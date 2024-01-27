«Барселоне» забили 5 голов на ее поле впервые с 1994-го, в Ла Лиге – с 1963-го

«Барселона» 61 год не пропускала пять голов на своем поле в чемпионате Испании.

Команда Хави сегодня уступила « » со счетом 3:5 в 22-м туре.

В последний раз «блаугране» забивали 5 мячей на ее поле в рамках в 1963 году. Тогда « » победил на « » со счетом 5:1.

Если учитывать все турниры, то 5 пропущенных на своем стадионе у «Барселоны» не было с 1994-го – тогда она уступила «Сарагосе» (4:5) в ответном матче за .