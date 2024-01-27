«Байер» Алонсо не проигрывает рекордные 28 матчей со старта сезона – 24 победы, 4 ничьих

Теги Бавария Байер Боруссия Менхенгладбах Хаби Алонсо бундеслига Германия рекорды Футбол

«Байер» продлил рекордную серию без поражений до 28 матчей.

Команда тренера Хаби Алонсо сыграла вничью с «Боруссией» Менхенгладбах (0:0) в 19-м туре Бундеслиги.

«Байер» по-прежнему не проигрывает со старта сезона (24 победы, 4 ничьих) – это рекорд для немецких клубов.

Команда из Леверкузена набрала 49 очков и продолжает лидировать в таблице Бундеслиги. У «Баварии» 47 баллов. Они сыграют друг с другом 10 февраля.

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12 комментариев
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То что творит Алонсо с Байером, достойно только аплодисментов!
Болею только за Баварию, но если чемпионат возьмёт Байер, это будет как минимум справедливо при текущей ситуации в Баварии!
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Хаби, верим!
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Ух как они идут, успехов Хаби Алонсо. Успехов!
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Вот и отрыв в два очка. Все эти разговоры про слитую Баварию уже бред. Что и требовалось доказать. В впереди еще пол сезона. Так что рано вы Байер короновали. Главным претендентом остается Бавария.
+5
-1
+4
Ответ Виталий Ан
Вот и отрыв в два очка. Все эти разговоры про слитую Баварию уже бред. Что и требовалось доказать. В впереди еще пол сезона. Так что рано вы Байер короновали. Главным претендентом остается Бавария.
В Германии нет претендентов. Есть гегемон и чемпион "Бавария",и все остальные.
+3
0
+3
"Бавария" в итоге возьмёт чемпионство,а вы продолжайте клоунаду с подсчётом не проигранных матчей .

Эштреков в "Локомотиве" -2005, вот что такое "Хаби Алонсо в "Байере -2023/2024".
Вроде не проигрывают,а по итогу едва зацепятся за третье место.
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Главное чтобы от этого был толк на финише
+1
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Как же я рад за него! Один из любимых игроков в прошлом, и сейчас проделывает блестящую работу в «Байере»!
Пусть у Хаби всё получится в тренерской карьере!
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Кони отскочили?
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Не выиграть у Гладбаха, у себя на поле - это ппц((.
Поплывут теперь.
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2 очка от Баварии, надежд мало
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Это ужасно, причём тут надо спрашивать с этих деревьев, просто запороли кучу моментов, класса явно не хватает. Гениальная тренерская работа - споров нет.
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