«Милан» не забил два пенальти в матче с «Болоньей»: Жиру пробил в руки вратарю, Тео – в штангу

Теги Милан серия А Италия судьи Болонья Оливье Жиру Давиде Масса Лукаш Скорупски Рубен Лофтус-Чик Тео Эрнандес Футбол

«Милан» не реализовал два пенальти в игре с «Болоньей».

В конце первого тайма при счете 0:1 форвард Оливье Жиру слабо пробил с точки в правый нижний угол, но туда же прыгнул и Лукаш Скорупски, зафиксировав мяч.

На 74-й минуте при счете 1:1 главный судья Давиде Масса дал «россонери» еще одну возможность отличиться с одиннадцатиметрового. Тео Эрнандес тоже нанес удар в правый нижний угол, но угодил в штангу. После этого игрок сам добил мяч в ворота, но гол засчитан не был.

Примечательно, что вскоре после обоих пенальти голы за «Милан» забивал хавбек Рубен Лофтус-Чик.

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11 комментариев
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Жиру лучше ловить пенальти, а не бить
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Ответ Эден Азаров
Жиру лучше ловить пенальти, а не бить
да по-моему это как-то странно, кто же вратаря пенальти бить отправляет, Пиоли совсем с головой не дружит
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Обидно, но и поржать успел от отчаяния.
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Интер подкупил судью, оба пенальти, штангу и руки вратаря
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Какая ирония!
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Ответ krealpmoney
да по-моему это как-то странно, кто же вратаря пенальти бить отправляет, Пиоли совсем с головой не дружит
Ладно пенальти бить. Он вратаря в центр атаки ставит!
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Ответ Павел Нечаев
Ладно пенальти бить. Он вратаря в центр атаки ставит!
Я думаю это часть новых методик Пиоли - чтобы забить вратарю, нужно думать как вратарь, стать вратарём, поэтому Жиру приходится совмещать несколько амплуа сразу

Хорошо что есть такой универсал в команде, жалко что его заменили до пенальти Болоньи :c
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Ответ Artem89S
Аллегри «я самый главный физрук в серии А» Пиоли «подержи мое пиво»
Пиоли что ли с точки мазал?
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