«Милан» не забил два пенальти в матче с «Болоньей»: Жиру пробил в руки вратарю, Тео – в штангу

«Милан» не реализовал два пенальти в игре с «Болоньей».

В конце первого тайма при счете 0:1 форвард слабо пробил с точки в правый нижний угол, но туда же прыгнул и , зафиксировав мяч.

На 74-й минуте при счете 1:1 главный судья дал «россонери» еще одну возможность отличиться с одиннадцатиметрового. тоже нанес удар в правый нижний угол, но угодил в штангу. После этого игрок сам добил мяч в ворота, но гол засчитан не был.

Примечательно, что вскоре после обоих пенальти голы за « » забивал хавбек Рубен Лофтус-Чик.