евро за матч с «Зенитом».

Швейцарский политик Брежи о матче «Зенитом»: «Как болельщик «Сьона» я разочарован. Считаю неправильным проводить игры в России»

Опубликовано: Sports
Источник: «ВсеПроСпорт»
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logoвысшая лига Швейцария
Кристиан Константин
logoпремьер-лига Россия
Политика
Федерация футбола Швейцарии
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