Родриго ударил ладонью по затылку вратаря «Лас-Пальмаса» и получил желтую. Экс-судьи Итурральде и Бурруль сказали, что игрока «Реала» можно было удалить

Теги Реал Мадрид Ла Лига судьи Лас-Пальмас Альфонсо Перес Бурруль Антонио Матеу Лаос Эдуардо Итурральде Гонсалес Сесар Сото Градо Родриго Альваро Вальес Футбол

Родриго избежал удаления в матче «Лас-Пальмас» – «Реал Мадрид».

На 5-й минуте матча 22-го тура Ла Лиги у бразильского вингера и вратаря Альваро Вальеса случилась стычка, в ходе которой Родриго ладонью ударил по затылку 26-летнего испанца.

Главный судья матча Сесар Сото Градо показал желтую карточку футболисту «Реала» по итогам инцидента.

Некоторые экс-судьи уверены, что арбитр мог удалить Родриго.

«Если там не было мяча, то его должны были удалить. Если бы арбитр удалил Родриго, нечего было бы возразить. Этj красная. Была интенсивность и сила удара», – сказал Эдуардо Итурральде Гонсалес.

«Тот факт, что мяча не было рядом, не означает, что это автоматически красная карточка. Для этого нужна крайняя жестокость. Тут этого не было – желтая», – считает Антонио Матеу Лаос.

«Игрок «Реала» ошибся. Он замахнулся рукой с целью ударить вратаря «Лас-Пальмаса». Жест, за который вполне можно дать красную карточку», – заявил Альфонсо Перес Бурруль.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Изображение: кадр из трансляции beIN SPORTS

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90 комментариев
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Срач через 3...2...1...
+50
-7
+43
Я не фанат Реала, но видя этот момент я посчитал что игроки должны были получить обоюдную жёлтую ! Речи о красной карточке и идти не могло !
+53
-11
+42
Ударил ? Ахаха
+52
-13
+39
Вратарь жив, с ним все хорошо?
+32
-9
+23
Ответ Саид Магов
Ударил ? Ахаха
Избил 😁
+28
-9
+19
Ответ ZA.RMA
неприятное нарушение, но точно не на красную
Родриго неправ, но вратарь первым спровоцировал
+23
-7
+16
Кровь стынет в жилах от такой жестокости и несправедливости.
+21
-6
+15
неприятное нарушение, но точно не на красную
+21
-8
+13
Ответ Consiglie
Итурральде в любой не понятной ситуации: удалить игрока Реала.
Он так судил Реал
+19
-8
+11
Ответ Саид Магов
Ударил ? Ахаха
Чуть не убил
+16
-8
+8
Итурральде в любой не понятной ситуации: удалить игрока Реала.
+18
-11
+7
По уму обоим нужно было дать по желтой
+6
-1
+5
Ответ Homelender_666
Родриго неправ, но вратарь первым спровоцировал
Абсолютно с тобой согласен 👍
+6
-2
+4
Так кто ж его посадит, он же памятник (с)
+3
-1
+2
Ни дня без судейского скандала с участием Реала
+7
-5
+2
ну вратарь исполнил конечно)))) сделал 2-3 шага и только потом рухнул на землю. Мда это же какой силы удар получился у Родриго..... удалять нужно было
однозначно. плюс 20 матчей дисквалифицикация. плюс 2 года условно минимум!
+5
-3
+2
https://youtu.be/HITxH6oQGfA?si=Wxx9jBQwRkRhkfaq

Буквально год назад было :)
+2
0
+2
Ответ Danil Ovcharenko
Срач через 3...2...1...
0...
+5
-3
+2
ударил🤦🏻‍♂️😂
просто погладил, а тот с высоким пингом походу, через 5 секунд лишь почувствовал боль
+10
-8
+2
Это же чистый расизм
+2
-1
+1
Игроков Реала удалять запрещено. Хотя здесь 100% удаление и дискф на 5+ матчей за расизм и унижение человека.
+9
-8
+1
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Там еще 100% пенальти не назначили в ворота Реала. На это уже невозможно смотреть.
Не смотри, не мучайся
+4
-3
+1
https://youtu.be/lpnFRrqwWnQ?si=DWcPPpYB0UsP43jR

https://youtu.be/HITxH6oQGfA?si=BhTvHIyY9l2cNBDO

Вот нашел два примера как действует Рюдигер, сзади обнимает, пытается ущипнуть, соперник рефлекторно отмахивается и получает прямую красную
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Ответ Ксго Моидор
Я не фанат Реала, но видя этот момент я посчитал что игроки должны были получить обоюдную жёлтую ! Речи о красной карточке и идти не могло !
ну да, всего намеренный то удар по голове
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Ответ SaH4r.
Каждый матч судейский скандал, может не Барса подкупает судей?
Скандал этот ты придумал? У себя в голове?
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Ответ #SharkTeam
Это попадет в тот самый список от клубного ТВ Реала?
Конечно, там и вратарю должны были дать жк.
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Если бы Родриго был белый, удалили бы сразу. И это он ещё целоваться не полез!
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Но судью купила Барселона 🤣
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Ответ El Shininho
Включи повтор.
Включил, и что там такого на пенальти?
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Ответ Tim Gas
Они уже во время игры хейтят, специально для своих!
Имею ввиду этих экс-судей
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