Жена Семака о любимом подарке от мужа: «Кот Иордан. Мы поссорились, и я заблокировала мужа. Звонит мама: «Сережа приехал к нам и забрал для тебя котят из монастыря»

Жена Сергея Семака назвала любимый подарок от мужа.

– Любимый подарок от мужа (не считая детей)

– Кот Иордан. Мы поссорились, и я его заблокировала (мужа, не кота). Звонит мама: «Что у вас случилось? Сережа приехал к нам и забрал для тебя каких-то котят из монастыря».

Я расплылась в улыбке и разблокировала его. Он не соглашался на этих котят ни при каких обстоятельствах, – написала в соцсетях Анна Семак .