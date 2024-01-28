Чеферин об игре России и Сербии: «В чем проблема, что молодые хотят играть в футбол? Людей не волнует то, на что указывают в Англии»

Президент УЕФА не видит проблемы в матче России и Сербии.

У сборных запланирован товарищеский матч, который должен состояться в Москве 21 марта.

– Есть ли противоречие в том, чтобы разрешить России провести товарищеский матч против Сербии в марте, который станет ее первым матчем против европейской сборной после дисквалификации?

– Это не в нашей юрисдикции (проведение товарищеских матчей сборных находится в ведении ФИФА – Sports.ru). Сербия также может сыграть против вас, меня и остальных в этом зале. Юридически мы ничего сделать не можем.

Почему это такая проблема? В чем проблема, что молодые люди хотят играть в футбол? Этот матч никого не волнует: если бы вы, англичане, не говорили о нем, никто бы не узнал. Мы в Словении даже не знаем, что они играют, потому что людей не волнуют вещи, на которые часто указывают английские политики и СМИ.

Нас иногда бомбардируют этим, а потом я обсуждаю это с друзьями в Европе. И они говорят: «Ты о чем?» Они знают, что Россию отстранили, и все.

Сейчас они сыграют один товарищеский матч. И что? – сказал Александер Чеферин в интервью The Guardian.