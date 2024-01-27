«Барселоне» забили 5 голов на ее поле впервые с 1994-го, в Ла Лиге – с 1963-го

Теги Барселона Реал Мадрид Вильярреал Сарагоса Хави Ла Лига Суперкубок Испании Камп Ноу Олимпик Льюис Компанис Футбол

«Барселона» 61 год не пропускала пять голов на своем поле в чемпионате Испании.

Команда Хави сегодня уступила «Вильярреалу» со счетом 3:5 в 22-м туре.

В последний раз «блаугране» забивали 5 мячей на ее поле в рамках Ла Лиги в 1963 году. Тогда «Реал» победил на «Камп Ноу» со счетом 5:1.

Если учитывать все турниры, то 5 пропущенных на своем стадионе у «Барселоны» не было с 1994-го – тогда она уступила «Сарагосе» (4:5) в ответном матче за Суперкубок Испании.

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70 комментариев
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Чапи штампует рекорды.
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-6
+75
Тен Хаг и Хави по очереди бьют всевозможные рекорды, но есть нюанс:)

Их битва будет легендарной!
+49
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+42
"Это позор" - кричал на камеру Хави предугадывая исход матча
+40
-7
+33
Ответ фк кабинет
Чапи штампует рекорды.
А обиженные барсафаны бегают и минусы всем ставят))
+32
-8
+24
Не хочу показаться капитаном очевидностью, но может, если Барселона больше бы была сконцентрирована на своих проблемах, на своей игре, а не винила бы во всем Мадрид, то ничего бы этого и не было?
+24
-6
+18
Это всё судьи матча «Реал» - «Альмерия» виноваты!
+21
-9
+12
Ответ VuNePonimaete
Не хочу показаться капитаном очевидностью, но может, если Барселона больше бы была сконцентрирована на своих проблемах, на своей игре, а не винила бы во всем Мадрид, то ничего бы этого и не было?
А ДНК клуба для Вас - пустой звук, да? Может еще скажете, что высокая мокрая трава не виновата?
+12
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Чаппи добавил в ДНК Барселоны лишние хромосомы.
+9
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Осталось понять, почему в этом поражении виноват Реал
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Давно такого безразличия от поражения не было)))) уже отдуши смеюсь от шуток от других пользователей, походу стадия принятие срабатывает))) Болели МЮ я с вами)))
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Чертов судья матча с Альмерией, Перес гадит!
При Негрейре такого не было!
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+7
Ответ Proper Chels
Смешней всего читать, как мадридские оправдывают судейский беспредел в матчах своего кабинета. Как будто плохая игра Барсы каким-то образом связана с судейским беспределом кабинета имени Франко😂 Барса ужасно играет, ВАРдрид - судейский проект. Вот так по делу будет.
Как там на 9 месте АПЛ поживается?
+6
-2
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Ляпорта должен срочно собрать пресс конференцию и сказать что во всем виноват Реал
+5
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+4
Хави в камеру кричал : верните Нигейру
+3
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Чави в интервью:
"Мы всё ещё действующие чемпионы, мы будем бороться за чемпионство и за лч, хотя у нас -10 в Ла лиге и Наполи в 1/8"
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Ответ Proper Chels
Абсолютно нормально. Счастлив, что мой любимый клуб никогда не был замешан в судейском беспределе ни в АПЛ, ни в ЛЧ, и побеждал всегда на поле. А если проигрываем, то проигрываем вместе и с юмором. До вашего Болливуда никогда не опускались)
как не был замешан?
как же великий матч имени эвребе?
интересно как болела Челси после того матча может болеть ещё и за барсу?
+3
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+3
Ответ kaka10
"Это позор" - кричал на камеру Хави предугадывая исход матча
поздравляю вы сделали ещё один пост который можно выложить в Спортс!
+5
-2
+3
мне кажется Спортс заплатил Чапи чтоб барса красиво отлетела и при этом пропустила 5 , чтоб постов куча наклепать
+3
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Ответ Николай Бойко
Осталось понять, почему в этом поражении виноват Реал
купили Ферана, чтобы с трех метров не попадал по воротам
+3
0
+3
Ответ VuNePonimaete
Не хочу показаться капитаном очевидностью, но может, если Барселона больше бы была сконцентрирована на своих проблемах, на своей игре, а не винила бы во всем Мадрид, то ничего бы этого и не было?
именно так и есть, когда у команды проблема, адекватное руководство должен искать решение от нее, а не обвинять всех подряд
+4
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+3
Ответ Любезный Коссутий
у Лапорты нет денег на смену тренера, разве что в понедельник кредит взять
Нового тренера можно кинуть на зарплату,а Хави неустойку выплатить уже потом,года через 3,когда судебные приставы пришлют исполнительный лист в местный банк каталонский
+2
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Матч Реал-Альмерия внушил игрокам барсы злость и прилив мотивации, ведь социальный мадридизм это враг, который портит всё бедной 5арселоне. Хави гордо заявил что происходящее - позор.
Но барса может всё, поэтому пропускает еще 5 чтобы показать как коварен мадрид
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Хави решил сыграть в хоккей. Тут главное чтоб он в следующем матче не решил сыграть в баскетбол))
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Умничка Чави, рекорд за рекордом! Но есть одно но..
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Ответ Proper Chels
Ну ничего страшного, наш Реал 6 раз дырявили на Бернабеу. Как не стыдно об этом вспоминать, но делала это именно Барса, а маэстро Хави сделал 4 результативных передачи тогда ;(
Это было давно, к сегодняшнему дню это не имеет ни какого отношения.
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Ответ Zemanuha
Жду шутку про Ямаля.😁
Ямаль стал самым молодым игроком Ла Лиги с 1963 года, участвовавшем матче команды, которая пропустила 5 голов на родном стадионе.
+1
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Ответ Сикарио
А глоры АПЛ еще вякают на испанскую лигу - вон в матче середняков аж 8 забитых мячей!
Зря ты так про «Вильярреал», хорошая команда, недавно вон ЛЕ выиграли
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Ответ Бронислав Каминский
Лапорта чего ждет?Пока команда из зоны ЛЧ вывалится?
у Лапорты нет денег на смену тренера, разве что в понедельник кредит взять
+1
0
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Ответ U
А ДНК клуба для Вас - пустой звук, да? Может еще скажете, что высокая мокрая трава не виновата?
Не могу ничего противопоставить таким аргументам... Мои умозаключения разнесены в пух и прах, я признаю это
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Ох, сколько новостей , рекордов.
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-2
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