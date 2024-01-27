Родриго ударил ладонью по затылку вратаря «Лас-Пальмаса» и получил желтую. Экс-судьи Итурральде и Бурруль сказали, что игрока «Реала» можно было удалить
Родриго избежал удаления в матче «Лас-Пальмас» – «Реал Мадрид».
На 5-й минуте матча 22-го тура Ла Лиги у бразильского вингера и вратаря Альваро Вальеса случилась стычка, в ходе которой Родриго ладонью ударил по затылку 26-летнего испанца.
Главный судья матча Сесар Сото Градо показал желтую карточку футболисту «Реала» по итогам инцидента.
Некоторые экс-судьи уверены, что арбитр мог удалить Родриго.
«Если там не было мяча, то его должны были удалить. Если бы арбитр удалил Родриго, нечего было бы возразить. Этj красная. Была интенсивность и сила удара», – сказал Эдуардо Итурральде Гонсалес.
«Тот факт, что мяча не было рядом, не означает, что это автоматически красная карточка. Для этого нужна крайняя жестокость. Тут этого не было – желтая», – считает Антонио Матеу Лаос.
«Игрок «Реала» ошибся. Он замахнулся рукой с целью ударить вратаря «Лас-Пальмаса». Жест, за который вполне можно дать красную карточку», – заявил Альфонсо Перес Бурруль.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Изображение: кадр из трансляции beIN SPORTS
однозначно. плюс 20 матчей дисквалифицикация. плюс 2 года условно минимум!
Буквально год назад было :)
просто погладил, а тот с высоким пингом походу, через 5 секунд лишь почувствовал боль
https://youtu.be/HITxH6oQGfA?si=BhTvHIyY9l2cNBDO
Вот нашел два примера как действует Рюдигер, сзади обнимает, пытается ущипнуть, соперник рефлекторно отмахивается и получает прямую красную