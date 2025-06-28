Алонсо о матче с «Ювентусом»: «Это клуб с богатой историей, будет сложно. Результат игры с «Ман Сити» не имеет значения, у них отличная команда»

Хаби Алонсо высказался о предстоящем матче с «Ювентусом».

«Реал » встретится с туринской командой в 1/8 финала клубного чемпионата мира. Игра состоится 1 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Как только вы выходите из групп, каждый матч становится почти финалом. «Юве» есть «Юве», это клуб с богатой историей в Европе.

Результат против «Сити» не имеет значения, у них отличная команда, и это будет очень сложный матч», – сказал главный тренер «Реала».