Экс-форварда «Далласа» Рибейро обвиняют в изнасиловании. Ему грозит до 50 лет тюрьмы

Экс-форварда «Далласа» Майка Рибейро обвиняют в изнасиловании.

предстанет перед судом в Техасе, где ему предъявлены многочисленные обвинения в сексуальном насилии. Майк обвиняется в домогательствах к двум женщинам и попытке домогательства к третьей.

В среду одна из женщин дала показания и заявила, что Рибейро изнасиловал ее на яхте на озере Сайпресс-Спрингс в 2021 году. На видео с ее телефона видно, как она и другие находились на яхте экс-хоккеиста в день инцидента.

Рибейро выступал за « » с 2006 по 2012 год. Если его вина будет доказана, ему грозит до 50 лет лишения свободы.