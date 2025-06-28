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Игорь Ледяхов: «Такого шапито в российском футболе давно не припомню. Со стыковыми матчами устроили цирк»

Игорь Ледяхов отметил большое количество скандалов в Мир РПЛ.

«Я давно не припомню такого шапито в российском футболе. Российский чемпионат непредсказуем, чему удивляться? У нас постоянно возникают какие-то вопросы. Можно вспомнить историю с «Тамбовом».

Со стыковыми матчами в этом сезоне устроили какой-то цирк. Два матча «Сочи» с «Пари НН» – это издевательство над футболом. Это все влияет на имидж российского футбола. Руководителям РФС есть над чем работать», – сказал экс-тренер «Спартака».

По итогам сезона-2024/2025 «Черноморец» стал 3-м в Мелбет Первой лиге, но не был допущен до участия в переходных матчах из-за несоответствия стадиона требованиям РПЛ.

Занявший 5-е место в Первой лиге «Сочи» обыграл «Пари НН» (1:2, 3:1) в переходных матчах, но в РПЛ будут играть оба клуба. Занявшие 12-е место «Химки» не прошли лицензирование для участия в новом сезоне, и их место занял «Пари НН».

Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
Игорь Ледяхов
logoпремьер-лига Россия
logoСочи
logoХимки
logoПари НН
logoТамбов
logoПереходные матчи РПЛ - Первая лига
logoПервая лига
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