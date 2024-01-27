«Байер» Алонсо не проигрывает рекордные 28 матчей со старта сезона – 24 победы, 4 ничьих

«Байер» продлил рекордную серию без поражений до 28 матчей.

Команда тренера сыграла вничью с «Боруссией» (0:0) в 19-м туре Бундеслиги.

« » по-прежнему не проигрывает со старта сезона (24 победы, 4 ничьих) – это рекорд для немецких клубов.

Команда из Леверкузена набрала 49 очков и продолжает лидировать в таблице Бундеслиги. У «Баварии» 47 баллов. Они сыграют друг с другом 10 февраля.