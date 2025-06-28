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  • «Ман Сити» заработал 51,7 млн долларов на групповом этапе КЧМ. «Реал» – 2-й по доходам, «Бавария» – 3-я, «ПСЖ» – 4-й, «Челси» – 5-й (The Athletic)
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«Ман Сити» заработал 51,7 млн долларов на групповом этапе КЧМ. «Реал» – 2-й по доходам, «Бавария» – 3-я, «ПСЖ» – 4-й, «Челси» – 5-й (The Athletic)

«Манчестер Сити» заработал больше всех на групповом этапе КЧМ.

Вчера завершился групповой этап клубного чемпионата мира. Стадия 1/8 финала стартует сегодня. 

По оценкам The Athletic, наибольший доход за участие в этом турнире на данный момент получил «Манчестер Сити», набравший в группе 9 очков из 9 возможных.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. «Манчестер Сити» – 51,7 млн долларов;

2. «Реал» – 48,4 млн;

3. «Бавария» – 45,1 млн;

4. «ПСЖ» – 42,8 млн;

5. «Челси» – 40,5 млн;

6. «Боруссия» Дортмунд – 39,2 млн;

7. «Интер» – 36,8 млн;

8. «Бенфика» – 29,9 млн;

9. «Фламенго» – 27,7 млн;

10. «Ботафого», «Флуминенсе», «Палмейрас» – 26,7 млн.

«Ювентус» получил 26,6 млн долларов, «Атлетико» – 23,7 млн, «Интер Майами» Лионеля Месси – 21,1 млн. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
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