«Ман Сити» заработал 51,7 млн долларов на групповом этапе КЧМ. «Реал» – 2-й по доходам, «Бавария» – 3-я, «ПСЖ» – 4-й, «Челси» – 5-й (The Athletic)

«Манчестер Сити» заработал больше всех на групповом этапе КЧМ.

Вчера завершился групповой этап клубного чемпионата мира. Стадия 1/8 финала стартует сегодня.

По оценкам The Athletic, наибольший доход за участие в этом турнире на данный момент получил «Манчестер Сити», набравший в группе 9 очков из 9 возможных.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. «Манчестер Сити » – 51,7 млн долларов;

2. «Реал » – 48,4 млн;

3. «Бавария » – 45,1 млн;

4. «ПСЖ » – 42,8 млн;

5. «Челси » – 40,5 млн;

6. «Боруссия » Дортмунд – 39,2 млн;

7. «Интер» – 36,8 млн;

8. «Бенфика » – 29,9 млн;

9. «Фламенго » – 27,7 млн;

10. «Ботафого», «Флуминенсе », «Палмейрас » – 26,7 млн.

«Ювентус» получил 26,6 млн долларов, «Атлетико» – 23,7 млн, «Интер Майами» Лионеля Месси – 21,1 млн.