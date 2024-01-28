Чеферин об игре России и Сербии: «В чем проблема, что молодые хотят играть в футбол? Людей не волнует то, на что указывают в Англии»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу Сборная Сербии по футболу товарищеские матчи (сборные) Политика Александер Чеферин Футбол

Президент УЕФА не видит проблемы в матче России и Сербии.

У сборных запланирован товарищеский матч, который должен состояться в Москве 21 марта.

– Есть ли противоречие в том, чтобы разрешить России провести товарищеский матч против Сербии в марте, который станет ее первым матчем против европейской сборной после дисквалификации?

– Это не в нашей юрисдикции (проведение товарищеских матчей сборных находится в ведении ФИФА – Sports.ru). Сербия также может сыграть против вас, меня и остальных в этом зале. Юридически мы ничего сделать не можем.

Почему это такая проблема? В чем проблема, что молодые люди хотят играть в футбол? Этот матч никого не волнует: если бы вы, англичане, не говорили о нем, никто бы не узнал. Мы в Словении даже не знаем, что они играют, потому что людей не волнуют вещи, на которые часто указывают английские политики и СМИ.

Нас иногда бомбардируют этим, а потом я обсуждаю это с друзьями в Европе. И они говорят: «Ты о чем?» Они знают, что Россию отстранили, и все.

Сейчас они сыграют один товарищеский матч. И что? – сказал Александер Чеферин в интервью The Guardian.

34 комментария
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ого
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Ого, интересный комментарий. Даже не он, а сам факт его наличия. Надеюсь, "зондирование" пройдет успешно, по крайней мере предпосылки есть. Того и гляди допустят, пусть и не сразу.
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Шок-контент) Оказывается, что не весь мир крутится вокруг болей и переживаний британцев.
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База
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лично мне плевать на мнение чиновников, хоть футбольных, хоть каких-то ещё, хоть европейских хоть наших.
я только хочу чтобы война закончилась побыстрее
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Ответ Неопознано Неопознано
Ого, интересный комментарий. Даже не он, а сам факт его наличия. Надеюсь, "зондирование" пройдет успешно, по крайней мере предпосылки есть. Того и гляди допустят, пусть и не сразу.
Проблема не в том что допустят, а в том что соперники в основной массе играть не хотят… К сожалению, это будет очень сложно решаемая проблема. УЕФА вряд ли пойдет на то чтобы технари в таком случае засчитывать
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Александер, верни Россию в УЕФА.
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Гражданин Лондона Шевченко скажет что нибудь по этому поводу?
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Ответ Stormbringer
Шок-контент) Оказывается, что не весь мир крутится вокруг болей и переживаний британцев.
Ты что такое пишешь?! Если бы твиттер-бойцы умели читать, они бы здорово расстроились!
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Ответ Groznyi2024
Ахахаха. Через пару месяцев они будут говорить, что вообще не хотели отстранять Россию, это случайно вышло. И начнут в очередной раз переписывать историю, а обвинят во всем украинцев, типа те запудрили им мозги. Знаем, проходили, всю историю России через такое проходим. Каждое столетие.
Действительно. А потом будут болтать, что не знали ничего, их ввели в заблуждение.
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Ответ van der Saapr
а вот возьми и не допусти игроков в теннис (Аринку с Данькой) из стран-борцов с неонацистским режимом в мире, на что был бы похож современный теннис?
Примерно на тоже, на что сейчас похоже фигурное катание… Соревнования идут, призы разыгрываются
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Ответ Пашка Донофф
Перед прессой бритов такой весь правильный. Но заднюю почему-то дал когда юношей России хотел типа вернуть. Только языком чесать умеет. Как и глава МОК
Он не один в этом мире, подобные решения не принимаются в одиночку, если это не диктатура. Уже хорошо то, что он может говорить то что думает в разрез тем же бритишам.
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Ответ TaR
Проблема не в том что допустят, а в том что соперники в основной массе играть не хотят… К сожалению, это будет очень сложно решаемая проблема. УЕФА вряд ли пойдет на то чтобы технари в таком случае засчитывать
Есть такое, но все же надежда есть. Подкрепляется тем, что и сам конфликт не настолько уже актуален, да и сама организация заинтересована в возвращении. В общем, ждем.
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Ответ Свободу Попугаям
Главное не бухтеть, скоро заживем...
Люблю аргументы
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Скоро сами приползёте к России, будете умолять, чтобы Россия вернулась.
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Тут одни чехи развонялись, когда другие словаки посмели провести всего лишь товарищеский матч с российским клубом на сборах, а тут целая товарищеская игра сборных. Подождите ещё, я не удивлюсь, если ФИФА таки матч этот отменит. Или сербы сами отменят, если другие ассоциации начнут их шантажировать тем, что откажутся с ними играть в турнирах.
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Чеферин - наш президент! Пусть обнуляется, ведь не пенсионный же возраст поднимает)
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Чуете этот запах? Потихоньку риторика меняется. Они думали, что сломают Россию, навяжут риторику западную. Не вышло.
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А у местных либералов зато мир крутится вокруг англосаксов и их приспешников. Представьте, а ещё мир существовал до западной демократии и свободы слова. Цивилизация как-то работала и работает без них. Ух ты. Открытие какое.
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Чиферин утром уже будет на Миротворце.
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Забавно. Увесь мир против нас свернулось до маленького озлобленного острова🫣😂
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Да нет плохих наций есть ужасные политики которые промывают мозг людям в Европе многим по х . на всю эту конетель спорт тут вообще должен быть не причем да бог скоро откроют нам двери пусть с начала без гимна без флагов зато пацаны играть будут
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Смелый парниша
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а чего оправдываешься тогда?
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Запахло жаренным салом
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