«Барселоне» забили 5 голов на ее поле впервые с 1994-го, в Ла Лиге – с 1963-го
«Барселона» 61 год не пропускала пять голов на своем поле в чемпионате Испании.
Команда Хави сегодня уступила «Вильярреалу» со счетом 3:5 в 22-м туре.
В последний раз «блаугране» забивали 5 мячей на ее поле в рамках Ла Лиги в 1963 году. Тогда «Реал» победил на «Камп Ноу» со счетом 5:1.
Если учитывать все турниры, то 5 пропущенных на своем стадионе у «Барселоны» не было с 1994-го – тогда она уступила «Сарагосе» (4:5) в ответном матче за Суперкубок Испании.
Их битва будет легендарной!
При Негрейре такого не было!
"Мы всё ещё действующие чемпионы, мы будем бороться за чемпионство и за лч, хотя у нас -10 в Ла лиге и Наполи в 1/8"
как же великий матч имени эвребе?
интересно как болела Челси после того матча может болеть ещё и за барсу?
Но барса может всё, поэтому пропускает еще 5 чтобы показать как коварен мадрид