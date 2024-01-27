Экс-форварда «Далласа» Рибейро обвиняют в изнасиловании. Ему грозит до 50 лет тюрьмы

Теги происшествия Даллас Майк Рибейро НХЛ Хоккей

Экс-форварда «Далласа» Майка Рибейро обвиняют в изнасиловании.

Рибейро предстанет перед судом в Техасе, где ему предъявлены многочисленные обвинения в сексуальном насилии. Майк обвиняется в домогательствах к двум женщинам и попытке домогательства к третьей.

В среду одна из женщин дала показания и заявила, что Рибейро изнасиловал ее на яхте на озере Сайпресс-Спрингс в 2021 году. На видео с ее телефона видно, как она и другие находились на яхте экс-хоккеиста в день инцидента.

Рибейро выступал за «Даллас» с 2006 по 2012 год. Если его вина будет доказана, ему грозит до 50 лет лишения свободы.

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12 комментариев
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Лодка видимо не как те с веслами, которые у нас на Воронцовских прудах в аренду на час сдают, да. А было бы эпично.
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50 лет?😧
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больше двух лет чо делала интересно, в полицию не обращалась
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Так что теперь, домогательства, или домогательства со счастливым концом? Уточните пожалуйста..😁
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-Какие ваши доказательства? ( с русским акцентом)
- Кокаинум(с рус. акцентом)
( фильм "Красная жара")
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Староват, конечно, и лет 6 уже не играет, но КХЛ может потянуть. Главное, чтобы успел уехать из Штатов и оперативно проявить нужный уровень патриотизма и любви к России.
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... и ты будешь просыпаться по ночам с криками «половина»!
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Скорее всего катер или яхта, а не лодка.
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Какие-то там отмороженные хоккеисты, то одни насилуют то вторые
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Закон работает для богатых и очень богатых?Почему Полански и фигуранты по делу Эпштейна на свободе,а другие нет?
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Ответ Wayne Gretzky 99
Лодка видимо не как те с веслами, которые у нас на Воронцовских прудах в аренду на час сдают, да. А было бы эпично.
— Давайте займёмся любовью!
— Хорошо, но только в гамаке и стоя.
(с)
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