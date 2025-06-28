Жена Семака о любимом подарке от мужа: «Кот Иордан. Мы поссорились, и я заблокировала мужа. Звонит мама: «Сережа приехал к нам и забрал для тебя котят из монастыря»
Жена Сергея Семака назвала любимый подарок от мужа.
– Любимый подарок от мужа (не считая детей)
– Кот Иордан. Мы поссорились, и я его заблокировала (мужа, не кота). Звонит мама: «Что у вас случилось? Сережа приехал к нам и забрал для тебя каких-то котят из монастыря».
Я расплылась в улыбке и разблокировала его. Он не соглашался на этих котят ни при каких обстоятельствах, – написала в соцсетях Анна Семак.
Опубликовано: Sports
Источник: инстаграм Анны Семак
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