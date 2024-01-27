«Байер» Алонсо не проигрывает рекордные 28 матчей со старта сезона – 24 победы, 4 ничьих
«Байер» продлил рекордную серию без поражений до 28 матчей.
Команда тренера Хаби Алонсо сыграла вничью с «Боруссией» Менхенгладбах (0:0) в 19-м туре Бундеслиги.
«Байер» по-прежнему не проигрывает со старта сезона (24 победы, 4 ничьих) – это рекорд для немецких клубов.
Команда из Леверкузена набрала 49 очков и продолжает лидировать в таблице Бундеслиги. У «Баварии» 47 баллов. Они сыграют друг с другом 10 февраля.
Болею только за Баварию, но если чемпионат возьмёт Байер, это будет как минимум справедливо при текущей ситуации в Баварии!
Эштреков в "Локомотиве" -2005, вот что такое "Хаби Алонсо в "Байере -2023/2024".
Вроде не проигрывают,а по итогу едва зацепятся за третье место.
Пусть у Хаби всё получится в тренерской карьере!
Поплывут теперь.