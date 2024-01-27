Родриго ударил ладонью по затылку вратаря «Лас-Пальмаса» и получил желтую. Экс-судьи Итурральде и Бурруль сказали, что игрока «Реала» можно было удалить

Родриго избежал удаления в матче «Лас-Пальмас» – «Реал Мадрид».

На 5-й минуте матча 22-го тура у бразильского вингера и вратаря случилась стычка, в ходе которой ладонью ударил по затылку 26-летнего испанца.

Главный судья матча Сесар Сото Градо показал желтую карточку футболисту «Реала» по итогам инцидента.

Некоторые экс-судьи уверены, что арбитр мог удалить Родриго.

«Если там не было мяча, то его должны были удалить. Если бы арбитр удалил Родриго, нечего было бы возразить. Этj красная. Была интенсивность и сила удара», – сказал .

«Тот факт, что мяча не было рядом, не означает, что это автоматически красная карточка. Для этого нужна крайняя жестокость. Тут этого не было – желтая», – считает .

«Игрок «Реала» ошибся. Он замахнулся рукой с целью ударить вратаря «Лас-Пальмаса». Жест, за который вполне можно дать красную карточку», – заявил Альфонсо Перес Бурруль.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Изображение: кадр из трансляции beIN SPORTS