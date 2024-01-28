«Милан» не забил два пенальти в матче с «Болоньей»: Жиру пробил в руки вратарю, Тео – в штангу
«Милан» не реализовал два пенальти в игре с «Болоньей».
В конце первого тайма при счете 0:1 форвард Оливье Жиру слабо пробил с точки в правый нижний угол, но туда же прыгнул и Лукаш Скорупски, зафиксировав мяч.
На 74-й минуте при счете 1:1 главный судья Давиде Масса дал «россонери» еще одну возможность отличиться с одиннадцатиметрового. Тео Эрнандес тоже нанес удар в правый нижний угол, но угодил в штангу. После этого игрок сам добил мяч в ворота, но гол засчитан не был.
Примечательно, что вскоре после обоих пенальти голы за «Милан» забивал хавбек Рубен Лофтус-Чик.
Хорошо что есть такой универсал в команде, жалко что его заменили до пенальти Болоньи :c